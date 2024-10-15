İtalya internet erişimini artırmak için Starlink uydularını test edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İtalya, Elon Musk’ın Starlink projesine ait uyduları kullanarak ülkenin uzak bölgelerinde internet erişimi sağlamak için hazırlık yapıyor. İtalya Başbakanlık Ofisi Müsteşarı Alessio Butti, bu adımın özellikle karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelere yönelik bir çözüm olarak değerlendirildiğini belirtti.

İtalya’da gündem Starlink

Butti, İtalya'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde bazı yerel yönetimlerle "uzay tabanlı hizmet" olarak adlandırılan bu teknolojiyi test etmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Proje, mevcut altyapıyı uydu bağlantısıyla desteklemeyi amaçlıyor. Bu adım, ülke genelinde fiber optik internetin yaygınlaştırılmasında yaşanan gecikmeleri telafi etmek için bir çözüm olarak görülüyor.

Roket yakalama rüyası gerçek oldu 1 gün önce eklendi

İtalya, pandemi sonrası Avrupa Birliği'nin toparlanma programı kapsamında, 2026 yılına kadar tüm ev ve iş yerlerine saniyede en az 1 gigabit sabit hat internet hızını ulaştırmayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar bu hedefe ulaşmada beklenen ilerlemenin yalnızca üçte biri tamamlanmış durumda. Devlet destekli fiber optik firmaları Open Fiber ve FiberCop, AB fonlarından 3.4 milyar Euro'luk bir bütçeyle bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyor.

Starlink şimdiden 50.000’den fazla müşteriye sahip

Tam Boyutta Gör Starlink, halihazırda İtalya'da uydu internet hizmeti sunuyor ve ülkede 50.000’den fazla abonesi bulunuyor. Yetkililer, bu yeni testlerin, Starlink ve benzeri projelerle ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediğini belirtiyor. Müsteşar Butti, bu projelerin İtalya’nın 1 gigabit planına ulaşmasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Güncel verilere göre Starlink, 100'den fazla ülke, bölge ve diğer birçok pazarda 4 milyondan fazla insanı yüksek hızlı internetle birbirine bağlıyor. Halihazırda 6.300’den fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor. Starlink’in Türkiye yolculuğu ise düzenleyici onayını bekliyor ve sürecin ilerleyişi bu noktada tamamen belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

İtalya internet erişimini artırmak için Starlink’i test edecek