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SSD'ler gelişiyor: Super Talent dünyanın en küçük SSD'sini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD'ler gelişiyor: Super Talent dünyanın en küçük SSD'sini duyurdu
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Görsel Computerbase'den alınmıştır.

Bir önceki haberimizde SSD'lerde kapasite sorununun aşılmaya başlandığından ve duyurusu yapılan 2.5-inç boyutundaki 1TB kapasiteli ilk SSD modelinin detaylarından bahsetmiştik. Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, dünyanın en küçük SSD modelini duyurdu. Firmanın yeni cep herkülü hem boyutu hem de hızlarıyla dikkat çekiyor.

Super Talent'ın segmentinde dünyanın en küçük depolama birimi olarak lanse ettiği yeni SSD'si sadece 0.85-inç yani 2.15cm boyutunda. Özel seçim SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan SSD, ZIF konnektörüyle IDE arabirimini destekliyor. Okuma hızını 40MB/sn, yazma hızının ise 30MB/sn olduğu belirtilen yeni SSD ilk etapta 2GB ve 4GB'lık kapasite seçenekleriyle kullanıma sunulacak.

Super Talent'ın dünyanın en küçük SSD'si olarak lanse ettiği yeni çözümün fiyatı hakkında bir açıklama yapılmazken boyutu ve yapısal özellikleri gereği ilk etapta çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılması beklenebilir.


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suslu76 10 yıl
40/30 gelişmiş usb bellek ve kartlara göre çok da yüksek bir hız sayılmaz
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CeFurkan 10 yıl
boyut umrumda degil
yeterki yuksek kapasite yuksek hiz


tabi ucuz fiyat ile beraber
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Disk Devrinin sonu yaklaştı
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K.Kahriman 10 yıl
ssd ler hddleri yenecek gibi gözüküyor çok hızlı gelişti bu teknoloji 32 gb çıkarttılar tamam dedik şimdi 1 tb lık çıktı artık sonları yaklaşıyor seagate atak yapmazsa sonu olur bu devrim
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Bu boyutla kemaralarda hatta mp3-mp4 playerlarda bile kullanılabilir... Okuma/Yazma hızları şuanki hafıza kartları ve flash disklere göre oldukça yüksek... Zamanla kapasitesi daha artacaktır..
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00x men00 10 yıl
PEKİ NE İŞE YARAYACAK DEMİYECEMDE BİZ BUNU KASANIN NERESİNE KOYACAGIZ
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Huzur_02 10 yıl
şimdi bazıları ne işe yarayacak gibisinden yorumlar yapabilirler :)
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Confusion 10 yıl
4GB giriş seviye bir netbook ta malyet,ağırlık, orta düzey performans olarak kullanılablir:::::: ama 2GB adamı yorar
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