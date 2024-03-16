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    Anlık Bildirim

    SpaceX’in Starlink internet uydularının sayısı 6 bin oldu!

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in Starlink internet uydularının sayısı hızla artıyor. 16 Mart tarihinde yapılan son fırlatmayla birlikte toplam Starlink uydu sayısı 6.000 oldu.
    SpaceX’in Starlink internet uydularının sayısı 6 bin oldu! Tam Boyutta Gör
    SpaceX, uzay alanında imkansızları ve zorları başarmaya devam ediyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket bir yandan tarihin en büyük ve en güçlü uzay roketi olan Starship ile insanları Ay ve ötesine taşımaya çalışırken bir yandan da Starlink uyduları ile küresel uydu tabanlı internet erişimi sağlamaya çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda SpaceX, 16 Mart tarihinde saat TSİ 03:21’de gerçekleştirdiği fırlatma ile 6.000'inci Starlink internet uydusunu Dünya yörüngesine yerleştirdi.

    Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmada daha önce 19 kez uçan Falcon 9 roketi kullanıldı. Bu fırlatma aynı zamanda SpaceX'in 2019'da takımyıldızı konuşlandırmaya başlamasından bu yana uzaya fırlatılan Starlink uydularının sayısını 6.000'in üzerine çıkardı.

    Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya'ya geri dönerek Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız drone gemisine iniş yaptı. Falcon 9'un üst kademesi ise 23 Starlink uydusunu, kalkıştan yaklaşık 65,5 dakika sonra hedeflenen yörüngeye bıraktı. Bu üst kademe tekrar kullanılabilir değil ve yörüngede süzülmeye devam ediyor.

    Ancak SpaceX, devasa Starship roketi ile bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Starship, tüm kademeleriyle birlikte tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlanan bir roket. Hızla yeniden kullanılacak olan bu uzay aracı ile önce Ay’a ve sonra Mars’a insanlı yolculukların yapılması hedefleniyor. SpaceX, geçtiğimiz perşembe günü Starship’in üçüncü test uçuşunu yapmış ve hedef görevleri ilk defa mükemmele yakın bir şekilde gerçekleştirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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