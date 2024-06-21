SpaceX, uydu internetini çantaya sığdırdı: Starlink Mini tanıtıldı

- Elon Musk: Bu ürün dünyayı değiştirecek!
- Starlink Mini fiyatı ne kadar?
- Starlink Mini özellikleri
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Elon Musk: Bu ürün dünyayı değiştirecek!
Yeni kompakt DC destekli Starlink Mini, kalın bir dizüstü bilgisayar boyutunda ve Wi-Fi yönlendiricisi doğrudan çanağın içine entegre edilmiş. Diğer Starlink terminallerinden daha az güç kullanmasına rağmen 100Mbps üzerinde hızlar sunabiliyor. Elon Musk’ın paylaşımına göre ürünün kurulumu beş dakikadan az sürede tamamlanıyor.
Starlink Mini, 298.5 x 259 x 38.5 mm boyutlarında; 15 metre DC güç kablosu ve destek standıyla birlikte 1.5 kg ağırlığında. IP67 sertifikasına sahip. -30 derece ile 50 derece sıcaklıkta çalışabiliyor.
Starlink Mini fiyatı ne kadar?
İlk Starlink kullanıcıları, Starlink Mini kitini 599 dolara satın alabilecek. Bu, standart Starlink kitinden 100 dolar fazla. Mevcut abonelere planlarına ek olarak aylık 30 dolar karşılığında Mini Roam hizmetiyle birlikte satın alma seçeneği sunulacak. Veri kullanımı aylık 50GB ile sınırlı. SpaceX, kitin fiyatını düşürmeyi hedefliyor. Şu an itibarıyla tek başına Mini Roam planı yok.
Starlink Mini, Temmuz ayında satışa sunulacak. Bu seçenek şüphesiz gezginlerin ilgisini çekecek. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink Mini’nin sabit hattın kesilmesi durumunda yedek internet bağlantısı için en iyi ve en düşük maliyetli seçenek olabileceğini söylüyor.
Starlink Mini özellikleri
- Standart Starlink çanağından %63 daha hafif
- Yerleşik WiFi yönlendirici
- Daha düşük güç tüketimi
- DC güç girişi
- 100 Mbps üzeri indirme hızı
- Sırt çantasına sığacak boyutta
- Çalışma sıcaklığı -30°C - 50°C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.