Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında

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Spotify’ın merakla beklenen Kişisel 2020 Özeti yayınlandı. Kullanıcılar 2020’de en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları görüntüleyebiliyor. Bu seneki özette en çok dinlenilen Podcast’lere de yer veriliyor. Bu seneki toplam dinleme sürenizi de görebilirsiniz.

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Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?

Spotify Kişisel Özeti’ne bu sene yalnızca mobil uygulamalardan erişilebiliyor. Uygulamaya hikaye görünümde eklenmiş. Doğrudan Instagram ve Twitter hikayenizde paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızda #SpotifyWrapped etiketini kullanabilirsiniz

Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"

2020 Kişisel Özeti’ndeki hikayelerin yanı sıra “2020’de En Çok Dinlediklerin” isminde çalma listesi oluşturuldu. Bu sene sırasıyla en çok dinlediğiniz 100 şarkıyı bu listeden görüntüleyebilirsiniz. “Kaçırdığın Hit Şarkılar” ismindeki diğer çalma listesinde ise 2020’deki müzik zevkinizle uyumlu, daha önce dinlemediğiniz şarkılar öneriliyor.

Dünyanın en çok dinlediği şarkılara da https://www.spotify.com/tr/wrapped/ adresinden ulaşabilirsiniz. En çok dinlenilenlerin yanı sıra yılın viralleri, çocukların favori şarkıları, yılın en iyi K-Pop şarkıları gibi kategorize edilmiş listeler de bu sayfada yer alıyor.

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