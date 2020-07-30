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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei App Gallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı

    Huawei App Gallery uygulama mağazası toplamda 700 milyon kullanıcıya ulaştı. 1.6 milyon geliştiricinin destek verdiği eko sistemde 81 000 uygulama da optimize edildi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei App Gallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı
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    ABD ambargosu sonrasında Google hizmetlerine erişimi sonlanan ve uygulaa tarafında sıkıntı yaşamak istemeyen Huawei mevcut olan kendi mağazasını büyütme kararı almıştı. Huawei Mobil Servisler adıyla bir hizmet paketi de hazırlayan firma büyümeye devam ediyor.

    Huawei App Gallery kaç kullanıcıya sahip?

    Firma tarafından paylaşılan verilere göre Huawei uygulama mağazası ve mobil servisleri kullanan kişi sayısı 700 milyonu geçmiş durumda. Haliyle bunun büyük kısmı Çin’de yer alıyor. Avrupa’da ise 73 milyon kullanıcı var ve yıl bazında yüzde 62 artış gösterdi.

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    Ekosistem büyüdükçe geliştiriciler de mağazaya ilgi gösteriyor. Yılın ilk yarısında Huawei servislerine destek veren geliştirici sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Geçen yıl bu sayı 910 bin civarındaydı.

    Global olarak Huawei’nin sunduğu optimize edilmiş uygulama sayısı da 81 bin olarak gerçekleşti. Şubat ayında bu sayı 26 bindi. Ülkemizde de Sahibinden ve Ziraat Bankası mağazaya son eklenen uygulamalar oldu.

    Kısa vadede ABD ambargoları kalkmayacağı için Huawei servisleri yol almaya devam edecek. Pazarın ikinci büyük ismi olduğu için ekosistemin büyümesi de aynı paralelde ilerleyecektir.



    https://developer-tech.com/news/2020/jul/29/huawei-replacement-google-mobile-services-nicely/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 2 gün en beğenilen
    Nesini başarıyor anlamadım. Android uygulamalarını anlaşma sağlayıp kendi mağazasında yayınlıyor olay bu. Microsoft'un yaptığı şey bununla karşılaştırılamayacak kadar büyük bir başkaldırı ve atılım idi ancak beceremedi.

    Ayrıca Çin'in nüfusu 1.4 milyar yani adamların yarısı appgallery kullansa 700 milyon eder zaten. Boş..
    Nesini başarıyor anlamadım. Android uygulamalarını anlaşma sağlayıp kendi mağazasında yayınlıyor olay bu. Microsoft'un yaptığı şey bununla karşılaştırılamayacak...
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...https://seytanok.blogspot.com/
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    nightbringer 1 gün
    Böyle rakamlarla algı oyunları yapıyorlar. P30 kullanıcısı olarak Google play i silmem lazım madem o kadar uygulama var. Gerçekte kimin yaptığı belli olmayan güvenip kuramayacağım uygulamalarla dolu
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    zero fear 2 gün en beğenilen
    Nesini başarıyor anlamadım. Android uygulamalarını anlaşma sağlayıp kendi mağazasında yayınlıyor olay bu. Microsoft'un yaptığı şey bununla karşılaştırılamayacak kadar büyük bir başkaldırı ve atılım idi ancak beceremedi.

    Ayrıca Çin'in nüfusu 1.4 milyar yani adamların yarısı appgallery kullansa 700 milyon eder zaten. Boş..
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Elektrikliarabasever 2 gün zero fear
    Aynen zaten telefon android ile çalıştığı için uyum sağlamakta zor değil yani
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    kırılanhayaller (u m) 2 gün zero fear
    Olay bu dediğin şeyi yapamayabilirdi yani. Anlaşma sağlayıp yazmak ne kadar kolay değil mi
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    Holk (Holk Holk) 2 gün
    Huawei bunu başarıyor, Microsoft gibi yazılım devi bunu nasıl başaramadı? Windows Mobile çok güzeldi ve stabildi. Adroid ve iOS'a rakip olabilirdi...
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    EveryThingMiPro 2 gün Holk
    Huawei app store a geçmek için gelişitiricilerin birşey yapmasına gerek yokki. Androidden alıp androide koyuyor. İşletim sistemi değiştirmek uygulamayı yeniden yazmak demek.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün Holk
    Çin’in anti küreselleşme politikaları sayesinde kendi ülkesinde böyle bir şeyi oturtma şansı zaten var.



    Biz yapsak olay olur ama sınırlara bariyer çekmenin böyle artıları var.
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    paldov 2 gün
    benim fikrime gore beklenenden hizli buyuyor gibi.
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