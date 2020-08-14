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    Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu

    Google sonunda giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Wear OS işletim sistemini Android 11'e geçirdi. Sonbaharda yayınlanması planlanan Android 11 tabanlı Wear OS'un yeni özellikleri haberimizde.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu
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    Google, Wear OS işletim sisteminin Android 11 tabanlı ve Snapdragon Wear 4100 platformunu destekleyen yeni sürümünü duyurdu. Bildiğiniz üzere şirketin giyilebilir cihazlara yönelik mevcut işletim sistemi hala Android 9'u temel alıyor.

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    Arama devi yeni Wear OS sürümünü sonbaharda yayınlayacak. Fakat Android 11'in bazı özelliklerini de beraberinde getirecek güncellemenin çıkış tarihihle ilgili kesin bir bilgi yok.

    Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu
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    Yeni Özellikler

    • Sistem daha hızlı hale geliyor. Uygulama başlatma hızında %20 artış vaat edildi.
    • Qualcomm Snapdragon 4100 ve 4100+ platformları için destek.
    • Akıllı telefonlarla eşleştirme sürecinin basitleştirilmesi.
    • Farklı saat modları ve egzersiz programlarının daha sezgisel olarak olarak kontrol edilmesini sağlayacak SysUI iyileştirmeleri.
    • Hava durumu kartı tasarımının güncellenmesi.
    • Geliştirilmiş LTE desteği.

    Yeni Wear OS sürümünde ayrıca kullanıcılara kişisel hijyen konusunda yardımcı olacak bir el yıkama zamanlayıcısı da var. Koronavirüs (Covid-19) döneminde virüsün yayılmasını önlemek için son derece iyi düşünülmüş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.xda-developers.com/google-announces-wear-os-based-on-android-11-new-version-snapdragon-wear-4100-support/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 hf.
    kişisel hijyen konusunda yardımcı olacak bir el yıkama zamanlayıcısı da var.




    2020de insanlarda hala el yıkama alışkanlığınin olmaması hayret verici
    1 Yanıt Yanıtla
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. Rachsuchtig
    Covid sonrası bu konu ile ilgili araştırmalar var. Türkiye bu konuda iyi bir yerde. Millet olarak kişisel temizlik konusunda (Ağız bakımı ve hijyeni hariç) iyi bir yerdeyiz. Avrupa da birçok insanın tuvaletten elini yıkamadan çıktığını defalarca gördüm. ABD ve Uzak Doğu da bu konuda zayıf.https://tr.euronews.com/2020/03/10/hangi-ulkede-tuvalet-sonrasi-el-yikama-oran-en-yuksek-turkiye-kacinci-sirada
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