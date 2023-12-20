İnsanoğlu, uzaya bir senede 200 roket fırlatarak rekor kırdı

SpaceX, son 365 günde 100 roket fırlatarak rekor kırdı
Özellikle SpaceX'in Falcon 9 roketi yeniden kullanılabilir, orta büyüklükteki tek fırlatma aracı olarak bu rekorda büyük pay sahibi oldu. 2023 yılında roket, 17 kez yeniden kullanılarak rekor kırdı. SpaceX geçtiğimiz ay, son 365 günde 100 fırlatış gerçekleştirerek yeni rekora imza atmıştı.
Starlink'in fırlatılışından sonra SpaceX, 2023'ü bitirmeden önce beş fırlatma daha yapmayı planlıyor. SpaceX şu ana kadar 2023'de 92 operasyonel roket fırlattı; bunların 88'i Falcon 9 roketleri, geri kalanı da Falcon Heavy'di. 60'ın üzerinde Falcon 9 roketi Starlink uyduları için fırlatıldı. Bu yılki iki Starship göreviyle birlikte fırlatma sayısı 94'e çıkacak. Eğer SpaceX beş görev daha gerçekleştirmeyi başarırsa, 2023'teki toplam fırlatma sayısı 99'a çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.