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    TurkNet GigaFiber ile videolar ne kadar sürede upload edilir?

    TurkNet GigaFiber müşterileri ayda 139,90 TL'ye 1.000 Mbps'ye varan hızda upload hızı elde ediyor. TurkNet GigaFiber internet ile videolar ne kadar sürede upload edilir? 
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    TurkNet GigaFiber ile videolar ne kadar sürede upload edilir? Tam Boyutta Gör
    TurkNet GigaFiber internet ile müşteriler 1.000 Mbps’ye varan hızda download ve 1.000 Mbps’ye varan hızda upload hızı elde ediyor. 1.000 Mbps’ye varan evde internet ile büyük boyutlu dosyaları saniyeler içerisinde indirebillir veya internete yükleyebilirsiniz. Yüksek kaliteli videoları ve büyük boyutlu fotoğrafları saniyeler içerisinde upload edebilirsiniz.

    Günümüzde pek çok kişi sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube, TikTok gibi platformlarda video paylaşarak para kazanan çok sayıda içerik üreticisi var. İçerik üretici olmayan kişiler bile Instagram’da sık sık fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Düşük upload hızıyla video paylaşırken dakikalarca ve hatta bazen saatlerce yüklenmesini beklemek gerekiyor. Videoları hızlı şekilde yükleyebilmek için yüksek upload hızına ihtiyaç duyuluyor. TurkNet GigaFiber ile uygun fiyata 1.000 Mbps'ye varan upload hızı elde edebiliyoruz.

    Daha önce 1000 Mbps internet ile büyük boyutları oyunları ne kadar sürede indirebileceğinizi hesaplamıştık. Bu içeriğimizde ise 1.000 Mbps upload hızındaki internet ile HD, Full HD ve 4K kalitesindeki videoları ne kadar sürede upload edebileceğinizi hesapladık.

    TurkNet GigaFiber ile videolar ne kadar sürede upload edilir?
    Uzunluk Çözünürlük Boyut Upload Süresi (1.000 Mbps)
    1 dakika 720p 30 FPS 60 MB 1 saniyeden az
    1 dakika 1080p 30 FPS 130 MB 1 saniye
    1 dakika 1080p 60 FPS 200 MB 1 saniye
    1 dakika 4K 30 FPS 350 MB 2 saniye
    1 dakika 4K 60 FPS 400 MB 3 saniye
    1 saat 720p 30 FPS 3,5 GB 30 saniye
    1 saat 1080p 30 FPS 7,6 GB 1 dakika 5 saniye
    1 saat 1080p 60 FPS 11,7 GB 1 dakika 40 saniye
    1 saat 4K 30 FPS 21 GB 3 dakika
    1 saat 4K 60 FPS 24 GB 3 dakika 26 saniye
    3 saat 4K 60 FPS 72 GB 10 dakika 18 saniye
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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