SpaceX, ESA'nın Öklid teleskobunu fırlattı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek

Tam Boyutta Gör SpaceX, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) olağanüstü Euclid uydusunu bugün erken saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlattı. Öklid, gözlem uydularının arasından farklı dalga boylarında bir milyardan fazla galaksiyi incelemek ve on milyar yıllık zamanı analiz etmek için tasarlanmış en yeni uydu niteliğini taşımakta.

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ESA'nın Öklid teleskopu, altı yıllık misyonun bir parçası olarak karanlık madde ve enerjiyi inceleyecek

SpaceX'in 2023'teki 44. görevi ve 243. genel görevi olan Falcon 9 roketi ile taşınan Öklid teleskobu, Cape'ten havalandı ve görev boyunca Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa seyahat edecek. Öklid teleskopu, evrenin doğasını, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi incelemeyi amaçlayan en istisnai uydulardan biri. Görev süresi ise altı yıl. Ancak ESA, sürenin uzatılabileceğini de belirtti.

Tam Boyutta Gör Uydu aracılığıyla ESA, galaksilerin yapısını ve diğer parametreleri anlamak için evrenin derinliklerine göz atarken inanılmaz bir on milyar yıllık zamanı incelemeyi planlıyor. Teleskopun iddialı hedefleri, 1,5 milyar gökadayı kataloglamak ve farklı ışık dalga boylarında parlaklıklarını karşılaştırmak. Bu katalog gökbilimcilerin boyut, kütle ve üretilen yıldız sayısı gibi galaktik özellikleri anlamalarını sağlayacağı için oldukça önem taşımakta.

Öklid'in araştırmasının merkezinde karanlık madde ve karanlık enerji var. Karanlık madde görünmez olsa da, varlığı galaksiler üzerindeki yerçekimi çekme yoluyla tespit edilebilir. Öklid'in evren haritası, bu olguların anlaşılmasını geliştirmek için, verilerin kalibre edilmesiyle geçen ilk üç ayın ardından altı yıl boyunca ayrıntılı gökada görünümleri oluşturacak. Avrupa, Kanada, Japonya ve ABD'den iki binden fazla bilim insanı ise uydudan gelen verileri incelemeye dahil olacak.

Teleskop ayrıca Albert Einstein'ın yerçekimi hakkındaki hipotezinin doğru olup olmadığını doğrulamak için de veri sağlayacaktır. Einstein'ın teorileri, Öklid'in verilerini toplayacağı mesafeler ve ölçekte hiçbir zaman test edilmemişti. Bu sebeple misyon, astronomların yanı sıra fizikçilere de yardımcı olacak.

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