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    10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor

    Vin Diesel'li yeni süper kahraman filmi Bloodshot, vizyon tarihinden sadece 10 gün sonra dijitalde yayınlanacak. Bu ilginç durumun nedeni ise elbette koronavirüs salgını.
    2 gün
    9,1b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor
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    Koronavirüs krizinde bazen sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. Evinden film izlemeyi sevenler için yine güzel bir haberimiz var: Vin Diesel'in yeni süper kahraman filmi Bloodshot, vizyon tarihinden sadece 10 gün sonra dijitalde yayınlanacak. Yapımcı firma Sony, filmin 24 Mart'ta iTunes gibi platformlar üzerinden ABD'de satın alınabileceğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz gibi sinema salonları neredeyse tamamıyla boşaldı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sinemalar kapatılmış durumda ve bu kriz en azından bir süre daha normale dönmeyecek gibi görünüyor. Durumun farkında olan Sony ve Warner Bros gibi Hollywood stüdyoları ise, yakın zamanda vizyona giren bazı filmlerini erkenden dijitalde yayınlama kararı aldı.

    Bloodshot'ın haricinde ayrıca Harley Quinn'li DC filmi Birds of Prey, yeni Guy Ritchie filmi The Gentlemen ve bu yılın en sevilen yapımlarından olan The Invisible Man de erkenden dijitale gelecek. Bu üç filmin yayın tarihi de aynı şekilde 24 Mart olarak ayarlanmış.

    Bu yılın diğer popüler filmleri Sonic: The Hedgehog ve Onward için henüz herhangi bir gelişme yaşanmadı ancak bu filmlerin de yine erkenden dijitale gelmesini bekliyoruz.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/sony-release-bloodshot-demand-early-1285261 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 1 gün en beğenilen
    En guncel filmleri aylik butce dostu bir abonelik ucretiyle sunan platform olsa hem kendi kazanir hem de yapimcilar simdikinden daha fazla kazanir..
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkfriairs 11 sa.
    Salonlarda her halûkârda çakılacaktı. Coronavirüs mezareti oldu.
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    DH Misafiri 21 sa.
    dandik film zaten izlemesenizde olur
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün WB
    Böyle bir olayın olması için bir platformun ezici bir üstünlükle tekel olması gerekiyor. Çünkü yapımları insanlar tarafından biraz daha fazla beğenilen her yapımcı kendi platformunu kurup tüm parayı kendisine saklamak istiyor.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün
    E geldi zaten hem de Türkçe dublajlı
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    WB 1 gün en beğenilen
    En guncel filmleri aylik butce dostu bir abonelik ucretiyle sunan platform olsa hem kendi kazanir hem de yapimcilar simdikinden daha fazla kazanir..
    1 Yanıt Yanıtla +12
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