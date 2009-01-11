SSD'ler gelişiyor: Super Talent dünyanın en küçük SSD'sini duyurdu

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Görsel Computerbase'den alınmıştır.

Bir önceki haberimizde SSD'lerde kapasite sorununun aşılmaya başlandığından ve duyurusu yapılan 2.5-inç boyutundaki 1TB kapasiteli ilk SSD modelinin detaylarından bahsetmiştik. Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, dünyanın en küçük SSD modelini duyurdu. Firmanın yeni cep herkülü hem boyutu hem de hızlarıyla dikkat çekiyor.

Super Talent'ın segmentinde dünyanın en küçük depolama birimi olarak lanse ettiği yeni SSD'si sadece 0.85-inç yani 2.15cm boyutunda. Özel seçim SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan SSD, ZIF konnektörüyle IDE arabirimini destekliyor. Okuma hızını 40MB/sn, yazma hızının ise 30MB/sn olduğu belirtilen yeni SSD ilk etapta 2GB ve 4GB'lık kapasite seçenekleriyle kullanıma sunulacak.

Super Talent'ın dünyanın en küçük SSD'si olarak lanse ettiği yeni çözümün fiyatı hakkında bir açıklama yapılmazken boyutu ve yapısal özellikleri gereği ilk etapta çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılması beklenebilir.