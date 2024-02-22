SpaceX, Starlink’in hızını artırmak için daha alçak yörüngeyi hedefliyor

SpaceX, bu hafta FCC’ye bazı ikinci nesil Starlink uydularını 340-360 kilometre yükseklikteki yörüngede çalıştırmak için yasal izin talebinde bulundu. Bu isteğin onaylanması halinde SpaceX, daha alçak yörünge sayesinde iyileştirilmiş sürdürülebilirlik ve tüketiciler, işletmeler ve ilk müdahale ekipleri için kalite artışı vadediyor.
Daha düşük irtifadaki Starlink uyduları sadece daha düşük gecikme ve daha yüksek hızlar getirmeyecek. SpaceX’e göre alçak irtifa sayesinde olası çarpışma riskleri de azalacak. Aynı zamanda, daha alçak yörüngeler, uyduların yörüngeden çıkarılmasını ve atmosferde yanmasını içeren emekliye ayırma süreçlerini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte SpaceX’in talebinde hız iyileştirmelerinden rakamsal olarak bahsedilmiyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.