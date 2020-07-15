SpaceX, çok yakında Starlink beta testine başlıyor

SpaceX’in uzayda konumlandırdığı uydular aracılığıyla internet erişimi sağlamak için başlattığı Starlink projesi, beta testçileri aramaya başladı. 2019 yılında fırlatılan ilk uydu grubuyla resmiyet kazanan projede, bugüne kadar 600 Starlink uydusu yörüngedeki yerini aldı.

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Yörüngeye yerleşen uydularla sınırlı alanda bir bölgeye internet hizmeti sağlamak için denemelere başlamak isteyen SpaceX, Starlink hizmetiyle ilgili detaylı bilgi almak için geçmiş dönemde siteye üye olan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. İlk kayıt esnasında kullanıcılardan sadece posta kodu isteyen şirket, gönderdiği e-posta bu kez üyelerin açık adreslerini talep etti. Mevcut şartlarda kullanıcıların Starlink’in kapsama alanı içinde olup olmadığı anlamak için talep edilen adres detayları sonrası SpaceX, yaz aylarında denemelere başlayacak.

Bubby4j rumuzlu bir Reddit kullanıcısının ulaştığı bilgilere göre Starlink beta testi Amerika’nın kuzeyi ile Kanada’nın ABD sınırına yakın bölgelerinde ve Washington eyaletinin kırsal kesimlerinde başlayacak. Söz konusu bölge 44 ve 52. kuzey enlemi dairelerinde yer alıyor.

Katılımcıların deneyimlerini paylaşması yasak

SpaceX beta testi kapsamında katılımcılara Starlink çanağı da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm donanımı tedarik edecek. Starlink yetkilileri, bağlantıda sık sık kopmalar yaşanabileceğini hatırlatırken teknik ekibin ise bu arada internet ağını optimize etmek için çalışacağını belirtmiş. Kullanıcıların Starlink deneyimlerini paylaşması ise yasak. Herhangi bir ücret ödenmeyecek test için kullanıcılardan faturalandırma programını test etmek için sadece 1 dolar talep edilecek.

Dünyanın her yerine internet hizmeti götürmesi beklenen Starlink projesinde toplam 42 bin uydu fırlatılması planlanıyor. Şirket, 2020 yılında yörüngedeki uydu sayısını 1500’ün üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu rakamdan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/spacex-starlink-private-beta-035424193.html

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