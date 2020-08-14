Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu

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Google, Wear OS işletim sisteminin Android 11 tabanlı ve Snapdragon Wear 4100 platformunu destekleyen yeni sürümünü duyurdu. Bildiğiniz üzere şirketin giyilebilir cihazlara yönelik mevcut işletim sistemi hala Android 9'u temel alıyor.

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Arama devi yeni Wear OS sürümünü sonbaharda yayınlayacak. Fakat Android 11'in bazı özelliklerini de beraberinde getirecek güncellemenin çıkış tarihihle ilgili kesin bir bilgi yok.

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Yeni Özellikler

Sistem daha hızlı hale geliyor. Uygulama başlatma hızında %20 artış vaat edildi.

vaat edildi. Qualcomm Snapdragon 4100 ve 4100+ platformları için destek.

Akıllı telefonlarla eşleştirme sürecinin basitleştirilmesi.

sürecinin basitleştirilmesi. Farklı saat modları ve egzersiz programlarının daha sezgisel olarak olarak kontrol edilmesini sağlayacak SysUI iyileştirmeleri.

iyileştirmeleri. Hava durumu kartı tasarımının güncellenmesi.

kartı tasarımının güncellenmesi. Geliştirilmiş LTE desteği.

Yeni Wear OS sürümünde ayrıca kullanıcılara kişisel hijyen konusunda yardımcı olacak bir el yıkama zamanlayıcısı da var. Koronavirüs (Covid-19) döneminde virüsün yayılmasını önlemek için son derece iyi düşünülmüş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.xda-developers.com/google-announces-wear-os-based-on-android-11-new-version-snapdragon-wear-4100-support/

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