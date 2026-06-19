Tarihi görev: Robot uzay aracı NASA teleskobunu kurtarmaya hazırlanıyor

NASA tarafından Kasım 2004’te fırlatılan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, gama ışını patlamalarını incelemek ve bu olayların ardından oluşan X-ışını ile ultraviyole görünür ışık emisyonlarını gözlemlemek amacıyla görev yapıyor.
İticileri olmadığı için teleskobun irtifası azalıyor
Ancak teleskobun önemli bir sorunu bulunuyor. Yaklaşık 22 yıldır hizmet veren teleskobun yörüngesini koruyacak iticileri olmadığı için atmosferik sürtünme nedeniyle irtifası yıllar içinde sürekli azaldı. İlk olarak yaklaşık 585 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirilen teleskop bugün yalnızca 363 kilometre yükseklikte görev yapıyor.
Son yıllardaki yoğun Güneş aktivitesi de sorunu büyüttü. Güneş kaynaklı etkiler Dünya atmosferinin genişlemesine neden olarak alçak Dünya yörüngesindeki araçların daha fazla sürtünmeye maruz kalmasına yol açtı. NASA mühendisleri, Swift'in bu sonbaharda 300 kilometrenin altına düşeceğini ve bu noktadan sonra kurtarma operasyonunun çok daha riskli hale geleceğini öngörüyor.
LINK uydusu teleskobu yakalayacak
Görevin en zorlu kısmını ise otonom yakalama işlemi oluşturuyor. Haberleşme gecikmeleri nedeniyle LINK, optik kameralar, LiDAR sensörleri ve gelişmiş uçuş yazılımlarını kullanarak tamamen kendi başına hareket etmek zorunda kalacak. Swift, başka araçlarla kenetlenmek veya bakım görmek üzere tasarlanmadığından standart bağlantı noktalarına sahip değil.
Bu nedenle LINK önce teleskobun durumunu analiz edecek, ardından fırlatma öncesinde kullanılan taşıma bağlantı noktalarını tespit etmeye çalışacak. Başarılı olması halinde üç robotik kolunu uzatarak Swift’i kavrayacak ve kontrolünü devralacak.
Görev 27 Haziran'da başlayacak
Görevin başarıyla tamamlanması halinde LINK, yakalanmak üzere tasarlanmamış bir devlet uydusunu kurtaran ilk ticari uzay aracı olacak. NASA ve Katalyst yöneticileri, bunun yalnızca Swift'i kurtarmakla kalmayıp gelecekteki uydu bakım ve kurtarma görevleri için de yeni bir model oluşturacağını düşünüyor.Kaynakça https://newatlas.com/space-systems/robotic-rescue-mission-save-nasa-space-telescope/ https://news.northropgrumman.com/spacecraft/northrop-grummans-pegasus-rocket-to-power-unprecedented-nasa-observatory-rescue https://arstechnica.com/space/2026/06/a-bold-satellite-rescue-mission-came-together-in-record-time-but-will-it-work/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel