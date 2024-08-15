The Gentlemen dizisi için beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, 7 Mart'ta izleyici ile buluştu. İzleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, bu başarısını izlenme rakamlarına da yansıttı. İzlenme rakamlarıyla Netflix'in yüzünü güldüren The Gentlemen, Netflix'te 10 hafta boyunca ilk 10'da kalarak şirketin bu yılki en başarılı işlerinden biri oldu.

İlk sezonun yakaladığı bu başarı sonrası dizinin 2. sezon onayı alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim öyle de oldu. Netflix bugün bir açıklama yaparak The Gentlemen'ın 2. sezon onayını aldığını duyurdu.

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The Gentlemen 2. Sezon Onayı Aldı

İlk sezon gibi 2. sezon da sekiz bölümden oluşacak. Dizinin başrol oyuncuları olan Theo James, Kaya Scodelario ve Daniel Ings, yeni sezonda geri dönecek.

The Gentlemen, adından da anlaşılacağı üzere, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor.

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