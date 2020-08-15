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    Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı

    Elon Musk önderliğindeki uzay şirketi SpaceX'in bütün dünyaya ucuz ve ulaşılabilir internet sağlamak için başlattığı Starlink uzaydan internet hizmetinin ilk test sonuçları açıklandı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı
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    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından başlatılan Starlink uzaydan internet hizmetinin ilk test sonuçları yayınlandı. Şu anda beta test sürecinde olan sistemin 2020'nin sonlarına doğru genel kullanıma açılması planlanıyor.

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    Yayınlanan veriler indirme hızının (download) 35.5 ila 60.2 Mbps, veri yükleme hızının (upload) ise 4.6 ila 17.7 Mbps arasında değiştiğini gösteriyor. Test sonuçlarına göre ortalama gecikme değeri yaklaşık 30-40 ms civarında. Bazı durumlarda 90 ms'ye ulaştığı görülüyor.

    Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı
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    Starlink hizmetinin fiyatı ne olacak?

    SpaceX, sisteminin tam olarak kullanıma sunulmasının ardından en fazla 35 ms'lik gecikmelerle 1 Gbit/sn'ye kadar indirme hızları sağlanacağını belirtti.

    Uydudan internet erişiminin fiyatı henüz belirlenmedi ancak ABD ve Kanada'da yaşayanlar için aylık 100 dolar olması bekleniyor. Şu an için Starlink sisteminde 600 uydu var. Bu sayı giderek artacak.



    https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/i8n1s5/here_is_a_summary_of_the_recently_found_starlink Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 6 gün en beğenilen
    su denemede bile tr standartlarında %70 inden daha kalitelidir.
    2 Yanıt Yanıtla +108
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    Ömer akif (kaan müstear) 6 gün (düzenlendi) clarq26
    Kaymakamlığa 100 belediye binasına 200 metre mesafedeyim. Adam bana internet vermiyor internet. Neyle neyi kıyaslıyoruz! Ttnet bu...
    1 Yanıt Yanıtla +82
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 6 gün
    Motorlu anten mi kullanacağız bunlar için? Nasıl bir sistem kurmamız gerekiyor bunu kullanmak için eve? , açıkçası benim en merak ettiklerim bunlar, umarım en kısa süredr açıklarlar. E tabi fiyatı da önemli, aylık 100 dolar olcak ise kalsın, uydu sayısı artıp, aylık 8-10 dolar civarına düşebilirse harika olur, öyle 1gbit hıza da gerek yok adam gibi 100-200 mbit verseler bile Türkiyenin %90 nına yeter zaten bu hızlar. En önemlisi ise devlet buna izin çıkaracak mı?
    Motorlu anten mi kullanacağız bunlar için? Nasıl bir sistem kurmamız gerekiyor bunu kullanmak için eve? , açıkçası benim en merak ettiklerim bunlar, umarım en k...
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    7 Yanıt Yanıtla +32
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    Yorumlar (51) Yorum Yaz Forumda Gör
    hopeyoung 3 gün
    Her ne kadar uygulaması sıkıntılı gibi görünse de, Musk dediğini yapar. Yasaklarlarmış falan hikaye. Hatta çinliler Musk'tan çalar ve 20$ lık kurulum paketlerini uyducularda görürüz. İnternet, insalık için, gerçekleşmiş bir ütopyadır.
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    An Idiot Abroad (M** D**) 3 gün yeni yorumcu
    1Gbps’yi cidden 100$’a verirlerse alırım. Oyun oynamadığımdan 30-60 ping beni rahatsız etmez. Şuan 1000/1000 comcast’e 180$ veriyorum.
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    ColorTR (Mert ÇİMŞİR) 3 gün
    Elon musk: biz 1gbps demek 1gbps'ye kadar dedik
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    malifural (muhammed ali fural) 4 gün
    Yani ben uydudan interneti pek mantıklı bulmuyorum söyledikleri veri hızı rakamları Türkiye de olmasa da dünya genelinde 5-6 yıl için de çöpe dönecek. Bu kadar kısa sürede atılan uyduları yenilemek gerekecekse zarar etmemeleri mümkün görünmüyor tabi bu uyduları başka iş için kullanacaklarsa bu da kılıfsa başka
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 4 gün
    TR'de anca bu kadar... starlink şehir mezkezi için değil...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    artenis (mehmet n.) 4 gün
    Bu sisteme kesin bir engel konulacak yada ENGEL DENEMESİ yapılacak. Buna benim bildiğim bizimkiler İ ZİN VER MEEEEZZZ !
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    jubeii 4 gün
    10 gündür millenicomdan abonelik alıcam 10 gündür. müşteri hizmetleri ne zaman arasa ekipler sizi bulamamış dior. ne arayan var ne soran halbuki.
    coğrafya kaderdir.
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    tavernac1 4 gün
    Evimin hemen karşısındaki kutudan evime internet bağlanmadı 1 senedir çırpınıyorum boş. Alt yapı çalışmaları devam ediyormuş bahaneye bak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün
    100$ ne yav? Hani ülkelere göre fiyatlandırma yapılacaksa ne ala. Gerçi sayın ekonomi bakanımız kalkıp ekonomi şahlanıyor, hiç etkilenmiyoruz, çok iyiyiz diye açıklamaları ile bunları da kandırırsa bizi de bir şey sanıp 100 den çakmaya çalışabilirler :)
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 5 gün
    Çanağa falan gerek yok ya açıcan telefondan wifiyi secicen ordan starlinki ip adresi alindi yazicak.Sonra açıcaksin browseri gireceksin google a sayfa yuklenemiyor diyecek sonrası turk nete devam işte 😂 Şaka bir yana da çift yönlü çanak alcaksın ona has kendi Lnb si ve modemini alacaksin.Sonra nerde elektrik orda net artik buzullara mi gidenler çöllere mi düşenler sorunsuz online okey açıp oynayabilir :)
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    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, uzaydan internet ve
    4 etiket daha starlink uydudan internet spacex Bilim ve Teknoloji
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