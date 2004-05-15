Speedfan 4.12: Artık Nvidia ekran kartınız da kontrol altında !

Alfredo Milani-Comparetti'nin yazdığı ufak ama çok işlevsel Speedfan her zaman olmazsa olmaz listemizde yer aldı...

Speedfan hem sisteme bağlı CPU, sabit disk vb. bileşenlerin sıcaklıklarını gösteren hem de bunları soğutan fanların hızlarını gösteren/ayarlayan bir yazılım. Yazılımın yetenekleri sıcaklık gösterme ve fan kontrolü ile sınırlı değil. SMART destekli sabit diskler hakkında çeşitli bilgiler verebiliyor, voltaj değerlerini gösterebiliyor ve bazı anakartlarda (kısıtlı sayıda da olsa) otomatik Overclock'a izin verebiliyor.

Speedfan özellikle sessiz sistem sahibi olmak isteyenlerin ilk durağı olmalı zira pahalı donanım fan kontrolörleri yerine Speedfan ile işlemci, kuzey köprüsü, kasa fanı gibi çeşitli fanların hızlarını sıcaklık değerlerine bağlı olarak kontrol edebiliyor.

Programı bilmeyenler için ne kadar faydalı olduğunu bir örnekle anlatalım.

Diyelim ki BOX P4 2.8 GHz BOX (Northwood için !) aldınız ve bununla beraber stok fan geldi. Fakat stok fanı çok gürültülü buldunuz; bu durumda hemen Speedfan'ı yükleyin. 45 derece altında (eğer 3D gibi ağır bir uygulama çalıştırmıyorsanız genelde işlemci sıcaklığı 45 dereceyi geçmeyecektir) stok fanın hızını %12 ile 15 arasına çekin (yaklaşık 2600'den 1900 civarına düşer) ve işlemci fanının ne kadar sessizleştiğini duyun, üstelik saniyeler içinde ve bedavaya ! Üstelik sisteminiz sadece 45 dereceye çıktığında fan hızı Speedfan tarafından %100'e getirileceği için ihtiyacınız olduğunda gürültü oranı artacak. (Bu örnekteki rakamlar sistemden sisteme değişebilir, kendi ihtiyacınıza göre ayar yapın !)

Üstelik Speedfan geçen gün çıkan yeni sürümüyle (4.12) beraber Nvidia kart sahiplerinin yüzünü güldürecek çok önemli bir özelliği de kazanmış: Nvidia ekran kartlarının sıcaklığı ve fan hızları da gözlemlenip, kontrol edilebiliyor. Bu sayede pek çok kişini sistemleri sessizleştirmek için kullandığı Speedfan Nvidia ekran kartlarının özellikle üst modellerinde yer alan gürültücü fanları da dizginleyebiliyor ! (Her ekran kartında çalışmayabilir !)

Speedfan 4.12'deki tüm değişiklikler şöyle:

added support for nVidia video cards

added full logging capability

added detection for PC87591

added new S.M.A.R.T. attributes

fixed calling help with F1 key no longer working due to a bug in Delphi 7

trying to avoid LM84 misdetection

trying to avoid MAX6650 misdetection

trying to avoid AD7417 misdetection

avoid duplicate detection of S.M.A.R.T. drives

better detection of AD7417

added full support for NE1619

trying to add fan control for DELL sensors

initialized disabled LM79

added full support for MAX6648

added detection for DDC monitors

http://www.almico.com/speedfan.php

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Yazılımı aşağıdaki linkten ulaşacağınız anasayfasından indirebilirsiniz.