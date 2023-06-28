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    3D baskı ile oluşturulan kalp, otonom olarak uzun süre atmayı başardı

    Almanya'daki bilim insanları, 100 günden fazla otonom olarak atabilen yapay bir kalp üretti. 3D baskı ile üretilen bu kalp, işlevsel bir kalbin basılmasında öncü olabilir.
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    3D baskı ile oluşturulan kalp, otonom olarak atmayı başardı
    Bilim insanları, uzun zamandır 3D baskı ile yapay organlar üretmek için çalışmakta. Yayınlanan yeni bir makaleye göreyse yapay bir kalp üretilmeye az kalmış olabilir. Çünkü IT Home'dan gelen son haber, Almanya'da bulunan Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekibin, 3D baskı teknolojisi alanında dikkate değer bir başarıya imza attığını ortaya çıkardı.

    3D baskı ile oluşturulan kalp, 100 gün boyunca otonom olarak atmayı başardı

    Araştırmacılar 3D baskıyı kullanarak 100 günden fazla otonom olarak atabilen minyatür bir kalp odasını başarıyla oluşturdu. Çığır açan deney, benzersiz bir biyolojik mürekkep oluşturmak için insan kardiyomiyositleri, kollajen ve hyaluronik asit kullanımını içeriyordu. Bu özel mürekkep daha sonra bir meme kullanılarak jel destekli bir kardiyak doku yapısına dikkatlice enjekte edildi. Basıldıktan sonra ise jel katılaştı ve yapay kalp odasının oluşmasıyla sonuçlandı.

    3D baskı ile oluşturulan kalp, otonom olarak atmayı başardı Tam Boyutta Gör
    Normal bir insan kalbi, dört odadan oluşur. Bilim insanları ise yalnızca 14 milimetre yüksekliğinde ve 8 milimetre çapında küçük kalp odacıklarını 3D olarak yazdırmayı başardı. İnsan kalp odacıklarının yaklaşık altıda biri büyüklüğündeki bu minyatür odalar, dikkate değer bir işlevsellik sergiliyordu. Çünkü baskıdan sadece bir hafta sonra atmaya başladı ve 100 günlük etkileyici bir süre boyunca otonom olarak atmaya devam etti.

    Bir sonraki aşamada ise araştırmacılar, bu mikro haznelere ikinci bir biyo-mürekkep enjekte etmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım ile hazneler içindeki kan damarlarının büyümesini sağlanacak ve tamamen işlevsel bir kalbin basılmasının önünü açılacaktır.

    Geçtiğimiz günlerde İngiliz bilim insanları, 3D baskı kullanarak canlı bir organizmaya başarılı bir şekilde iletken bir devre yerleştirerek gündeme gelmişti. Şimdi ise bu yapay kalbin oluşturulması, teknolojinin sağlık alanında çığır açacak gelişmeleri getireceğini gösteriyor olabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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