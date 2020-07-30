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    Spotify'ın ikinci çeyrek verilerine göre kullanıcı alışkanlıkları salgın öncesine geri dönmeye başladı

    Spotify'ın bu yılın ikinci çeyreğine dair yayınlamış olduğu veriler kullanıcı alışkanlıklarının neredeyse salgın öncesindeki hallerine geri döndüğünü ortaya koyuyor.
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    Zeynep Yolcu
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    Spotify'ın ikinci çeyrek verilerine göre kullanıcı alışkanlıkları salgın öncesine geri dönmeye başladı
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    Şirketlerin, uygulamaların yılın belirli dönemlerindeki gidişatı özetlemek amacıyla yayınladığı istatistikler mali kazanç gibi detaylar haricinde hizmet almakta olan kullanıcıların davranış şekillerine, gündelik yaşamlarının akışına dair bazı detayları da saptamaya yardımcı olabiliyor.

    Örneğin Spotify'ın bu yılın ikinci çeyreğine dair yayınlamış olduğu veriler bize yalnızca uygulamanın kazancı hakkında bilgi vermiyor. Salgın sebebiyle küresel çapta duraksamaya uğrayan sosyal yaşamın ne hızda normalleştiğine de ışık tutuyor. 

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    Spotify'ın istatistiklerini yayınlayan kuruluşa göre "araç içi dinleme" istatistikleri, bu yılı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından öncesiyle kıyaslandığında yalnızca %10 daha geride. Salgının en kritik günleri ile kıyaslandığında bu oldukça büyük bir toparlanma.

    Ayrıca insanların işlerine geri dönmesi, işletmelerin tekrar reklam satın almaya başlamasıyla beraber uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu da geride bıraktı ve 300 milyonun 138 milyon kadarı ödeme yapan premium kullanıcıları kapsıyor. Bu, uygulama için hayli büyük bir kilometre taşı.

    Bu artışta Spotify'ın oynatma listelerine olan rağbetin de büyük etkisi var. İstatistiklere göre kullanıcıların %21'i Spotify'ı oynatma listelerinden yararlanabilmek için kullanıyor. Bu rakamlar yıldan yıla büyük bir hızla artıyor ve bu senenin sonuna kadar da hayli artmış olmasını bekliyoruz.

    Spotify’ın geliri ve kullanıcı sayısı büyük oranda arttı ancak aynı zamanda salgının getirdiği belirsizlik, öngörülemezlik sebebiyle serbest nakit akışında gözle görülür azalma yaşandı. Bunun dışında kullanıcıların artık bireysel hesaplarını değil aile ve grup planlarını, öğrenci indirimli planları tercih etmeleri de şirketin kullanıcı başına ortalama gelirinin hayli azalmasına sebebiyet verdi.



    https://www.engadget.com/spotify-q2-2020-102903185.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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