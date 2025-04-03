Spider-Man 4'te Venom da olacak mı? Tom Hardy konuya açıklık getirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Spider-Man hayranları için bu hafta dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Marvel, Cinema-Con'da düzenlediği panelde Spider-Man 4'ü resmi olarak duyurdu ve Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan filmin 31 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini açıkladı. Tom Holland'ın Peter Parker rolünde geri döneceği bu filmi Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği de doğrulandı.

Marvel bunun ötesinde film hakkında pek bir detay paylaşmadı ama o panelden kısa süre önce gelen bir açıklama filme dair önemli bir detayı ortaya çıkardı.

Venom ve Spider-Man'in Aynı Filmde Buluşması Başka Bahara Kaldı

Hatırlarsanız Sony Pictures Japonya, geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı bir paylaşımda Spider-Man 4'te Venom'ın da yer alacağını ima etmişti. Venom'ı canlandıran ünlü oyuncu Tom Hardy de bu teklife açık olduğunu belirterek hayranları umutlandırmıştı. Tüm bunlar Venom'ın Spider-Man 4'te yer alma ihtimalini epey kuvvetlendirdi. Ancak görünen o ki günün sonunda bu planlar neticeye erdirilememiş.

Bu hafta The Discourse Podcast'e konuk olan Tom Hardy, Venom ile Spider-Man'i bir filmde buluşturmaya gerçekten çok yaklaştıklarını ama bu planların son anda suya düştüğünü açıkladı.

Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 4 gün önce eklendi

Tom Hardy'ye göre bu buluşmanın gerçekleşmemesinin sebebi stüdyolar arasındaki karmaşık ilişki. Bildiğiniz gibi Tom Holland'lı Spider-Man filmlerini Marvel ile Sony birlikte hazırlıyor. Bu yüzden Sony Venom'ı Spider-Man filmlerinde istediği gibi kullanamıyor. İki stüdyonun ortak bir plan üzerinde uzlaşması gerekiyor. Ama Hardy'nin açıklamasına bakılırsa bu mümkün olmamış. Bu da Venom'ın Spider-Man 4'te yer almasını engellemiş.

Tabii bu ileride başka bir filmde Spider-Man ve Venom'ı bir arada görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama bunun gerçekleşme ihtimali artık çok daha düşük.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.