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    SpaceX, aynı roketi 20 kez yeniden kullanarak yeni bir rekor kırdı

    SpaceX, geçtiğimiz günlerde yeni bir Starlink görevi gerçekleştirerek yörüngeye yeni uydular yerleştirdi. Bu fırlatmada ise kullanılan Falcon 9 ise 20. kez fırlatıldı.
    SpaceX, aynı roketi 20 kez tekrar kullanarak yeni bir rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, geçtiğimiz günlerde yörüngeye 23 adet Starlink uydusu taşıdı. Starlink internet uydularının fırlatılması son derece alışık olduğumuz bir durum olsa da 13 Nisan günü gerçekleştirilen fırlatma şirket için yeni bir eşik anlamına geliyor. Zira Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketi bu uçuşta 20. kalkışına imza attı.

    SpaceX kendi rekorunu kırdı

    SpaceX, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 13 Nisan günü gerçekleştirdiği Starlink görevi kapsamında yörüngeye 23 adet uyduyu başarıyla yerleştirdi. Görev açıklamasına göre fırlatma, kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması için yirminci fırlatma oldu. Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi, fırlatıldıktan yaklaşık 8,5 dakika sonra Florida açıklarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas adlı drone gemisine iniş yaparak aynı şekilde yirminci kez Dünya’ya geri döndü.

    SpaceX’e göre kullanılan roket herhangi bir uzun süreli bakımdan ya da uzun süreli incelemelerde geçmedi. Firmaya göre roket, üç buçuk yıl önceki ilk uçuşundan bu yana ortalama iki ayda bir uçtu. SpaceX, Falcon 9 roketinin en son versiyonu olan Falcon 9 Blok 5'i piyasaya sürdüğünde yeniden kullanılabilir ilk aşamanın minimum yenileme ile 10 kez uçabileceğini ve sonrasında kapsamlı revizyonlara ihtiyaç duyulabileceğini söylemişti. Ancak hiçbir yenileme olmadan yirmi uçuşa erişildi. Firmaya göre 40 uçuş için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

    B1062 kuyruk numarasına sahip bu Falcon 9, 2020’deki ilk uçuşundan bu yana çoğu Starlink olmak üzere sekiz insan ve 530 uzay aracını yörüngeye taşıdı. Bununla birlikte SpaceX’in kırdığı rekorlar bir süredir kendisine ait. Firmanın bir önceki rekoru Falcon 9 ile 19 uçuştu ve buna Aralık 2023’te ulaşılmıştı. Şubat ve Mart 2024'te ise diğer Falcon 9’larla bu rekor egale edilmişti. Elon Musk’ın önderliğindeki SpaceX, bu yıl şu ana kadar 38 yörünge görevi gerçekleştirdi. Bunların çoğu, şu anda yaklaşık 5.650 operasyonel uydudan oluşan Starlink ağına yönelikti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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