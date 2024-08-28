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    Anlık Bildirim

    Merhaba 2009! Instagram'a MSN özelliği geliyor

    MSN uzunca bir süre önce aramızdan ayrılmış olsa da halen ondan bir şeyler öğreniyoruz. Zira artık Spotify’da dinlediğiniz şarkılar anlık olarak Instagram’da gösterilecek.
    Instagram'a MSN özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta ve Spotify, şirketin Instagram uygulamasında daha derin müzik entegrasyonunu araştırıyor. Yeni bulgular, şirketlerin kullanıcıların dinledikleri müzikleri Instagram'ın Notlar özelliği aracılığıyla sürekli olarak paylaşmalarına olanak tanıyacak bir özelliği test ettiklerini gösteriyor. Ancak şimdilik bu özelliğin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

    Dinlenen şarkılar Instagram'da gösterilecek

    Instagram'a MSN özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan bir ekran görüntüsü Instagram'ın kataloğundan bir şarkı seçmek yerine bir kişinin Spotify'da dinlediği müzikleri canlı olarak Instagram üzerinden paylaşmasına olanak tanıyan yeni “Spotify'dan Paylaş” seçeneğini gösteriyor. Ekran görüntüsünde ayrıca “İstediğiniz zaman paylaşmayı durdurabilirsiniz” ifadesi de yer alıyor. Eğer bu özellik bir yerlerden tanıdık geliyorsa muhtemelen daha önce MSN tarafından yapıldığı içindir.

    Esasen, bu özellik kullanıcıların Instagram hesaplarını Spotify'a bağlamalarına izin verecek. Ardından, akış platformu otomatik olarak kullanıcının Spotify'ında çalan şarkıyla birlikte Notlar kısmında yeni bir not oluşturacak.

    Instagram kullanıcılarının zaten bir notta şarkı paylaşabildiğini belirtmek gerekir. Ancak paylaşmak istediğiniz her şarkı için bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca tam bir şarkı paylaşmak mümkün değil. 2022 yılında kullanıma sunulan Notlar, Instagram kullanıcılarının durumlarını ya da diğer hızlı güncellemelerini paylaşabilmelerinin sağlıyor. Spotify bir süre önce de “profilde müzik” özelliği kullanıma alarak insanları 2000’lerin başına, Myspace dönemine götürdü. Yeni Spotify entegrasyonu ise MSN’in en popüler olduğu 2009 yılına bizleri götürüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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