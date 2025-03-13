Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Stranger Things'in genç yıldızı oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çok yakında çekimlerine başlanacak olan Spider-Man 4 yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tom Holland'ın Peter Parker (Örümcek-Adam) rolüyle geri döneceğ filmde Zendaya ve Jacob Batalon gibi önceki filmlerden tanıdığımız isimlerin rol alacağı bir süredir biliniyordu. Ancak bu yeni filmde onlara kimlerin katılacağı merak konusuydu. İşte o isimlerden ilki dün belli oldu.

Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk yeni isim Sadie Sink oldu. Stranger Things dizisindeki Max Mayfield rolüyle çıkış yapan genç oyuncu, daha sonra Fear Street ve The Whale gibi filmlerde rol almıştı.

Sadie Sink, Spider-Man 4'te Jean Grey'i Canlandırabilir

Sadie Sink'in ismi ilk olarak aralık ayında Marvel ile anılmaya başlamıştı. Ancak o dönemde gelen haberlerde stüdyonun X-Men'deki Jean Grey rolü için Sadie Sink ile görüştüğü söyleniyordu. Bu haberlerden birkaç ay sonra Sadie Sink'in Spider-Man 4'te rol alacağının açıklanması kafaları karıştırdı.

Yeni X-Men için görüşülen ilk isim belli oldu 2 ay önce eklendi

Sink'in yeni Örümcek-Adam filminde tam olarak hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor. Ancak genç oyuncunun ilk olarak bu filmde Jean Grey olarak izleyicilerin karşısına çıkıp, daha sonra X-Men filminde de bu rolü yineleyebileceği konuşuluyor. Marvel'ın yeni X-Men filmini çekmeden önce bu karakterleri başka MCU filmlerinde kullanmayı planladığı biliniyor. Bu yüzden Jean Grey'in ilk olarak Spider-Man 4'te izleyici karşısına çıkması sürpriz olmaz.

İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts yerine Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

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Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk isim belli oldu