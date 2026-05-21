SpaceX halka arz için resmen başvurdu: Elon Musk tarihin ilk trilyoneri olabilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ABD’de halka arz sürecini resmen başlattı. Şirketin SEC’e sunduğu S-1 başvuru dosyasıyla birlikte yıllardır merak edilen şirketin finansal tablosu da ilk kez kapsamlı şekilde ortaya çıktı. Nasdaq borsasında “SPCX” koduyla işlem görmesi planlanan halka arzın tarihteki en büyük halka arz olması bekleniyor.

Musk, trilyoner olacak

Başvuru belgelerine göre SpaceX kendisini yaklaşık 1,25 trilyon dolar değerinde konumlandırıyor. Elon Musk’ın şirketteki çoğunluk hissesi nedeniyle sahip olduğu payın değeri ise 600 milyar doların üzerine çıkabilir. Halka arzın 1,75 trilyon dolara kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu durum, halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın toplam servetini 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine taşıyacak.

Bloomberg’e göre Musk’ın anlık serveti 676 milyar dolar. Forbes’e göre ise 807 milyar dolar.

SpaceX zarar ediyor ama gelirler artıyor

SpaceX’in mali verileri şirketin devasa büyümesine rağmen halen yüksek zarar yazdığını da gösteriyor. Resmi kayıtlara göre şirket geçtiğimiz yıl 18,6 milyar dolar gelir elde etti. Gelirin büyük bölümü Starlink uydu internet hizmetinden geldi ve bu segmentin yıllık katkısının 11 milyar doları aştığı aktarıldı.

Tam Boyutta Gör Buna karşın şirket aynı dönemde yaklaşık 4,9 milyar dolar net zarar açıkladı. 2025’in ilk üç ayında ise 4,7 milyar dolar gelir elde edilmesine rağmen 4,3 milyar dolar zarar oluştu. Şirketin bilançosunda 102 milyar dolar seviyesinde varlık bulunurken toplam borç yükünün ise 60,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor.

Ek olarak SpaceX’in yatırım giderleri bir yıl içinde 11,2 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı. Belgelerde, bu harcamaların önemli bölümünün yapay zeka faaliyetleri ve veri merkezi altyapılarına yönlendirildiği ifade edildi.

xAI ve X artık SpaceX’in parçası

Halka arz belgeleri, Elon Musk’ın şirketleri arasındaki karmaşık finansal ilişkilere de ışık tuttu. SpaceX artık yalnızca roket ve uydu şirketi değil. Bilindiği üzere Musk’ın yapay zeka girişimi xAI ile sosyal medya platformu X de yapının içine dahil edilmiş durumda.

Belgelerde xAI’ın geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolar gelir elde ettiği ancak 6,4 milyar dolar operasyonel zarar yazdığı belirtildi. Buna rağmen şirketin yapay zeka alanında çok agresif yatırım yaptığı görülüyor.

SpaceX ayrıca Anthropic ile yapılan büyük anlaşmanın ayrıntılarını da açıkladı. Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi olan Anthropic, Musk’ın yapay zeka altyapılarını kullanmak için şirkete 2029 yılına kadar aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapacak.

“İnsanlık tarihinin en büyük pazarı”

Tam Boyutta Gör SpaceX yatırımcılara sunduğu belgelerde son derece iddialı hedeflere yer verdi. Şirket, toplam adreslenebilir pazarın yaklaşık 28,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşabileceğini savunuyor. Bu rakamın 370 milyar dolarının uzay ekonomisinden, 1,6 trilyon dolarının Starlink bağlantı hizmetlerinden ve 26,5 trilyon dolarının ise yapay zeka ekosisteminden geleceği öngörülüyor.

Belgelerde ayrıca “yörünge yapay zeka hesaplama” adı verilen yeni konsept öne çıkarıldı. Şirket, veri merkezlerini ve sunucuları uzaya taşıyarak yapay zeka işlem gücü sağlama konusunda benzersiz avantajlara sahip olduğunu savunuyor. SpaceX’in Ocak ayında ABD Federal İletişim Komisyonu’na uzaya bir milyon veri merkezi uydusu göndermek için izin başvurusu yaptığı da doğrulandı.

Starship ve Mars hedefi vurgulandı

SpaceX, yatırımcılara sunduğu vizyon bölümünde Mars kolonisi hedefini de yineledi. Şirketin açıklamasında “insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme” hedefinin sürdüğü belirtildi. Belgelerde Ay’da üs kurulması ve başka gezegenlerde şehirler inşa edilmesi gibi uzun vadeli hedefler açık biçimde yer aldı.

Bu süreçte şirketin en kritik projelerinden biri olan Starship V3 roketinin yeni test uçuşuna hazırlandığı da aktarıldı. SpaceX hâlihazırda ticari uzay fırlatmalarında sektör lideri konumunda bulunuyor.

En büyük risk unsuru: Elon Musk

Halka arz dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise SpaceX’in risk faktörleri oldu. Şirket, Elon Musk’ın liderliğine “yüksek derecede bağımlı” olduğunu açık biçimde kabul etti.

Belgelerde Musk’ın Tesla, Neuralink, The Boring Company ve diğer girişimlerle aynı anda ilgilenmesinin çıkar çatışmaları oluşturabileceği belirtildi. Şirket ayrıca Musk’ın diğer firmalarının gelecekte doğrudan SpaceX ile rekabet edebileceğini de kabul etti.

Şirket belgelemede açıkça şunu söylüyor: “Biz, Bay Musk ve Bay Musk'ın bağlı olduğu diğer şirketler, sık sık medyadan büyük ilgi görmektedir. Bay Musk ve bağlı girişimlerinin eylemleri ve açıklamaları, bizimle doğrudan ilgili olsun ya da olmasın, kamuoyunun dikkatini ve incelemesini üzerimize çekebilir ve işimiz, müşterilerimizle ve düzenleyicilerle ilişkilerimiz veya hisse senedi fiyatımız üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olabilir.”

Dosyalar Musk şirketleri arasındaki alışverişi de gözler önüne serdi. SpaceX’in Tesla’dan 131 milyon dolar değerinde Cybertruck satın aldığı, ayrıca veri merkezlerinde kullanılmak üzere Tesla Megapack sistemlerine 697 milyon dolar ödediği belirtildi. Tesla’nın da SpaceX hisselerine sahip olduğu ortaya çıktı. Başvuru belgelerine göre Tesla yaklaşık 19 milyon adet SpaceX Class A hissesi bulunduruyor. Bu, toplam tedavüldeki hisselerin yüzde 1'inden az. The Boring Company ile olan ilişkiler de dosyada yer aldı. SpaceX’in Teksas’taki merkezinde tünel kazılması için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapıldığı açıklandı.

