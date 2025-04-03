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    Spider-Man 4'te Venom da olacak mı? Tom Hardy konuya açıklık getirdi

    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Spider-Man 4'te Venom da olacak mı? Venom'ı canlandıran ünlü oyuncu Tom Hardy, bir süredir gündemde olan bu iddiaya açıklık getirdi.
    Spider-Man Venom Tam Boyutta Gör
    Spider-Man hayranları için bu hafta dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Marvel, Cinema-Con'da düzenlediği panelde Spider-Man 4'ü resmi olarak duyurdu ve Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan filmin 31 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini açıkladı. Tom Holland'ın Peter Parker rolünde geri döneceği bu filmi Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği de doğrulandı.

    Marvel bunun ötesinde film hakkında pek bir detay paylaşmadı ama o panelden kısa süre önce gelen bir açıklama filme dair önemli bir detayı ortaya çıkardı.

    Venom ve Spider-Man'in Aynı Filmde Buluşması Başka Bahara Kaldı

    Hatırlarsanız Sony Pictures Japonya, geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı bir paylaşımda Spider-Man 4'te Venom'ın da yer alacağını ima etmişti. Venom'ı canlandıran ünlü oyuncu Tom Hardy de bu teklife açık olduğunu belirterek hayranları umutlandırmıştı. Tüm bunlar Venom'ın Spider-Man 4'te yer alma ihtimalini epey kuvvetlendirdi. Ancak görünen o ki günün sonunda bu planlar neticeye erdirilememiş.

    Bu hafta The Discourse Podcast'e konuk olan Tom Hardy, Venom ile Spider-Man'i bir filmde buluşturmaya gerçekten çok yaklaştıklarını ama bu planların son anda suya düştüğünü açıkladı.

    Tom Hardy'ye göre bu buluşmanın gerçekleşmemesinin sebebi stüdyolar arasındaki karmaşık ilişki. Bildiğiniz gibi Tom Holland'lı Spider-Man filmlerini Marvel ile Sony birlikte hazırlıyor. Bu yüzden Sony Venom'ı Spider-Man filmlerinde istediği gibi kullanamıyor. İki stüdyonun ortak bir plan üzerinde uzlaşması gerekiyor. Ama Hardy'nin açıklamasına bakılırsa bu mümkün olmamış. Bu da Venom'ın Spider-Man 4'te yer almasını engellemiş.

    Tabii bu ileride başka bir filmde Spider-Man ve Venom'ı bir arada görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama bunun gerçekleşme ihtimali artık çok daha düşük.

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