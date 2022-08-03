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    SpaceX’in yeni nesil Starlink uyduları artık gözle görülemeyecek

    Zaman zaman gökyüzünde gördüğümüz SpaceX’in uydudan internet sunan Starlink uyduları yeni nesle yükseltiliyor. Starlink’in yeni nesil uyduları artık gözle görülemeyecek.
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    spacex starlink uydu
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    SpaceX, kısa bir süre önce Starlink uyduları için bir yükseltme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kararın arkasında yatan neden ise küresel astronomik topluluklar için gökyüzündeki paraziti azaltmak olarak açıklandı.

    Yeni nesil ile birlikte, Stalink uydularının Dünya yörüngesinde dönerken güneş ışığını yansıtma şekilleri ele alınıyor. SpaceX’in aktardığına göre Starlink 2.0 uydular, standart operasyonel irtifalarındayken artık çıplak gözle görülemez hale gelecekler. Halihazırda yörüngede bulunan Starlink takımyıldızı uyduları, astronomi topluluğu tarafından tepki çekmekte zira gece gözlemlerinde yansıttıkları ışık nedeniyle parazite neden olmaktalar.

    SpaceX, sorunları çözmek adına yeni nesil Starlink uyduları için bir ayna filmi tasarlandı. Bu film sayesinde Güneş ışığının çoğu dağıtılarak uyduların Dünya’dan çok daha az görünür olması hedefleniyor. SpaceX’in yayınladığı belgeye göre yeni film, mevcut nesil uydulardaki yansımayı engellemeyi amaçlayan filme göre 10 kat daha etkili.

    Bunun yanında yansımayı azaltmak için uydularda daha koyu maddelerin kullanılacağı söyleniyor. Uyduların boyasında da yine daha koyu renkler tercih edilecek. SpaceX ayrıca, alacakaranlık diliminde Starlink uydularının konumunu daha az yansıtma yapmaları için değiştireceğini ve bunun için %25 fazladan güç kullanılacağını açıkladı.

    SpaceX Starlink uyduları artık gözle görülemeyecek
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    SpaceX, diğer uydu firmalarıyla birlikte çalışacak

    SpaceX, yeni nesil Starlink uydularında yansımayı azaltmaya yönelik bir adım atmış olsa da bu konu üzerinde çalışmaya devam edecek. Elbette SpaceX, uydudan internet sunan tek firma değil. Yörüngeye bu amaç doğrultusunda binlerce uydu göndermeyi hedefleyen farklı rakip firmalar da var. Örneğin Amazon, yakın zamanda Project Kuiper adını verdiği projesinde kendi uydularını fırlatacak. Öte yandan SpaceX, geliştirdiği bu yansıma engelleme teknolojisini diğer rakip firmalara satacağını söylüyor. Tabii Amazon ile işbirliği yapılacak mı henüz net değil. Aynı zamanda yeni teknolojinin ne derecede işe yaradığını da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 19 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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