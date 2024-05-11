Elon Musk’ın Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu!

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uydu kolu olan Starlink, bugün yaptığı açıklamada Dünya'nın son yirmi yıldaki en şiddetli jeomanyetik fırtına tarafından hırpalanması nedeniyle “hizmet kesintisi” yaşadıklarını açıkladı. Elon Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının yoğun baskı altında olduğunu ancak şu ana kadar dayandıklarını söylemişti.

Starlink uyduları hizmet dışı

Tam Boyutta Gör Starlink’in uydu internet ağı, Dünya'nın yörüngesindeki yaklaşık 10.000 uydunun yüzde 60’ını oluşturuyor. SpaceX, her ay yörüngeye yüzlerce yeni uydu fırlatmaya devam ediyor. Ancak yapılan açıklamaya göre Starlink, bir hizmet kesintisi ile karşı karşıya. Starlink’in resmi internet sitesinin üst kısmında şu uyarı geçiliyor: “Starlink'te şu anda hizmet kesintisi yaşanıyor. Ekibimiz sorunu araştırıyor.”

Yaşanan bu sorunun halihazırda Dünya’yı etkilemekte olan jeomanyetik fırtınadan kaynaklandığına inanılıyor. Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının jeomanyetik fırtına nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu söylemişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, yaptığı açıklamada Dünya’nın 2003 yılından bu yana yaşanan en büyük jeomanyetik fırtınayı deneyimlediğini duyurdu. G5 sınıfı yani en ekstrem fırtına olarak sınıflandırılan mevcut jeomanyetik fırtına, hafta sonu boyunca devam edecek. Bu süreçte diğer hizmetlerin yanı sıra navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri ve uydu navigasyonu için riskler ve kesintiler oluşabilir.

G5 seviyesindeki olağandışı jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı 4 sa. önce eklendi

Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkisiyle aynı zamanda geniş bir coğrafyada Kuzey Işıkları görülüyor. Geçtiğimiz gece Türkiye’nin kuzey kıyıları da bu ışıkları görebildi. Normal şartlarda Kuzey Işıkları bu kadar alt enlemlere inmez ancak fırtınanın şiddeti bunu mümkün kılıyor. Yaşanan jeomanyetik fırtına, yeryüzünde yaşayan insanların sağlığı için bir sorun teşkil etmiyor. Ancak NOAA, aynı zamanda yüksek irtifada uçan uçaklardaki insanlar için bir Güneş radyasyonu fırtınası uyarısında da bulundu. Bu, insanlar için zararlı olabilecek radyasyonun atmosferin üst kısımlarında olabileceği anlamına geliyor.

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Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu!