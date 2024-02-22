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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starlink’in hızını artırmak için daha alçak yörüngeyi hedefliyor

    SpaceX, hız kesmeden daha fazla Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirirken görünüşe göre firma, bazı ikinci nesil Starlink uydularını 340 km-360 km yükseklikteki yörüngeye yerleştirmek istiyor.
    SpaceX, Starlink’i hızlandırmak için daha alçak yörüngeye inecek Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in halihazırda alçak dünya yörüngesinde 5.400 adetten fazla Starlink takımyıldızı uydusuna sahip ve bu sayı sürekli olarak yeni fırlatmalarla artıyor. Öte yandan SpaceX, Starlink internetinin hızlarını artırmak için bazı uyduları yaklaşık 200 kilometre daha yakın yörüngeye yerleştirmek için ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) izin istiyor.

    SpaceX, bu hafta FCC’ye bazı ikinci nesil Starlink uydularını 340-360 kilometre yükseklikteki yörüngede çalıştırmak için yasal izin talebinde bulundu. Bu isteğin onaylanması halinde SpaceX, daha alçak yörünge sayesinde iyileştirilmiş sürdürülebilirlik ve tüketiciler, işletmeler ve ilk müdahale ekipleri için kalite artışı vadediyor.

    SpaceX, Starlink’i hızlandırmak için daha alçak yörüngeye inecek Tam Boyutta Gör
    Firma aynı zamanda daha düşük irtifalarla birlikte tüketiciler için daha yüksek kaliteli, daha düşük gecikmeli uydu hizmeti sağlamanın yanında uzaktan çalışmayı, uzaktan eğitimi, tele-sağlığı ve acil durum müdahalelerinde artan talebe ayak uyduracağını beyan ediyor. SpaceX’in 340-360 km aralığındaki irtifa talebi ilk değil. Şirket geçtiğimiz yıllarda da bazı ikinci nesil uyduların bu aralıkta çalıştırılmasını önermişti. Halihazırda ise Starlink uyduları 525, 530 ve 535 km irtifalarda çalışıyor.

    Daha düşük irtifadaki Starlink uyduları sadece daha düşük gecikme ve daha yüksek hızlar getirmeyecek. SpaceX’e göre alçak irtifa sayesinde olası çarpışma riskleri de azalacak. Aynı zamanda, daha alçak yörüngeler, uyduların yörüngeden çıkarılmasını ve atmosferde yanmasını içeren emekliye ayırma süreçlerini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte SpaceX’in talebinde hız iyileştirmelerinden rakamsal olarak bahsedilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 20 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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