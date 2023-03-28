Starlink'in rakibi uydu internet sunmaya başlıyor: OneWeb hazırlıklarını tamamladı

Tam Boyutta Gör OneWeb son parti uydularını da başarıyla fırlatarak küresel geniş bant kapsama alanı yarışında Starlink'e doğrudan rakip oldu. Dünya genelinde uydu internet hizmeti sunmayı amaçlayan şirket bu hedefine ulaşabilmek için toplam 616 uyduyu Dünya yörüngesine gönderdi.

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OneWeb CEO'su Neil Masterson, Bloomberg'e verdiği röportajda, geçen yıl yaşadıkları jeopolitik sorunlar da dahil olmak üzere süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Deneyimli yönetici ekip olarak tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını belirtti.

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2023'ün sonuna kadar küresel çapta hizmet verecek

OneWeb şu anda arayı kapatmaya ve ağını genişletmeye odaklanmış durumda. Şirket Mayıs ayında ABD'nin 48 eyaletindeki müşterilerine uydu internet sağlayabilecek. Dünya genelinde ise 2023'ün sonuna kadar hizmete verilmeye başlanacak.

En son uydu fırlatma işlemi Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde gerçekleşti. OneWeb ilginçtir ki 2020 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. Ancak sonrasında İngiliz hükümeti ve Bharti Group'tan finansman desteği alarak hayatta kaldı. Bu da şirketin faaliyetlerine devam etmesine ve iddialı uydu projesinde ilerlemesine izin verdi.

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