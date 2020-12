Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?

Tam Boyutta Gör

Dijital müzik platformu her yıl sonunda olduğu gibi bu sene de yılın enlerini açıkladı. Dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, çalma listeleri ve podcastler belli oldu.

Dünya genelinde Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd’den “Blinding Lights” oldu. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla, Tones And I’dan “Dance Monkey” ve Roddy Ricch’ten “The Box” yer aldı.

Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Ezhel ve Murda’nın “Bi Sonraki Hayatımda Gel” şarkısı olurken, ikinci sırada Gazapizm’in “Unutulacak Dünler”, üçüncü sırada Zeynep Bastık’tan “Uslanmıyor Bu” şarkısı yer aldı. Dördüncü sırada Reynmen’den “Leila, beşinci sırada Ezhel ve Murda’nın “AYA” şarkısı yer alıyor.

Dünyada en çok dinlenen sanatçı 8.3 milyar dinlenme sayısı ile Bad Bunny oldu. Porto Rikolu rapçinin ardından sırasıyla Drake, J Balvin, Juice WRLD ve The Weekend geliyor.

Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı üst üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sırada Sezen Aksu, üçüncü sırada Murda, dördüncü sırada Sagopa Kajmer, beşinci sırada ise Patron yer aldı.

Türkiye’de 2020’nin en çok dinlenen podcast yayını "Kendine İyi Davran" olurken, sırasıyla “Umarım Annem Dinlemez”, “O Tarz Mı?”, “Zihnimin Kıvrımları” ve “Fularsız Entellik” takip etti. Dünya genelinde ise “The Joe Rogan Experience” en çok dinlenen podcast olma özelliği taşıyor.

2020’nin Spotify’da dünya genelinde en popüler çalma listesi “Today’s Top Hits”, Türkiye’de ise Hot Hits Türkiye listesi oldu. Dünya genelindeki trendlere baktığımızda 2020’de koronavirüsün etkisiyle çalışmaya ve odaklanmaya yardımcı sözsüz akustik listelerin ciddi yükseliş gösterdiği görülüyor. Bu türdeki listeler yüzde 1400 artış gösterdi. Sağlık ve iyi yaşam türündeki podcastler geçen yıla göre yüzde 180 daha fazla dinlenmeye ulaştı. Nostalji temalı listeler de yükselişte. Spotify’da yerel sat dilimlerine göre en çok şarkı dinlenen zaman ise sabah 6 ile 9 arası oldu.

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

