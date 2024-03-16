SpaceX’in Starlink internet uydularının sayısı 6 bin oldu!

Tam Boyutta Gör SpaceX, uzay alanında imkansızları ve zorları başarmaya devam ediyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket bir yandan tarihin en büyük ve en güçlü uzay roketi olan Starship ile insanları Ay ve ötesine taşımaya çalışırken bir yandan da Starlink uyduları ile küresel uydu tabanlı internet erişimi sağlamaya çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda SpaceX, 16 Mart tarihinde saat TSİ 03:21’de gerçekleştirdiği fırlatma ile 6.000'inci Starlink internet uydusunu Dünya yörüngesine yerleştirdi.

Starlink uydu sayısı 6.000 oldu

Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmada daha önce 19 kez uçan Falcon 9 roketi kullanıldı. Bu fırlatma aynı zamanda SpaceX'in 2019'da takımyıldızı konuşlandırmaya başlamasından bu yana uzaya fırlatılan Starlink uydularının sayısını 6.000'in üzerine çıkardı.

Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya'ya geri dönerek Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız drone gemisine iniş yaptı. Falcon 9'un üst kademesi ise 23 Starlink uydusunu, kalkıştan yaklaşık 65,5 dakika sonra hedeflenen yörüngeye bıraktı. Bu üst kademe tekrar kullanılabilir değil ve yörüngede süzülmeye devam ediyor.

SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı 2 gün önce eklendi

Ancak SpaceX, devasa Starship roketi ile bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Starship, tüm kademeleriyle birlikte tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlanan bir roket. Hızla yeniden kullanılacak olan bu uzay aracı ile önce Ay’a ve sonra Mars’a insanlı yolculukların yapılması hedefleniyor. SpaceX, geçtiğimiz perşembe günü Starship’in üçüncü test uçuşunu yapmış ve hedef görevleri ilk defa mükemmele yakın bir şekilde gerçekleştirmişti.

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