Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında

    Spotify, 2020 Kişisel Özeti kullanıma sundu. 2020'de en çok dinlediğiniz şarkılar, sanatçılar ve podcastlere buradan ulaşabilirsiniz.
    2 hf.
    992
    1
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında
    Tam Boyutta Gör

    Spotify’ın merakla beklenen Kişisel 2020 Özeti yayınlandı. Kullanıcılar 2020’de en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları görüntüleyebiliyor. Bu seneki özette en çok dinlenilen Podcast’lere de yer veriliyor. Bu seneki toplam dinleme sürenizi de görebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?

    Spotify Kişisel Özeti’ne bu sene yalnızca mobil uygulamalardan erişilebiliyor. Uygulamaya hikaye görünümde eklenmiş. Doğrudan Instagram ve Twitter hikayenizde paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızda #SpotifyWrapped etiketini kullanabilirsiniz

    Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"

    2020 Kişisel Özeti’ndeki hikayelerin yanı sıra “2020’de En Çok Dinlediklerin” isminde çalma listesi oluşturuldu. Bu sene sırasıyla en çok dinlediğiniz 100 şarkıyı bu listeden görüntüleyebilirsiniz. “Kaçırdığın Hit Şarkılar” ismindeki diğer çalma listesinde ise 2020’deki müzik zevkinizle uyumlu, daha önce dinlemediğiniz şarkılar öneriliyor.

    Dünyanın en çok dinlediği şarkılara da https://www.spotify.com/tr/wrapped/ adresinden ulaşabilirsiniz. En çok dinlenilenlerin yanı sıra yılın viralleri, çocukların favori şarkıları, yılın en iyi K-Pop şarkıları gibi kategorize edilmiş listeler de bu sayfada yer alıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız haber ayağına referanslı link vermek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SnHerbokolog (A ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Story özelliğini böylece test ettiler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız çok hoş olmuş böyle bir şey. Tekrar dinledim eski şarkıları...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    suzi dilara (Suzi Dilara) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önce bi sormak lazım ama de mi?







    Spotify var mı hiç açtın mı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    ilginç bi listem var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geliyordu gelmekte olan instagram storyleri (:
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar" 2 hf. Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı 2 hf. Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı 2 hf. Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak 2 hf. Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti 2 hf. Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor? 2 hf. RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi 2 hf. Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor 2 hf. Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir 2 hf. Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede 2 hf. Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler 2 hf. 1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü 2 hf. Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir 2 hf. Tek şarjla 100 saat! "Anker Life Dot 2 TWS incelemesi" 2 hf. Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor 2 hf. Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı 2 hf. 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı 2 hf. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu 2 hf. Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında Sonraki Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi 2 hf. Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir 2 hf. Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi 2 hf. Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız