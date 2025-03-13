Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Stranger Things'in genç yıldızı oldu

    Çekimlerine yakında başlanacak olan Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk yeni isim belli oldu. Üstelik bu genç oyuncunun sevilen X-Men karakterlerinden birini canlandıracağı konuşuluyor.
    Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çok yakında çekimlerine başlanacak olan Spider-Man 4 yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tom Holland'ın Peter Parker (Örümcek-Adam) rolüyle geri döneceğ filmde Zendaya ve Jacob Batalon gibi önceki filmlerden tanıdığımız isimlerin rol alacağı bir süredir biliniyordu. Ancak bu yeni filmde onlara kimlerin katılacağı merak konusuydu. İşte o isimlerden ilki dün belli oldu.

    Spider-Man 4'ün oyuncu kadrosuna katılan ilk yeni isim Sadie Sink oldu. Stranger Things dizisindeki Max Mayfield rolüyle çıkış yapan genç oyuncu, daha sonra Fear Street ve The Whale gibi filmlerde rol almıştı.

    Sadie Sink, Spider-Man 4'te Jean Grey'i Canlandırabilir

    Sadie Sink'in ismi ilk olarak aralık ayında Marvel ile anılmaya başlamıştı. Ancak o dönemde gelen haberlerde stüdyonun X-Men'deki Jean Grey rolü için Sadie Sink ile görüştüğü söyleniyordu. Bu haberlerden birkaç ay sonra Sadie Sink'in Spider-Man 4'te rol alacağının açıklanması kafaları karıştırdı.

    Sink'in yeni Örümcek-Adam filminde tam olarak hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor. Ancak genç oyuncunun ilk olarak bu filmde Jean Grey olarak izleyicilerin karşısına çıkıp, daha sonra X-Men filminde de bu rolü yineleyebileceği konuşuluyor. Marvel'ın yeni X-Men filmini çekmeden önce bu karakterleri başka MCU filmlerinde kullanmayı planladığı biliniyor. Bu yüzden Jean Grey'in ilk olarak Spider-Man 4'te izleyici karşısına çıkması sürpriz olmaz.

    İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts yerine Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ortak klasör oluşturma nesil car yoğuşmalı kombinin bacasından su damlıyor paket mevcut bir paketle çakıştığından uygulama yüklenmedi ne demek laptop power tuşu olmadan açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum