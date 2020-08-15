Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından başlatılan Starlink uzaydan internet hizmetinin ilk test sonuçları yayınlandı. Şu anda beta test sürecinde olan sistemin 2020'nin sonlarına doğru genel kullanıma açılması planlanıyor.

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Yayınlanan veriler indirme hızının (download) 35.5 ila 60.2 Mbps, veri yükleme hızının (upload) ise 4.6 ila 17.7 Mbps arasında değiştiğini gösteriyor. Test sonuçlarına göre ortalama gecikme değeri yaklaşık 30-40 ms civarında. Bazı durumlarda 90 ms'ye ulaştığı görülüyor.

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Starlink hizmetinin fiyatı ne olacak?

SpaceX, sisteminin tam olarak kullanıma sunulmasının ardından en fazla 35 ms'lik gecikmelerle 1 Gbit/sn'ye kadar indirme hızları sağlanacağını belirtti.

Uydudan internet erişiminin fiyatı henüz belirlenmedi ancak ABD ve Kanada'da yaşayanlar için aylık 100 dolar olması bekleniyor. Şu an için Starlink sisteminde 600 uydu var. Bu sayı giderek artacak.

https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/i8n1s5/here_is_a_summary_of_the_recently_found_starlink

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