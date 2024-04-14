SpaceX, aynı roketi 20 kez yeniden kullanarak yeni bir rekor kırdı

Tam Boyutta Gör SpaceX, geçtiğimiz günlerde yörüngeye 23 adet Starlink uydusu taşıdı. Starlink internet uydularının fırlatılması son derece alışık olduğumuz bir durum olsa da 13 Nisan günü gerçekleştirilen fırlatma şirket için yeni bir eşik anlamına geliyor. Zira Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketi bu uçuşta 20. kalkışına imza attı.

SpaceX kendi rekorunu kırdı

SpaceX, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 13 Nisan günü gerçekleştirdiği Starlink görevi kapsamında yörüngeye 23 adet uyduyu başarıyla yerleştirdi. Görev açıklamasına göre fırlatma, kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması için yirminci fırlatma oldu. Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi, fırlatıldıktan yaklaşık 8,5 dakika sonra Florida açıklarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas adlı drone gemisine iniş yaparak aynı şekilde yirminci kez Dünya’ya geri döndü.

SpaceX’e göre kullanılan roket herhangi bir uzun süreli bakımdan ya da uzun süreli incelemelerde geçmedi. Firmaya göre roket, üç buçuk yıl önceki ilk uçuşundan bu yana ortalama iki ayda bir uçtu. SpaceX, Falcon 9 roketinin en son versiyonu olan Falcon 9 Blok 5'i piyasaya sürdüğünde yeniden kullanılabilir ilk aşamanın minimum yenileme ile 10 kez uçabileceğini ve sonrasında kapsamlı revizyonlara ihtiyaç duyulabileceğini söylemişti. Ancak hiçbir yenileme olmadan yirmi uçuşa erişildi. Firmaya göre 40 uçuş için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

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B1062 kuyruk numarasına sahip bu Falcon 9, 2020’deki ilk uçuşundan bu yana çoğu Starlink olmak üzere sekiz insan ve 530 uzay aracını yörüngeye taşıdı. Bununla birlikte SpaceX’in kırdığı rekorlar bir süredir kendisine ait. Firmanın bir önceki rekoru Falcon 9 ile 19 uçuştu ve buna Aralık 2023’te ulaşılmıştı. Şubat ve Mart 2024'te ise diğer Falcon 9’larla bu rekor egale edilmişti. Elon Musk’ın önderliğindeki SpaceX, bu yıl şu ana kadar 38 yörünge görevi gerçekleştirdi. Bunların çoğu, şu anda yaklaşık 5.650 operasyonel uydudan oluşan Starlink ağına yönelikti.

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