Merhaba 2009! Instagram'a MSN özelliği geliyor

Dinlenen şarkılar Instagram'da gösterilecek
Esasen, bu özellik kullanıcıların Instagram hesaplarını Spotify'a bağlamalarına izin verecek. Ardından, akış platformu otomatik olarak kullanıcının Spotify'ında çalan şarkıyla birlikte Notlar kısmında yeni bir not oluşturacak.
Instagram kullanıcılarının zaten bir notta şarkı paylaşabildiğini belirtmek gerekir. Ancak paylaşmak istediğiniz her şarkı için bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca tam bir şarkı paylaşmak mümkün değil. 2022 yılında kullanıma sunulan Notlar, Instagram kullanıcılarının durumlarını ya da diğer hızlı güncellemelerini paylaşabilmelerinin sağlıyor. Spotify bir süre önce de “profilde müzik” özelliği kullanıma alarak insanları 2000’lerin başına, Myspace dönemine götürdü. Yeni Spotify entegrasyonu ise MSN’in en popüler olduğu 2009 yılına bizleri götürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.