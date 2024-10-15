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    İtalya internet erişimini artırmak için Starlink uydularını test edecek

    Elon Musk’ın SpaceX firmasına ait olan Starlink uydu internet hizmeti, İtalya tarafından ülkenin bazı uzak bölgelerinde internet bağlantısı hizmetleri sunmak için test edilecek.
    İtalya internet erişimini artırmak için Starlink’i test edecek Tam Boyutta Gör
    İtalya, Elon Musk’ın Starlink projesine ait uyduları kullanarak ülkenin uzak bölgelerinde internet erişimi sağlamak için hazırlık yapıyor. İtalya Başbakanlık Ofisi Müsteşarı Alessio Butti, bu adımın özellikle karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelere yönelik bir çözüm olarak değerlendirildiğini belirtti.

    Butti, İtalya'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde bazı yerel yönetimlerle "uzay tabanlı hizmet" olarak adlandırılan bu teknolojiyi test etmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Proje, mevcut altyapıyı uydu bağlantısıyla desteklemeyi amaçlıyor. Bu adım, ülke genelinde fiber optik internetin yaygınlaştırılmasında yaşanan gecikmeleri telafi etmek için bir çözüm olarak görülüyor.

    İtalya, pandemi sonrası Avrupa Birliği'nin toparlanma programı kapsamında, 2026 yılına kadar tüm ev ve iş yerlerine saniyede en az 1 gigabit sabit hat internet hızını ulaştırmayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar bu hedefe ulaşmada beklenen ilerlemenin yalnızca üçte biri tamamlanmış durumda. Devlet destekli fiber optik firmaları Open Fiber ve FiberCop, AB fonlarından 3.4 milyar Euro'luk bir bütçeyle bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyor.

    İtalya internet erişimini artırmak için Starlink’i test edecek Tam Boyutta Gör
    Starlink, halihazırda İtalya'da uydu internet hizmeti sunuyor ve ülkede 50.000’den fazla abonesi bulunuyor. Yetkililer, bu yeni testlerin, Starlink ve benzeri projelerle ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediğini belirtiyor. Müsteşar Butti, bu projelerin İtalya’nın 1 gigabit planına ulaşmasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

    Güncel verilere göre Starlink, 100'den fazla ülke, bölge ve diğer birçok pazarda 4 milyondan fazla insanı yüksek hızlı internetle birbirine bağlıyor. Halihazırda 6.300’den fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor. Starlink’in Türkiye yolculuğu ise düzenleyici onayını bekliyor ve sürecin ilerleyişi bu noktada tamamen belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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