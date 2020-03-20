SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yörüngedeki uydu filosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Starlink 6 görevine çıkan şirket, tam 60 yeni internet uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. SpaceX'in yörüngedeki Starlink uydu sayısı böylece 360'a çıkmış oldu.

Falcon 9 okyanusa çakıldı

SpaceX'in Starlink 6 görevindeki asıl amacı internet uydularını yörüngeye yerleştirmekti. Bu kısım kusursuz bir şekilde tamamlandı ancak görevin sonlarına doğru gerçekleştirilen iniş denemesinde maalesef bir hayal kırıklığı yaşandı. Falcon 9 roketi, kalkış sırasındaki bir motor arızası nedeniyle Yeryüzü'ne iniş gerçekleştiremedi.

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Konuyla ilgili konuşan Elon Musk,"Roketin yükselişi sırasında motorlardan birisi erkenden durdu, yörünge yerleşmesi ise bundan herhangi bir şekilde etkilenmedi. Bu durum aslında 9 farklı motora sahip olmanın değerini gösteriyor. Bir sonraki göreve çıkmadan önce derin bir soruşturma yapmamız gerekecek." dedi.

Aynı roketi beşinci kez fırlattılar

SpaceX, Starlink 6 görevinde ayrıca yeni bir rekora da imza attı. Starlink uydularını fırlatan itici roket, daha önce dört farklı göreve daha çıkmıştı. Yani tam dört kez uzaya gitmiş ve Dünya'ya geri dönmüştü. SpaceX ilk kez aynı roketi beşinci kez uzaya gönderdi ancak bu sefer maalesef roket Dünya'ya geri dönemedi. Yine de şirketin tekrar kullanılabilirlik teknolojisinde son 3-4 yıl içerisinde kat ettiği müthiş mesafe hayranlık uyandırıyor.

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Starlink, bu yıl hizmet vermeye başlıyor

SpaceX geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada, Starlink uydu ağının 2020 yılı itibarıyla hizmete açılağını duyurmuştu. Şirket, Kuzey Amerika'da hizmet vermek için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu rakama ulaşılacak. Starlink projesi için 2020 yılı heyecanlı geçecek gibi görünüyor.

SpaceX ilk aşamada yörüngede 1584 uyduluk bir ağ kuracak. 1500 uyduya ulaştıktan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda ise uydu ağını genişletip Starlink'in kapasitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 12 bin uyduya ulaşma planı var.

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