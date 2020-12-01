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    Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?

    Spotify, 2020 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri açıkladı. Türkiye'de 2020 yılında rap sanatçıları üst sırada.
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    Yusuf Akbaş
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    Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?
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    Dijital müzik platformu her yıl sonunda olduğu gibi bu sene de yılın enlerini açıkladı. Dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, çalma listeleri ve podcastler belli oldu.

    Dünya genelinde Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd’den “Blinding Lights” oldu. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla, Tones And I’dan “Dance Monkey” ve Roddy Ricch’ten “The Box” yer aldı.

    Türkiye’de en çok dinlenen şarkı Ezhel ve Murda’nın “Bi Sonraki Hayatımda Gel” şarkısı olurken, ikinci sırada Gazapizm’in “Unutulacak Dünler”, üçüncü sırada Zeynep Bastık’tan “Uslanmıyor Bu” şarkısı yer aldı. Dördüncü sırada Reynmen’den “Leila, beşinci sırada Ezhel ve Murda’nın “AYA” şarkısı yer alıyor.

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    Dünyada en çok dinlenen sanatçı 8.3 milyar dinlenme sayısı ile Bad Bunny oldu. Porto Rikolu rapçinin ardından sırasıyla Drake, J Balvin, Juice WRLD ve The Weekend geliyor.

    Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı üst üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sırada Sezen Aksu, üçüncü sırada Murda, dördüncü sırada Sagopa Kajmer, beşinci sırada ise Patron yer aldı.

    Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?
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    Türkiye’de 2020’nin en çok dinlenen podcast yayını "Kendine İyi Davran" olurken, sırasıyla “Umarım Annem Dinlemez”, “O Tarz Mı?”, “Zihnimin Kıvrımları” ve “Fularsız Entellik” takip etti. Dünya genelinde ise “The Joe Rogan Experience” en çok dinlenen podcast olma özelliği taşıyor.

    2020’nin Spotify’da dünya genelinde en popüler çalma listesi “Today’s Top Hits”, Türkiye’de ise Hot Hits Türkiye listesi oldu. Dünya genelindeki trendlere baktığımızda 2020’de koronavirüsün etkisiyle çalışmaya ve odaklanmaya yardımcı sözsüz akustik listelerin ciddi yükseliş gösterdiği görülüyor. Bu türdeki listeler yüzde 1400 artış gösterdi. Sağlık ve iyi yaşam türündeki podcastler geçen yıla göre yüzde 180 daha fazla dinlenmeye ulaştı. Nostalji temalı listeler de yükselişte. Spotify’da yerel sat dilimlerine göre en çok şarkı dinlenen zaman ise sabah 6 ile 9 arası oldu.

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

    1. Blinding Lights”, The Weeknd
    2. Dance Monkey”, Tones and I
    3. The Box”, Roddy Ricch
    4. Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
    5. Don’t Start Now”, Dua Lipa

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

    1. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
    2. Unutulacak Dünler - Gazapizm
    3. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
    4. Leila - Reynmen
    5. AYA - Murda, Ezhel
    6. Sağı Solu Kes - Gazapizm
    7. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
    8. Nimet - Didomido, Eglo G
    9. Dance Monkey - Tones And I
    10. Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En çok dinlenen şarkıcılar Ezhel , Gazapizm , reynmen şaka mı bu

    Yeni nesil ne kadar kaliteli şarkılar dinliyor (!)
    6 Yanıt Yanıtla +69
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nice greek songs (!!)
    Yanıtla +29
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Insan hem kaliteli hem kalitesiz müzik dinleyebilir. Burdan çıkarım yapmak saçma.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gazapizm, Ezhel, Reymen... Paçalardan zevksizlik akıyor resmen.
    Yanıtla +2
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    crypterografi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    İşte harika bir liste :D
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    Yalan Onlar İnanma (Yo Ödüyo -) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her sene daha ne kadar kötüye gidebilir diyorum, daha beterleri çıkıyor. Müziğin en boktan olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Şu lanet rap furyası bitsin artık.
    Yanıtla +1
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gazapizm hariç kötü
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp yığını...
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    braveheart92 (aliosman gonul) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsan sevdiği müziği dinler ister Gazapizm olur ister Ajdar çikita muz olur ister açar Neşer ERTAŞ dan zahide dinler.

    Kendi dinlediği müziği zorla size dinletmiyorsa siz niye dertleniyorsunuz.

    Ben Türkü dinlemeyi çok severim ama başkası Gazapizm dinliyor diye onu iq su düşük müzikten anlamamakla itham ediyorsam kimse kusura bakmasın ama bu benim eksikliğim olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yalan Onlar İnanma (Yo Ödüyo -) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) braveheart92
    Müzik bir sanat dalıdır.
    Gazapizm, Ezhel gibi kişilerin yaptıkları sanat değildir. Sanata hakarettir.
    Kimin ne dinlediğine kimse karışamaz ama gidip de bunlar kendilerine sanatçı demesin.

    Gerçi bu şarkıları yapanların da suçu yok. Dinleniyor ki yapıyor adamlar.
    Tüm dünyaya 'yazık kafana' demek istiyorum.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    6-8-10 bunları dinledim sadece
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nimet nimet ne awsularla dolmuş piyasa , yeminle püfür püfür tiktok videolari koktu ortalık bu ne bet bir liste
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    clupgizmo16 (Ümit Filiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    En azından 90 ların medya patronlarının tv ile dayattığı müzik kültürü yıkılmış.
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    ahmethi (Ahmet H.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kalite resmen diplerde , rap müzik mi diyeceğim boş boş tartışma çıkacak demiyorum.
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    3681 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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