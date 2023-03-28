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    Anlık Bildirim

    Starlink'in rakibi uydu internet sunmaya başlıyor: OneWeb hazırlıklarını tamamladı

    Starlink'in rakibi OneWeb, 616 uydudan oluşan ilk takımyıldızının son 36 uydusunu yörüngeye fırlattı. Şirket yıl sonuna kadar dünya genelinde uydu internet hizmeti vermeye başlayacak.
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    Starlink'in rakibi OneWeb uydu internet sunmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    OneWeb son parti uydularını da başarıyla fırlatarak küresel geniş bant kapsama alanı yarışında Starlink'e doğrudan rakip oldu. Dünya genelinde uydu internet hizmeti sunmayı amaçlayan şirket bu hedefine ulaşabilmek için toplam 616 uyduyu Dünya yörüngesine gönderdi.

    OneWeb CEO'su Neil Masterson, Bloomberg'e verdiği röportajda, geçen yıl yaşadıkları jeopolitik sorunlar da dahil olmak üzere süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Deneyimli yönetici ekip olarak tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını belirtti.

    Starlink'in rakibi OneWeb uydu internet sunmaya başlıyor Tam Boyutta Gör

    2023'ün sonuna kadar küresel çapta hizmet verecek

    OneWeb şu anda arayı kapatmaya ve ağını genişletmeye odaklanmış durumda. Şirket Mayıs ayında ABD'nin 48 eyaletindeki müşterilerine uydu internet sağlayabilecek. Dünya genelinde ise 2023'ün sonuna kadar hizmete verilmeye başlanacak.

    En son uydu fırlatma işlemi Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde gerçekleşti. OneWeb ilginçtir ki 2020 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. Ancak sonrasında İngiliz hükümeti ve Bharti Group'tan finansman desteği alarak hayatta kaldı. Bu da şirketin faaliyetlerine devam etmesine ve iddialı uydu projesinde ilerlemesine izin verdi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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