TurkNet GigaFiber ile videolar ne kadar sürede upload edilir?

Günümüzde pek çok kişi sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube, TikTok gibi platformlarda video paylaşarak para kazanan çok sayıda içerik üreticisi var. İçerik üretici olmayan kişiler bile Instagram’da sık sık fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Düşük upload hızıyla video paylaşırken dakikalarca ve hatta bazen saatlerce yüklenmesini beklemek gerekiyor. Videoları hızlı şekilde yükleyebilmek için yüksek upload hızına ihtiyaç duyuluyor. TurkNet GigaFiber ile uygun fiyata 1.000 Mbps'ye varan upload hızı elde edebiliyoruz.
Daha önce 1000 Mbps internet ile büyük boyutları oyunları ne kadar sürede indirebileceğinizi hesaplamıştık. Bu içeriğimizde ise 1.000 Mbps upload hızındaki internet ile HD, Full HD ve 4K kalitesindeki videoları ne kadar sürede upload edebileceğinizi hesapladık.
|Uzunluk
|Çözünürlük
|Boyut
|Upload Süresi (1.000 Mbps)
|1 dakika
|720p 30 FPS
|60 MB
|1 saniyeden az
|1 dakika
|1080p 30 FPS
|130 MB
|1 saniye
|1 dakika
|1080p 60 FPS
|200 MB
|1 saniye
|1 dakika
|4K 30 FPS
|350 MB
|2 saniye
|1 dakika
|4K 60 FPS
|400 MB
|3 saniye
|1 saat
|720p 30 FPS
|3,5 GB
|30 saniye
|1 saat
|1080p 30 FPS
|7,6 GB
|1 dakika 5 saniye
|1 saat
|1080p 60 FPS
|11,7 GB
|1 dakika 40 saniye
|1 saat
|4K 30 FPS
|21 GB
|3 dakika
|1 saat
|4K 60 FPS
|24 GB
|3 dakika 26 saniye
|3 saat
|4K 60 FPS
|72 GB
|10 dakika 18 saniye
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d