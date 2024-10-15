İtalya internet erişimini artırmak için Starlink uydularını test edecek

İtalya’da gündem Starlink
Butti, İtalya'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde bazı yerel yönetimlerle "uzay tabanlı hizmet" olarak adlandırılan bu teknolojiyi test etmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Proje, mevcut altyapıyı uydu bağlantısıyla desteklemeyi amaçlıyor. Bu adım, ülke genelinde fiber optik internetin yaygınlaştırılmasında yaşanan gecikmeleri telafi etmek için bir çözüm olarak görülüyor.
İtalya, pandemi sonrası Avrupa Birliği'nin toparlanma programı kapsamında, 2026 yılına kadar tüm ev ve iş yerlerine saniyede en az 1 gigabit sabit hat internet hızını ulaştırmayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar bu hedefe ulaşmada beklenen ilerlemenin yalnızca üçte biri tamamlanmış durumda. Devlet destekli fiber optik firmaları Open Fiber ve FiberCop, AB fonlarından 3.4 milyar Euro'luk bir bütçeyle bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyor.
Starlink şimdiden 50.000’den fazla müşteriye sahip
Güncel verilere göre Starlink, 100'den fazla ülke, bölge ve diğer birçok pazarda 4 milyondan fazla insanı yüksek hızlı internetle birbirine bağlıyor. Halihazırda 6.300’den fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor. Starlink’in Türkiye yolculuğu ise düzenleyici onayını bekliyor ve sürecin ilerleyişi bu noktada tamamen belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.