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    Anlık Bildirim

    SpaceX, uydu internetini çantaya sığdırdı: Starlink Mini tanıtıldı

    SpaceX, taşınabilir uydu interneti cihazı Starlink Mini'yi tanıttı. Elon Musk, Starlink Mini aracılığıyla ilk paylaşımını yaptı: Bu ürün dünyayı değiştirecek!   
    spacex taşınabilir uydu interneti cihazı starlink mini Tam Boyutta Gör
    SpaceX, uydu internet cihazının sırt çantasına sığacak kadar küçük, kolay taşınabilir bir sürümü olan Starlink Mini’yi tanıttı. SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti halihazırda 75'ten fazla ülkede tekneler, uçaklar, karavanlar ve kırsal kesimdeki evlerde kullanılabiliyor; şimdi de sırt çantasına girecek boyutuyla gezginler tarafından kullanılabilecek.

    Elon Musk: Bu ürün dünyayı değiştirecek!

    Yeni kompakt DC destekli Starlink Mini, kalın bir dizüstü bilgisayar boyutunda ve Wi-Fi yönlendiricisi doğrudan çanağın içine entegre edilmiş. Diğer Starlink terminallerinden daha az güç kullanmasına rağmen 100Mbps üzerinde hızlar sunabiliyor. Elon Musk’ın paylaşımına göre ürünün kurulumu beş dakikadan az sürede tamamlanıyor.

    Starlink Mini, 298.5 x 259 x 38.5 mm boyutlarında; 15 metre DC güç kablosu ve destek standıyla birlikte 1.5 kg ağırlığında. IP67 sertifikasına sahip. -30 derece ile 50 derece sıcaklıkta çalışabiliyor.

    İlk Starlink kullanıcıları, Starlink Mini kitini 599 dolara satın alabilecek. Bu, standart Starlink kitinden 100 dolar fazla. Mevcut abonelere planlarına ek olarak aylık 30 dolar karşılığında Mini Roam hizmetiyle birlikte satın alma seçeneği sunulacak. Veri kullanımı aylık 50GB ile sınırlı. SpaceX, kitin fiyatını düşürmeyi hedefliyor. Şu an itibarıyla tek başına Mini Roam planı yok.

    Starlink Mini, Temmuz ayında satışa sunulacak. Bu seçenek şüphesiz gezginlerin ilgisini çekecek. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink Mini’nin sabit hattın kesilmesi durumunda yedek internet bağlantısı için en iyi ve en düşük maliyetli seçenek olabileceğini söylüyor.

    • Standart Starlink çanağından %63 daha hafif
    • Yerleşik WiFi yönlendirici
    • Daha düşük güç tüketimi
    • DC güç girişi
    • 100 Mbps üzeri indirme hızı
    • Sırt çantasına sığacak boyutta
    • Çalışma sıcaklığı -30°C - 50°C
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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