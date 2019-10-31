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    Spotify Kids kullanıma sunuldu

    Oynatma listelerinizi sürekli çocuğunuz için de ayarlamanız gerekiyorsa Spotify Kids sizi bu zahmetten kurtaracak. Uygulama çocuk odaklı listelerle kullanımı kolaylaştırıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify Kids kullanıma sunuldu
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    Çevrim içi müzik sektöründeki liderliğini kimseye kaptırmamayı düşünen Spotify bu bağlamda ilginç hamleler yapıyor. Spotify Kids; firmanın çocuklara yönelik olarak geliştirdiği yeni uygulaması ve hatta doğrudan çocuklara yönelik ilk müzik uygulaması olacak.

    Spotify Kids neler sunuyor?

    Spotify Kids uygulaması normalde Spotify aile üyeliğinden yararlanan çocuklar için geçerli. Bu bakımdan aile üyeliğinin sunulduğu ülkelerde erişime açık olacak. Ayrıca konsept gereği reklam da barındırmayacak.

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    3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan Spotify Kids yine bu yaş aralığına uygun müzikler barındıracak. Nickelodeon, Disney, Discovery Kids ve Universal Pictures gibi lisanslı müziklerin yanı sıra özel parçalar da olacak. İçerikler ve uygulamanın ara yüzü çocuğun yaş aralığına uygun olarak belirlenebilecek.

    Aile üyeliği olan ve çocukları için sürekli ayrı oynatma listeleri hazırlamak zorunda kalan ebeveynler için Spotify Kids iyi bir alternatif olacak. Ayrı bir abonelik gerektirmese de avantajı sayesinde platforma yeni aboneler de kazandırabilir. Spotify Kids ilk etapta İrlanda’da kullanıma sunuldu.



    https://www.slashgear.com/spotify-kids-gives-family-plan-users-a-separate-kid-friendly-app-30597830/ Yorum Yaz
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    pro-üye 1 sa.
    Para bol olunca harcayacak yer arıyorlar
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    Ussuz 1 sa.
    İyiymiş. Spotify bu işi biliyor
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