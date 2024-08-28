Merhaba 2009! Instagram'a MSN özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Meta ve Spotify, şirketin Instagram uygulamasında daha derin müzik entegrasyonunu araştırıyor. Yeni bulgular, şirketlerin kullanıcıların dinledikleri müzikleri Instagram'ın Notlar özelliği aracılığıyla sürekli olarak paylaşmalarına olanak tanıyacak bir özelliği test ettiklerini gösteriyor. Ancak şimdilik bu özelliğin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Dinlenen şarkılar Instagram'da gösterilecek

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan bir ekran görüntüsü Instagram'ın kataloğundan bir şarkı seçmek yerine bir kişinin Spotify'da dinlediği müzikleri canlı olarak Instagram üzerinden paylaşmasına olanak tanıyan yeni “Spotify'dan Paylaş” seçeneğini gösteriyor. Ekran görüntüsünde ayrıca “İstediğiniz zaman paylaşmayı durdurabilirsiniz” ifadesi de yer alıyor. Eğer bu özellik bir yerlerden tanıdık geliyorsa muhtemelen daha önce MSN tarafından yapıldığı içindir.

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Esasen, bu özellik kullanıcıların Instagram hesaplarını Spotify'a bağlamalarına izin verecek. Ardından, akış platformu otomatik olarak kullanıcının Spotify'ında çalan şarkıyla birlikte Notlar kısmında yeni bir not oluşturacak.

Instagram kullanıcılarının zaten bir notta şarkı paylaşabildiğini belirtmek gerekir. Ancak paylaşmak istediğiniz her şarkı için bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca tam bir şarkı paylaşmak mümkün değil. 2022 yılında kullanıma sunulan Notlar, Instagram kullanıcılarının durumlarını ya da diğer hızlı güncellemelerini paylaşabilmelerinin sağlıyor. Spotify bir süre önce de “profilde müzik” özelliği kullanıma alarak insanları 2000’lerin başına, Myspace dönemine götürdü. Yeni Spotify entegrasyonu ise MSN’in en popüler olduğu 2009 yılına bizleri götürüyor.

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