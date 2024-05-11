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    Elon Musk’ın Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu!

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, son 20 yılın en şiddetli jeomanyetik fırtınasının yaşandığını doğruladı. Elon Musk’ın Starlink uyduları ise fırtına yüzünden servis dışı kaldı.
    Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uydu kolu olan Starlink, bugün yaptığı açıklamada Dünya'nın son yirmi yıldaki en şiddetli jeomanyetik fırtına tarafından hırpalanması nedeniyle “hizmet kesintisi” yaşadıklarını açıkladı. Elon Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının yoğun baskı altında olduğunu ancak şu ana kadar dayandıklarını söylemişti.
    Starlink uyduları jeomanyetik fırtına yüzünden bozuldu! Tam Boyutta Gör
    Starlink’in uydu internet ağı, Dünya'nın yörüngesindeki yaklaşık 10.000 uydunun yüzde 60’ını oluşturuyor. SpaceX, her ay yörüngeye yüzlerce yeni uydu fırlatmaya devam ediyor. Ancak yapılan açıklamaya göre Starlink, bir hizmet kesintisi ile karşı karşıya. Starlink’in resmi internet sitesinin üst kısmında şu uyarı geçiliyor: “Starlink'te şu anda hizmet kesintisi yaşanıyor. Ekibimiz sorunu araştırıyor.”

    Yaşanan bu sorunun halihazırda Dünya’yı etkilemekte olan jeomanyetik fırtınadan kaynaklandığına inanılıyor. Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının jeomanyetik fırtına nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu söylemişti.

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, yaptığı açıklamada Dünya’nın 2003 yılından bu yana yaşanan en büyük jeomanyetik fırtınayı deneyimlediğini duyurdu. G5 sınıfı yani en ekstrem fırtına olarak sınıflandırılan mevcut jeomanyetik fırtına, hafta sonu boyunca devam edecek. Bu süreçte diğer hizmetlerin yanı sıra navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri ve uydu navigasyonu için riskler ve kesintiler oluşabilir.

    Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkisiyle aynı zamanda geniş bir coğrafyada Kuzey Işıkları görülüyor. Geçtiğimiz gece Türkiye’nin kuzey kıyıları da bu ışıkları görebildi. Normal şartlarda Kuzey Işıkları bu kadar alt enlemlere inmez ancak fırtınanın şiddeti bunu mümkün kılıyor. Yaşanan jeomanyetik fırtına, yeryüzünde yaşayan insanların sağlığı için bir sorun teşkil etmiyor. Ancak NOAA, aynı zamanda yüksek irtifada uçan uçaklardaki insanlar için bir Güneş radyasyonu fırtınası uyarısında da bulundu. Bu, insanlar için zararlı olabilecek radyasyonun atmosferin üst kısımlarında olabileceği anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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