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Akıllı telefonlar için UV ışık birimi: ReveaLED

UV ışık altındaki dünyayı merak edenler için popüler bağış platformu Kickstarter'da aradığı desteği bulan yeni bir çözüm mevcut. ReveaLED isimli bu ürün akıllı cihazlara bağlanabiliyor.
3 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için UV ışık birimi: ReveaLED

Kısaca UV olarak adlandırılan morötesi ya da ultraviyole ışınım, dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ışınıma verilen isimdir ve birçok kişinin özellikle polisiye diziler içerisinde gördükleri bir ışık tipidir. Genellikle olay yeri inceleme ekipleri tarafından gizli detayların ortaya çıkartılması için kullanılan UV ışık, yeni bir Kickstarter projesi ile akıllı cihazlara da geliyor.
Kickstarter üzerinde konan 5,000 bin dolar hedefi kısa sürede geçerek başarıya ulaşan ReveaLED, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletlere 3.5mm kulaklık girişi üzerinde takılıyor ve her zaman taşınabilecek kadar ufak bir çözüm ortaya koyuyor. Bünyesinde yer alan dört adet LED birimi ortama UV ışık veren cihaz, dahili bataryasıyla aralıksız olarak 2 saat boyunca çalışma gösterebiliyor ve özel uygulaması ile sadece ihtiyaç durumlarında görev yapabiliyor.
Hem fotoğraf hem de video çekimi (Örnek aşağıda) sırasında görev yapabiliyor olmasıya dikkatleri üzerine çeken ReveaLED, bu noktada UV ışığa duyarlı canlıların incelenmesi, pasaport ya da kağıt paralar üzerindeki gizli objelerin ortaya çıkartılması, antifiriz sızıntısı belirleme, fosforlu boyalar ile ilginç sanatsal içerikler hazırlama veya gözle görünemeyen kirlerin ortaya çıkartma gibi birçok farklı ilginç ve eğlenceli amaç için kullanılabiliyor.
Site üzerinde yapılacak en az 25$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen ReveaLED hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Akıllı telefonlar için UV ışık birimi: ReveaLED
 

http://www.trustedreviews.com/news/revealed-is-a-uv-led-torch-for-your-smartphone?source=rss Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen

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SEO-Uzmanı 3 yıl
Kefelon

bu iş için özel mürekkeli kalemler gerekiyor sanırım
hani şu floransada parlayan kalemlerden sanırım ! :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Kefelon

bu iş için özel mürekkepli kalemler gerekiyor sanırım
hani şu floransa da parlayan kalemlerden sanırım ! :)
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kadirirdem 3 yıl
büyük tehlike geliyor....
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arel.gr 3 yıl
oyun olsun!
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a_y_k_u_t 3 yıl
Tehlikenin farkında mısınız :D Duvarları, koltukları kontrol edin gençler :D
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Kefelon 3 yıl en beğenilen

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