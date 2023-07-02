SpaceX, ESA'nın Öklid teleskobunu fırlattı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek

ESA'nın Öklid teleskopu, altı yıllık misyonun bir parçası olarak karanlık madde ve enerjiyi inceleyecek
SpaceX'in 2023'teki 44. görevi ve 243. genel görevi olan Falcon 9 roketi ile taşınan Öklid teleskobu, Cape'ten havalandı ve görev boyunca Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa seyahat edecek. Öklid teleskopu, evrenin doğasını, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi incelemeyi amaçlayan en istisnai uydulardan biri. Görev süresi ise altı yıl. Ancak ESA, sürenin uzatılabileceğini de belirtti.
Öklid'in araştırmasının merkezinde karanlık madde ve karanlık enerji var. Karanlık madde görünmez olsa da, varlığı galaksiler üzerindeki yerçekimi çekme yoluyla tespit edilebilir. Öklid'in evren haritası, bu olguların anlaşılmasını geliştirmek için, verilerin kalibre edilmesiyle geçen ilk üç ayın ardından altı yıl boyunca ayrıntılı gökada görünümleri oluşturacak. Avrupa, Kanada, Japonya ve ABD'den iki binden fazla bilim insanı ise uydudan gelen verileri incelemeye dahil olacak.
Teleskop ayrıca Albert Einstein'ın yerçekimi hakkındaki hipotezinin doğru olup olmadığını doğrulamak için de veri sağlayacaktır. Einstein'ın teorileri, Öklid'in verilerini toplayacağı mesafeler ve ölçekte hiçbir zaman test edilmemişti. Bu sebeple misyon, astronomların yanı sıra fizikçilere de yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D