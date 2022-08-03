SpaceX’in yeni nesil Starlink uyduları artık gözle görülemeyecek

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SpaceX, kısa bir süre önce Starlink uyduları için bir yükseltme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kararın arkasında yatan neden ise küresel astronomik topluluklar için gökyüzündeki paraziti azaltmak olarak açıklandı.

Yeni nesil ile birlikte, Stalink uydularının Dünya yörüngesinde dönerken güneş ışığını yansıtma şekilleri ele alınıyor. SpaceX’in aktardığına göre Starlink 2.0 uydular, standart operasyonel irtifalarındayken artık çıplak gözle görülemez hale gelecekler. Halihazırda yörüngede bulunan Starlink takımyıldızı uyduları, astronomi topluluğu tarafından tepki çekmekte zira gece gözlemlerinde yansıttıkları ışık nedeniyle parazite neden olmaktalar.

Yeni nesil Starlink uyduları yansımayı 10 kat azaltıyor

SpaceX, sorunları çözmek adına yeni nesil Starlink uyduları için bir ayna filmi tasarlandı. Bu film sayesinde Güneş ışığının çoğu dağıtılarak uyduların Dünya’dan çok daha az görünür olması hedefleniyor. SpaceX’in yayınladığı belgeye göre yeni film, mevcut nesil uydulardaki yansımayı engellemeyi amaçlayan filme göre 10 kat daha etkili.

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Bunun yanında yansımayı azaltmak için uydularda daha koyu maddelerin kullanılacağı söyleniyor. Uyduların boyasında da yine daha koyu renkler tercih edilecek. SpaceX ayrıca, alacakaranlık diliminde Starlink uydularının konumunu daha az yansıtma yapmaları için değiştireceğini ve bunun için %25 fazladan güç kullanılacağını açıkladı.

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SpaceX, diğer uydu firmalarıyla birlikte çalışacak

SpaceX, yeni nesil Starlink uydularında yansımayı azaltmaya yönelik bir adım atmış olsa da bu konu üzerinde çalışmaya devam edecek. Elbette SpaceX, uydudan internet sunan tek firma değil. Yörüngeye bu amaç doğrultusunda binlerce uydu göndermeyi hedefleyen farklı rakip firmalar da var. Örneğin Amazon, yakın zamanda Project Kuiper adını verdiği projesinde kendi uydularını fırlatacak. Öte yandan SpaceX, geliştirdiği bu yansıma engelleme teknolojisini diğer rakip firmalara satacağını söylüyor. Tabii Amazon ile işbirliği yapılacak mı henüz net değil. Aynı zamanda yeni teknolojinin ne derecede işe yaradığını da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

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