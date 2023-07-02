Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, ESA'nın Öklid teleskobunu fırlattı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek

    ESA'nın Ökld teleskobu, SpaceX tarafından başarıyla fırlatıldı. 6 yıl boyunca karanlık madde ve enerjiyi inceleyecek teleskop Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa seyahat edecek.
    Oy Ver
    SpaceX, ESA'nın Öklid teleskobunu fırlattı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) olağanüstü Euclid uydusunu bugün erken saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlattı. Öklid, gözlem uydularının arasından farklı dalga boylarında bir milyardan fazla galaksiyi incelemek ve on milyar yıllık zamanı analiz etmek için tasarlanmış en yeni uydu niteliğini taşımakta.

    ESA'nın Öklid teleskopu, altı yıllık misyonun bir parçası olarak karanlık madde ve enerjiyi inceleyecek

    SpaceX'in 2023'teki 44. görevi ve 243. genel görevi olan Falcon 9 roketi ile taşınan Öklid teleskobu, Cape'ten havalandı ve görev boyunca Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa seyahat edecek. Öklid teleskopu, evrenin doğasını, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi incelemeyi amaçlayan en istisnai uydulardan biri. Görev süresi ise altı yıl. Ancak ESA, sürenin uzatılabileceğini de belirtti.

    SpaceX, ESA'nın Öklid teleskobunu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Uydu aracılığıyla ESA, galaksilerin yapısını ve diğer parametreleri anlamak için evrenin derinliklerine göz atarken inanılmaz bir on milyar yıllık zamanı incelemeyi planlıyor. Teleskopun iddialı hedefleri, 1,5 milyar gökadayı kataloglamak ve farklı ışık dalga boylarında parlaklıklarını karşılaştırmak. Bu katalog gökbilimcilerin boyut, kütle ve üretilen yıldız sayısı gibi galaktik özellikleri anlamalarını sağlayacağı için oldukça önem taşımakta.

    Öklid'in araştırmasının merkezinde karanlık madde ve karanlık enerji var. Karanlık madde görünmez olsa da, varlığı galaksiler üzerindeki yerçekimi çekme yoluyla tespit edilebilir. Öklid'in evren haritası, bu olguların anlaşılmasını geliştirmek için, verilerin kalibre edilmesiyle geçen ilk üç ayın ardından altı yıl boyunca ayrıntılı gökada görünümleri oluşturacak. Avrupa, Kanada, Japonya ve ABD'den iki binden fazla bilim insanı ise uydudan gelen verileri incelemeye dahil olacak.

    Teleskop ayrıca Albert Einstein'ın yerçekimi hakkındaki hipotezinin doğru olup olmadığını doğrulamak için de veri sağlayacaktır. Einstein'ın teorileri, Öklid'in verilerini toplayacağı mesafeler ve ölçekte hiçbir zaman test edilmemişti. Bu sebeple misyon, astronomların yanı sıra fizikçilere de yardımcı olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    temizlenmemiş balık nasıl saklanır ea id örnekleri bmw 520d paket sıralaması basketbol alt üst hesaplama oto radyo sinyal güçlendirici tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız