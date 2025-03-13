Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Stranger Things'in genç yıldızı oldu

Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk yeni isim Sadie Sink oldu. Stranger Things dizisindeki Max Mayfield rolüyle çıkış yapan genç oyuncu, daha sonra Fear Street ve The Whale gibi filmlerde rol almıştı.
Sadie Sink, Spider-Man 4'te Jean Grey'i Canlandırabilir
Sadie Sink'in ismi ilk olarak aralık ayında Marvel ile anılmaya başlamıştı. Ancak o dönemde gelen haberlerde stüdyonun X-Men'deki Jean Grey rolü için Sadie Sink ile görüştüğü söyleniyordu. Bu haberlerden birkaç ay sonra Sadie Sink'in Spider-Man 4'te rol alacağının açıklanması kafaları karıştırdı.
Sink'in yeni Örümcek-Adam filminde tam olarak hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor. Ancak genç oyuncunun ilk olarak bu filmde Jean Grey olarak izleyicilerin karşısına çıkıp, daha sonra X-Men filminde de bu rolü yineleyebileceği konuşuluyor. Marvel'ın yeni X-Men filmini çekmeden önce bu karakterleri başka MCU filmlerinde kullanmayı planladığı biliniyor. Bu yüzden Jean Grey'in ilk olarak Spider-Man 4'te izleyici karşısına çıkması sürpriz olmaz.
İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts yerine Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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