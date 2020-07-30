Huawei App Gallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı

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ABD ambargosu sonrasında Google hizmetlerine erişimi sonlanan ve uygulaa tarafında sıkıntı yaşamak istemeyen Huawei mevcut olan kendi mağazasını büyütme kararı almıştı. Huawei Mobil Servisler adıyla bir hizmet paketi de hazırlayan firma büyümeye devam ediyor.

Huawei App Gallery kaç kullanıcıya sahip?

Firma tarafından paylaşılan verilere göre Huawei uygulama mağazası ve mobil servisleri kullanan kişi sayısı 700 milyonu geçmiş durumda. Haliyle bunun büyük kısmı Çin’de yer alıyor. Avrupa’da ise 73 milyon kullanıcı var ve yıl bazında yüzde 62 artış gösterdi.

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Ekosistem büyüdükçe geliştiriciler de mağazaya ilgi gösteriyor. Yılın ilk yarısında Huawei servislerine destek veren geliştirici sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Geçen yıl bu sayı 910 bin civarındaydı.

Global olarak Huawei’nin sunduğu optimize edilmiş uygulama sayısı da 81 bin olarak gerçekleşti. Şubat ayında bu sayı 26 bindi. Ülkemizde de Sahibinden ve Ziraat Bankası mağazaya son eklenen uygulamalar oldu.

Kısa vadede ABD ambargoları kalkmayacağı için Huawei servisleri yol almaya devam edecek. Pazarın ikinci büyük ismi olduğu için ekosistemin büyümesi de aynı paralelde ilerleyecektir.

https://developer-tech.com/news/2020/jul/29/huawei-replacement-google-mobile-services-nicely/

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