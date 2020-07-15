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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor

    SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için beta test süreci başlıyor. Yaz döneminde başlayacak test kapsamında ABD ve Kanada'da sınırlı bir alana uzaydan internet hizmeti sağlanacak.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor

    SpaceX’in uzayda konumlandırdığı uydular aracılığıyla internet erişimi sağlamak için başlattığı Starlink projesi, beta testçileri aramaya başladı. 2019 yılında fırlatılan ilk uydu grubuyla resmiyet kazanan projede, bugüne kadar 600 Starlink uydusu yörüngedeki yerini aldı.

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    Yörüngeye yerleşen uydularla sınırlı alanda bir bölgeye internet hizmeti sağlamak için denemelere başlamak isteyen SpaceX, Starlink hizmetiyle ilgili detaylı bilgi almak için geçmiş dönemde siteye üye olan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. İlk kayıt esnasında kullanıcılardan sadece posta kodu isteyen şirket, gönderdiği e-posta bu kez üyelerin açık adreslerini talep etti. Mevcut şartlarda kullanıcıların Starlink’in kapsama alanı içinde olup olmadığı anlamak için talep edilen adres detayları sonrası SpaceX, yaz aylarında denemelere başlayacak.

    SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor

     

    Bubby4j rumuzlu bir Reddit kullanıcısının ulaştığı bilgilere göre Starlink beta testi Amerika’nın kuzeyi ile Kanada’nın ABD sınırına yakın bölgelerinde ve Washington eyaletinin kırsal kesimlerinde başlayacak. Söz konusu bölge 44 ve 52. kuzey enlemi dairelerinde yer alıyor.

    Katılımcıların deneyimlerini paylaşması yasak

    SpaceX beta testi kapsamında katılımcılara Starlink çanağı da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm donanımı tedarik edecek. Starlink yetkilileri, bağlantıda sık sık kopmalar yaşanabileceğini hatırlatırken teknik ekibin ise bu arada internet ağını optimize etmek için çalışacağını belirtmiş. Kullanıcıların Starlink deneyimlerini paylaşması ise yasak. Herhangi bir ücret ödenmeyecek test için kullanıcılardan faturalandırma programını test etmek için sadece 1 dolar talep edilecek.

    SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor

    Dünyanın her yerine internet hizmeti götürmesi beklenen Starlink projesinde toplam 42 bin uydu fırlatılması planlanıyor. Şirket, 2020 yılında yörüngedeki uydu sayısını 1500’ün üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu rakamdan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/spacex-starlink-private-beta-035424193.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 14 dk.
    Akılda kalıcı sorulardan örnek çanak konumlandırma en sağlıklı ve en iyi sinyali alması için bina çatımı yoksa balkon vs.. çoğu binalarda çatı çanak
    kurulumu izin verilmez o sebeple balkon tercih edilir balkondada uyduyu çanak görmez ise sinyal zayıf yada hiç sinyal bulamaz
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    joven 23 dk.
    Özellikle kış aylarında ve havanın aşırı bulutlu olduğu zamanlarda Ping ve hız durumu sağlıklı bir şekilde nasıl sağlayacaklar merak ettim doğrusu malumunuz uydu yayınlarında özellikle mevsimsel hava şartları sıkıntı çıkartıyor bu mesele umarım çözüm bulmuşlardır ve nasıl çözüm bulduklarını
    açıklamalılar ve Ping ve hız garantisi vermeliler
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    OnderT (Önder TR) 36 dk.
    Ülke çapında tamamen engellenmesi İmkansız. Yapılacak tek şey ip aralığını engellemek olur. Tabi VPN hizmeti ile yine aşılır. Hatta firma bu VPN hizmetini paket içerisinde bile sağlayabilir. Hatta sırf bu durumu aşmak için Türk firmalar bile sunucularını yurtdışına taşır.
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    zero fear 38 dk.
    Herkes bu girişimin Türkiye'de internet kalitesini artıracağını düşünüyor ama olacakları ben şimdiden söyleyeyim; ülkeye uğrayamayacaklar bile çünkü vaadettikleri bağlantıyı sağlarlarsa diğer sağlayıcıların sonunu getirir. Böyle bir senaryo içinse sağlayıcılar planlarını yapmıştır bile. Bürokratik düzeyde nasıl bir lobileri olduğunu bilmiyorsunuz.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 42 dk.
    Türkiye'de bir şekilde engellenecek bir iş bu. Starlink çanağı kurmak yasak olur mesela.



    8 Mbps internete 55 TL vermeye devam ederim...(!)
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