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    Çin, Starlink’i solladı: Uzaydan 100 Gbps iletim hızı!

    Çin, Elon Musk’ın Starlink’ini adeta gölgede bıraktı. Chang Guang Satellite Technology, uydudan yere lazer iletişimde saniyede 100 gigabit veri aktarım hızına başarıyla ulaştı.
    Çin, Starlink’i solladı: Uzaydan 100 Gbps iletim hızı! Tam Boyutta Gör
    Çin, uydu ile yer arasındaki lazer iletişim teknolojisinde önemli bir kilometre taşına imza atarak, 100 gigabit/saniye veri iletim hızına ulaştı. Bu hız, bir önceki rekorun tam on katı olurken Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait olan Starlink projesini de geride bırakmayı başarıyor.

    Bu başarının arkasında ise Chang Guang Satellite Technology ve onun Jilin-1 uydu takımyıldızı bulunuyor. Jilin-1, "dünyanın en büyük metre altı ticari uzaktan algılama uydu ağı" olarak tanımlanıyor. Aktarılanlara göre veriler mobil tabanlı yer istasyonu ile Dünya'nın yörüngesindeki 117 takımyıldız uydudan biri arasında iletildi.

    Çin, Starlink’i solladı: Uzaydan 100 Gbps iletim hızı! Tam Boyutta Gör
    Chang Guang Satellite Technology’den Wang Hanghang, bu başarıyla Starlink’in bir adım önüne geçtiklerini belirtti. Wang, "Musk'ın Starlink'i uydular arası lazer iletişim sistemini sahip ama henüz uydudan yere lazer iletişimi kurmadı. Teknolojiye sahip olabileceklerini düşünüyoruz, ancak biz şimdiden büyük ölçekli konuşlandırmaya başladık,” diyor

    Hanghang sözlerine şunları da ekledi: “Bu lazer iletişim birimlerini Jilin-1 takımyıldızındaki tüm uydulara dağıtarak verimliliklerini artırmayı ve 2027 yılına kadar 300 uyduyu ağa bağlamayı hedefliyoruz.”

    Lazer iletişim teknolojisinin başarısının arkasında, Chang Guang’ın 2020’de geliştirmeye başladığı sırt çantası boyutunda kompakt bir lazer iletişim terminali yer alıyor. Bu terminal, hem uydu-uydu hem de uzaydan Dünya’ya veri iletimi yapabiliyor.

    10 adet film 1 saniyede iletilebilir

    Çin, Starlink’i solladı: Uzaydan 100 Gbps iletim hızı! Tam Boyutta Gör
    Haziran 2023’te Jilin-1 02A02 adlı uyduya entegre edilen bu terminal, bir mobil kamyona monte edilmiş taşınabilir yer istasyonuyla iletişim kurmuştu. Hareket edebilen bu istasyon, kötü hava koşullarını aşarak veri iletimini daha güvenilir hale getirebiliyor. Çin genelinde birden fazla alıcı istasyonun kurulmasıyla, uzaktan algılama görüntülerinin edinim verimliliğinin artırılması planlanıyor.

    Bu büyük başarı, atmosferik bozulmalar, uyduların hızlı hareketi ve lazer ışınlarının hassas hizalanması gibi zorlukların üstesinden gelinerek elde edildi. Daha önce, Ekim 2023’te aynı sistem, uzaydan Dünya’ya 10 Gbps hızında veri aktarımı gerçekleştirmişti. 100 Gbps iletim hızıyla on uzun metrajlı filmi 1 saniyede iletmek mümkün hale gelecek. Uydudan yere lazer iletişimi sayesinde navigasyon, 6G internet ve uzaktan algılama dahil olmak üzere gelişmiş uydu altyapılarının önü açılmış durumda.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-beats-starklink-with-laser-transmission https://www.scmp.com/news/china/science/article/3293038/china-beats-starlink-hi-res-space-ground-laser-transmission-6g-standard
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