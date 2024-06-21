SpaceX, uydu internetini çantaya sığdırdı: Starlink Mini tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör SpaceX, uydu internet cihazının sırt çantasına sığacak kadar küçük, kolay taşınabilir bir sürümü olan Starlink Mini’yi tanıttı. SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti halihazırda 75'ten fazla ülkede tekneler, uçaklar, karavanlar ve kırsal kesimdeki evlerde kullanılabiliyor; şimdi de sırt çantasına girecek boyutuyla gezginler tarafından kullanılabilecek.

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Elon Musk: Bu ürün dünyayı değiştirecek!

Yeni kompakt DC destekli Starlink Mini, kalın bir dizüstü bilgisayar boyutunda ve Wi-Fi yönlendiricisi doğrudan çanağın içine entegre edilmiş. Diğer Starlink terminallerinden daha az güç kullanmasına rağmen 100Mbps üzerinde hızlar sunabiliyor. Elon Musk’ın paylaşımına göre ürünün kurulumu beş dakikadan az sürede tamamlanıyor.

Starlink Mini, 298.5 x 259 x 38.5 mm boyutlarında; 15 metre DC güç kablosu ve destek standıyla birlikte 1.5 kg ağırlığında. IP67 sertifikasına sahip. -30 derece ile 50 derece sıcaklıkta çalışabiliyor.

Starlink Mini fiyatı ne kadar?

İlk Starlink kullanıcıları, Starlink Mini kitini 599 dolara satın alabilecek. Bu, standart Starlink kitinden 100 dolar fazla. Mevcut abonelere planlarına ek olarak aylık 30 dolar karşılığında Mini Roam hizmetiyle birlikte satın alma seçeneği sunulacak. Veri kullanımı aylık 50GB ile sınırlı. SpaceX, kitin fiyatını düşürmeyi hedefliyor. Şu an itibarıyla tek başına Mini Roam planı yok.

Starlink Mini, Temmuz ayında satışa sunulacak. Bu seçenek şüphesiz gezginlerin ilgisini çekecek. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink Mini’nin sabit hattın kesilmesi durumunda yedek internet bağlantısı için en iyi ve en düşük maliyetli seçenek olabileceğini söylüyor.

Starlink Mini özellikleri

Standart Starlink çanağından %63 daha hafif

Yerleşik WiFi yönlendirici

Daha düşük güç tüketimi

DC güç girişi

100 Mbps üzeri indirme hızı

Sırt çantasına sığacak boyutta

Çalışma sıcaklığı -30°C - 50°C

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