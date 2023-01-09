Speedtest'in Fastest Fixed Network ödülü TurkNet'in

Tam Boyutta Gör Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Fastest Fixed Network 2022 ödülünü Türkiye'de TurkNet’e verdi. Yılın 2. ve 3. çeyreğini kapsayan hız testlerine göre verilen Fastest Fixed Network ödülü ile TurkNet 2022’nin en hızlı internet servis sağlayıcısı olduğunu kanıtladı.

Türkiye'de en hızlısı TurkNet

Dünya genelinde Gigabit’e varan hızlar yaygınlaşırken ülkemizdeki internet hızları epey düşük kalıyor. TurkNet, müşterilerine yüksek hızlı internet sunmak için GigaFiber yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Speedtest’in Ekim 2022 raporuna göre Türkiye’de ortalama 31,95 Mbps indirme hızı elde edilirken TurkNet’liler ortalama 50,94 Mbps indirme hızı elde etti. TurkNet, Speedtest’in önceki raporlarında da birinci olmuştu.

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Üç büyük şehirde download ve upload birincisi TurkNet

Speedtest, Türkiye genelindeki hız testi sonuçlarının yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ortalama hızları da açıkladı. TurkNet, Türkiye genelinde olduğu gibi bu şehirlerde de rakiplerinden daha yüksek download ve upload hızları elde ederek birinci sırada yer aldı.

İstanbul İSS Download Hızı Upload Hızı TurkNet 58.42 Mbps 7.60 Turksat Kablo 42.74 4.59 Turkcell 40.60 7.70 Vodafone 27.04 6.32 Türk Telekom 24.66 5.91

Ankara İSS Download Hızı Upload Hızı TurkNet 47.47 7.48 Turksat Kablo 46.5 6 4.58 Turkcell 44.5 7 7.34 Vodafone 2 7.83 5.8 2 Türk Telekom 22.6 0 5.73

İzmir İSS Download Hızı Upload Hızı TurkNet 49.83 7.51 Turksat Kablo 35.64 4.60 Turkcell 30.07 8.06 Vodafone 26.20 5.75 Türk Telekom 22.40 5.57

TurkNet nasıl birinci oldu?

TurkNet, kullanıcılarına yüksek hızlı ve stabil internet sunmak için geliştirmelere ve altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Özellikle de kendi altyapısından sunduğu GigaFiber internet ile kullanıcılara 1.000 Mbps’ye varan indirme ve 1.000 Mbps’ye varan yükleme hızları sunuluyor. Kullanıcılar, uygun fiyata dünya standartlarındaki interneti alabiliyor.

İlk günden beri "özgür internet" sloganını kullanan TurkNet, müşterilerine hız veya kota sınırı olmadan internetlerini özgürce kullanma fırsatı veriyor. Ayrıca CDN gibi yatırımlarla düşük gecikmeli ve stabil internet deneyimi sunuluyor.

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Speedtest verileri nasıl ölçüyor?

Speedtest, Ookla tarafından geliştirilen bir hız testi platformudur. Her gün milyonlarca kullanıcı bu platformu kullanarak hız testini gerçekleştiriyor. Tamamen bağımsız bir yapı ile tüm dünya ülkelerinin hız verileri üç aylık periyotlarla açıklanıyor. TurkNet, 2022’nin 2. ve 3. çeyreğindeki hız birincilikleriyle tam iki kez, Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı seçildi. Yılın her çeyreğinde hız ve stabilizasyon konusunda zirvede olan internet servis sağlayıcılarına verilen “Fastest Fixed Network” ödülünün kapsadığı 2. ve 3. çeyrekte ülkemizde yaklaşık 12 milyon test yapıldı. Bu Speedtest testleri sonucunda da 48,84 hız puanı ile TurkNet’liler zirvede yer aldı. Şimdiden 4. çeyrekte de durum değişmeyecek gibi görünüyor.

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