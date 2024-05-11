Elon Musk’ın Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu!

Starlink uyduları hizmet dışı
Yaşanan bu sorunun halihazırda Dünya’yı etkilemekte olan jeomanyetik fırtınadan kaynaklandığına inanılıyor. Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının jeomanyetik fırtına nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu söylemişti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, yaptığı açıklamada Dünya’nın 2003 yılından bu yana yaşanan en büyük jeomanyetik fırtınayı deneyimlediğini duyurdu. G5 sınıfı yani en ekstrem fırtına olarak sınıflandırılan mevcut jeomanyetik fırtına, hafta sonu boyunca devam edecek. Bu süreçte diğer hizmetlerin yanı sıra navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri ve uydu navigasyonu için riskler ve kesintiler oluşabilir.
Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkisiyle aynı zamanda geniş bir coğrafyada Kuzey Işıkları görülüyor. Geçtiğimiz gece Türkiye’nin kuzey kıyıları da bu ışıkları görebildi. Normal şartlarda Kuzey Işıkları bu kadar alt enlemlere inmez ancak fırtınanın şiddeti bunu mümkün kılıyor. Yaşanan jeomanyetik fırtına, yeryüzünde yaşayan insanların sağlığı için bir sorun teşkil etmiyor. Ancak NOAA, aynı zamanda yüksek irtifada uçan uçaklardaki insanlar için bir Güneş radyasyonu fırtınası uyarısında da bulundu. Bu, insanlar için zararlı olabilecek radyasyonun atmosferin üst kısımlarında olabileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.