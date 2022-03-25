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    Speakable Snippet nedir?

    Google, bir makalenin içeriğini her kullanıcıya ulaştırmak için sayfanızda bulunan içeriğin sesli olarak okunabilir olmasını sağlayabileceğiniz yapısal veri türüdür.
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    Speakable Snippet Nedir?
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    Google, bir makalenin içeriğini her kullanıcıya ulaştırmak için sayfanızda bulunan içeriğin sesli olarak okunabilir olmasını sağlayabileceğiniz yapısal veri türüdür. Text to Spech(TTS) yapısı kullanan programlar ile çalışabilen Speakable Snippet, daha geniş kitlelere ulaşmanızda sizlere olanak sağlayacaktır.

    Speakable Snippet hangi ülkelerde kullanılır?

    Speakable Snippet beta sürümünde olduğu için Google Home cihazları İngilizce olarak ayarlanmış ABD’de yaşayan kullanıcılar veya İngilizce içerik üretim sağlayan web siteleri tarafından kullanılabilir durumdadır.

    Google bu noktada önümüzdeki senelerde yeterli kullanıcı sayısına ulaşıldığında Speakable Snippet özelliğini bütün dillere açacağını belirtmekte.

    Speakable Snippet nasıl eklenir?

    Speakable Snippet Nedir?
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    Okunabilir yapısal veri eklenmesini JSON-LD kodları ile sağlayabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler içeriğinizin 2 content-locator özelliğinden(cssSelector - xPath) 1 tanesini barındırması gerekmektedir.

    Speakable Snippet Nedir?
    Tam Boyutta Gör

    Speakable Snippet eklerken nelere dikkat edilmelidir?

    Speakable Snippet Nedir?
    Tam Boyutta Gör

    Google, yapısal veri üzerinden eklenen okunabilir alanın ilgili sayfa içeriğinde kısaca özetleyecek bölüm olması gerektiğini belirtmektedir. Bu sayede Google Asistan okuma sağladığında kullanıcıya kısa ve öz bir bilgi vererek ilgili içerik özelinde kullanıcıyı bilgilendirmiş olacaktır.

    Okunabilir yapısal veri alanına başlık eklerken dikkat etmelisiniz. Çünkü Google Asistan başlığı içeriğin bir parçası gibi görecek ve bütün bir metin gibi okuyacaktır. Bu nedenle içerik ile arasında anlamlı bir boşluk bırakarak ekleme yapmalısınız. Speakable, Article ve Webpage yapısal verilerinde kullanılır.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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