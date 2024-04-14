SpaceX, aynı roketi 20 kez yeniden kullanarak yeni bir rekor kırdı

SpaceX kendi rekorunu kırdı
SpaceX, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden 13 Nisan günü gerçekleştirdiği Starlink görevi kapsamında yörüngeye 23 adet uyduyu başarıyla yerleştirdi. Görev açıklamasına göre fırlatma, kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması için yirminci fırlatma oldu. Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi, fırlatıldıktan yaklaşık 8,5 dakika sonra Florida açıklarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas adlı drone gemisine iniş yaparak aynı şekilde yirminci kez Dünya’ya geri döndü.
SpaceX’e göre kullanılan roket herhangi bir uzun süreli bakımdan ya da uzun süreli incelemelerde geçmedi. Firmaya göre roket, üç buçuk yıl önceki ilk uçuşundan bu yana ortalama iki ayda bir uçtu. SpaceX, Falcon 9 roketinin en son versiyonu olan Falcon 9 Blok 5'i piyasaya sürdüğünde yeniden kullanılabilir ilk aşamanın minimum yenileme ile 10 kez uçabileceğini ve sonrasında kapsamlı revizyonlara ihtiyaç duyulabileceğini söylemişti. Ancak hiçbir yenileme olmadan yirmi uçuşa erişildi. Firmaya göre 40 uçuş için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
B1062 kuyruk numarasına sahip bu Falcon 9, 2020’deki ilk uçuşundan bu yana çoğu Starlink olmak üzere sekiz insan ve 530 uzay aracını yörüngeye taşıdı. Bununla birlikte SpaceX’in kırdığı rekorlar bir süredir kendisine ait. Firmanın bir önceki rekoru Falcon 9 ile 19 uçuştu ve buna Aralık 2023’te ulaşılmıştı. Şubat ve Mart 2024'te ise diğer Falcon 9’larla bu rekor egale edilmişti. Elon Musk’ın önderliğindeki SpaceX, bu yıl şu ana kadar 38 yörünge görevi gerçekleştirdi. Bunların çoğu, şu anda yaklaşık 5.650 operasyonel uydudan oluşan Starlink ağına yönelikti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)