Çin, Starlink’i solladı: Uzaydan 100 Gbps iletim hızı!

Bu başarının arkasında ise Chang Guang Satellite Technology ve onun Jilin-1 uydu takımyıldızı bulunuyor. Jilin-1, "dünyanın en büyük metre altı ticari uzaktan algılama uydu ağı" olarak tanımlanıyor. Aktarılanlara göre veriler mobil tabanlı yer istasyonu ile Dünya'nın yörüngesindeki 117 takımyıldız uydudan biri arasında iletildi.
Starlink’in bir adım önünde
Hanghang sözlerine şunları da ekledi: “Bu lazer iletişim birimlerini Jilin-1 takımyıldızındaki tüm uydulara dağıtarak verimliliklerini artırmayı ve 2027 yılına kadar 300 uyduyu ağa bağlamayı hedefliyoruz.”
Lazer iletişim teknolojisinin başarısının arkasında, Chang Guang’ın 2020’de geliştirmeye başladığı sırt çantası boyutunda kompakt bir lazer iletişim terminali yer alıyor. Bu terminal, hem uydu-uydu hem de uzaydan Dünya’ya veri iletimi yapabiliyor.
10 adet film 1 saniyede iletilebilir
Bu büyük başarı, atmosferik bozulmalar, uyduların hızlı hareketi ve lazer ışınlarının hassas hizalanması gibi zorlukların üstesinden gelinerek elde edildi. Daha önce, Ekim 2023’te aynı sistem, uzaydan Dünya’ya 10 Gbps hızında veri aktarımı gerçekleştirmişti. 100 Gbps iletim hızıyla on uzun metrajlı filmi 1 saniyede iletmek mümkün hale gelecek. Uydudan yere lazer iletişimi sayesinde navigasyon, 6G internet ve uzaktan algılama dahil olmak üzere gelişmiş uydu altyapılarının önü açılmış durumda.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-beats-starklink-with-laser-transmission https://www.scmp.com/news/china/science/article/3293038/china-beats-starlink-hi-res-space-ground-laser-transmission-6g-standard Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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