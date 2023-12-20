İnsanoğlu, uzaya bir senede 200 roket fırlatarak rekor kırdı

SpaceX'in geçtiğimiz gün Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan en son Starlink internet uydusuyla bu yıl uzaya 200. roket fırlatılarak rekor kırıldı. Geçtiğimiz sene 179 roket uzaya fırlatılmıştı. SpaceX ve Çinli firmalar sayesinde uzaya fırlatılan roket sayısında patlama yaşanıyor. Uzay yarışının yaşandığı Apollo döneminden sonra uzaya ilginin yeniden arttığı bir dönem yaşıyoruz.



SpaceX, son 365 günde 100 roket fırlatarak rekor kırdı

Özellikle SpaceX'in Falcon 9 roketi yeniden kullanılabilir, orta büyüklükteki tek fırlatma aracı olarak bu rekorda büyük pay sahibi oldu. 2023 yılında roket, 17 kez yeniden kullanılarak rekor kırdı. SpaceX geçtiğimiz ay, son 365 günde 100 fırlatış gerçekleştirerek yeni rekora imza atmıştı.

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Starlink'in fırlatılışından sonra SpaceX, 2023'ü bitirmeden önce beş fırlatma daha yapmayı planlıyor. SpaceX şu ana kadar 2023'de 92 operasyonel roket fırlattı; bunların 88'i Falcon 9 roketleri, geri kalanı da Falcon Heavy'di. 60'ın üzerinde Falcon 9 roketi Starlink uyduları için fırlatıldı. Bu yılki iki Starship göreviyle birlikte fırlatma sayısı 94'e çıkacak. Eğer SpaceX beş görev daha gerçekleştirmeyi başarırsa, 2023'teki toplam fırlatma sayısı 99'a çıkacak.

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