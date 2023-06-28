3D baskı ile oluşturulan kalp, otonom olarak uzun süre atmayı başardı

3D baskı ile oluşturulan kalp, 100 gün boyunca otonom olarak atmayı başardı
Araştırmacılar 3D baskıyı kullanarak 100 günden fazla otonom olarak atabilen minyatür bir kalp odasını başarıyla oluşturdu. Çığır açan deney, benzersiz bir biyolojik mürekkep oluşturmak için insan kardiyomiyositleri, kollajen ve hyaluronik asit kullanımını içeriyordu. Bu özel mürekkep daha sonra bir meme kullanılarak jel destekli bir kardiyak doku yapısına dikkatlice enjekte edildi. Basıldıktan sonra ise jel katılaştı ve yapay kalp odasının oluşmasıyla sonuçlandı.
Bir sonraki aşamada ise araştırmacılar, bu mikro haznelere ikinci bir biyo-mürekkep enjekte etmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım ile hazneler içindeki kan damarlarının büyümesini sağlanacak ve tamamen işlevsel bir kalbin basılmasının önünü açılacaktır.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz bilim insanları, 3D baskı kullanarak canlı bir organizmaya başarılı bir şekilde iletken bir devre yerleştirerek gündeme gelmişti. Şimdi ise bu yapay kalbin oluşturulması, teknolojinin sağlık alanında çığır açacak gelişmeleri getireceğini gösteriyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D