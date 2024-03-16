SpaceX’in Starlink internet uydularının sayısı 6 bin oldu!

Starlink uydu sayısı 6.000 oldu
Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmada daha önce 19 kez uçan Falcon 9 roketi kullanıldı. Bu fırlatma aynı zamanda SpaceX'in 2019'da takımyıldızı konuşlandırmaya başlamasından bu yana uzaya fırlatılan Starlink uydularının sayısını 6.000'in üzerine çıkardı.
Planlandığı üzere Falcon 9'un ilk kademesi kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya'ya geri dönerek Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız drone gemisine iniş yaptı. Falcon 9'un üst kademesi ise 23 Starlink uydusunu, kalkıştan yaklaşık 65,5 dakika sonra hedeflenen yörüngeye bıraktı. Bu üst kademe tekrar kullanılabilir değil ve yörüngede süzülmeye devam ediyor.
Ancak SpaceX, devasa Starship roketi ile bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Starship, tüm kademeleriyle birlikte tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlanan bir roket. Hızla yeniden kullanılacak olan bu uzay aracı ile önce Ay’a ve sonra Mars’a insanlı yolculukların yapılması hedefleniyor. SpaceX, geçtiğimiz perşembe günü Starship’in üçüncü test uçuşunu yapmış ve hedef görevleri ilk defa mükemmele yakın bir şekilde gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.