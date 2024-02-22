SpaceX, Starlink’in hızını artırmak için daha alçak yörüngeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör SpaceX’in halihazırda alçak dünya yörüngesinde 5.400 adetten fazla Starlink takımyıldızı uydusuna sahip ve bu sayı sürekli olarak yeni fırlatmalarla artıyor. Öte yandan SpaceX, Starlink internetinin hızlarını artırmak için bazı uyduları yaklaşık 200 kilometre daha yakın yörüngeye yerleştirmek için ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) izin istiyor.

Starlink hızları artabilir

SpaceX, bu hafta FCC’ye bazı ikinci nesil Starlink uydularını 340-360 kilometre yükseklikteki yörüngede çalıştırmak için yasal izin talebinde bulundu. Bu isteğin onaylanması halinde SpaceX, daha alçak yörünge sayesinde iyileştirilmiş sürdürülebilirlik ve tüketiciler, işletmeler ve ilk müdahale ekipleri için kalite artışı vadediyor.

Tam Boyutta Gör Firma aynı zamanda daha düşük irtifalarla birlikte tüketiciler için daha yüksek kaliteli, daha düşük gecikmeli uydu hizmeti sağlamanın yanında uzaktan çalışmayı, uzaktan eğitimi, tele-sağlığı ve acil durum müdahalelerinde artan talebe ayak uyduracağını beyan ediyor. SpaceX’in 340-360 km aralığındaki irtifa talebi ilk değil. Şirket geçtiğimiz yıllarda da bazı ikinci nesil uyduların bu aralıkta çalıştırılmasını önermişti. Halihazırda ise Starlink uyduları 525, 530 ve 535 km irtifalarda çalışıyor.

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Daha düşük irtifadaki Starlink uyduları sadece daha düşük gecikme ve daha yüksek hızlar getirmeyecek. SpaceX’e göre alçak irtifa sayesinde olası çarpışma riskleri de azalacak. Aynı zamanda, daha alçak yörüngeler, uyduların yörüngeden çıkarılmasını ve atmosferde yanmasını içeren emekliye ayırma süreçlerini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte SpaceX’in talebinde hız iyileştirmelerinden rakamsal olarak bahsedilmiyor.

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