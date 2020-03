10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs krizinde bazen sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. Evinden film izlemeyi sevenler için yine güzel bir haberimiz var: Vin Diesel'in yeni süper kahraman filmi Bloodshot, vizyon tarihinden sadece 10 gün sonra dijitalde yayınlanacak. Yapımcı firma Sony, filmin 24 Mart'ta iTunes gibi platformlar üzerinden ABD'de satın alınabileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz gibi sinema salonları neredeyse tamamıyla boşaldı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sinemalar kapatılmış durumda ve bu kriz en azından bir süre daha normale dönmeyecek gibi görünüyor. Durumun farkında olan Sony ve Warner Bros gibi Hollywood stüdyoları ise, yakın zamanda vizyona giren bazı filmlerini erkenden dijitalde yayınlama kararı aldı.

Bloodshot'ın haricinde ayrıca Harley Quinn'li DC filmi Birds of Prey, yeni Guy Ritchie filmi The Gentlemen ve bu yılın en sevilen yapımlarından olan The Invisible Man de erkenden dijitale gelecek. Bu üç filmin yayın tarihi de aynı şekilde 24 Mart olarak ayarlanmış.

Bu yılın diğer popüler filmleri Sonic: The Hedgehog ve Onward için henüz herhangi bir gelişme yaşanmadı ancak bu filmlerin de yine erkenden dijitale gelmesini bekliyoruz.

