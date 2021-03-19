Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle

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Uzay çöplüğü problemi önümüzdeki yıllarda önemli bir soruna dönüşecek gibi görünüyor. Özellikle de SpaceX'in Starlink projesiyle birlikte şu anda yörüngedeki uydu sayısı hızlı bir şekilde artmaya başlamış durumda. Bu alana bazı düzenlemeler getirmek isteyen NASA, SpaceX ile Starlink uyduları için bir anlaşma imzaladıklarını ve yörüngedeki potansiyel çarpışmaların önüne geçileceğini duyurdu.

NASA-SpaceX arasındaki yeni anlaşma, iki kurumun uydu fırlatmalarında birbirleriyle bilgi paylaşımı yapmalarını zorunlu hale getiriyor. SpaceX burada Starlink filosundaki her bir uydu için NASA'ya detaylı bilgiler sunacak. İki kurumun karşılıklı bilgi alışverişleriyle çarpışma risklerini minimuma indirmesi bekleniyor. SpaceX ayrıca potansiyel bir çarpışma halinin ortaya çıkması durumunda Starlink uydularının yörüngelerini değiştirme zorunluluğunu üstlenecek.

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Anlaşmanın bir diğer önemli noktası ise Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olmuş. SpaceX bundan sonra artık Starlink uydularını ISS'nin en yüksek ve en düşük yüksekliğinin minimum 5 kilometre altına veya üstüne yerleştirebilecek.

SpaceX uzayın en büyük uydu operatörü olmuştu

SpaceX şu anda yörüngede en çok aktif uyduya sahip kurum olarak dikkat çekiyor. Şirket şu anda kktif 1260 Starlink uydusuna sahip. Ancak SpaceX için bu yalnızca bir başlangıç. Şirket sadece birkaç yıl içerisinde Starlink filosunu 12 bin uyduya yükseltmek istiyor. Sonrasında uzun vadede ise 42 bin uydu hedefi var.

Uzaydan internet projeleri nedeniyle şu anda özellikle de alçak Dünya yörüngesi tarafında daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir trafik var. SpaceX bu alanda yarışın lideri konumunda bulunuyor ancak Amazon ve OneWeb gibi bazı diğer şirketlerin de yakında yörünge binlerce uyduluk filolar kurma hedefi var.

Uzaydan internet projelerinin, dünya genelinde internet erişiminin daha da kolay haline getirmesi bekleniyor. Ancak uzay çöplüğü konusunda daha önce hiç olmadığı kadar riskli bir sürece girdiğimiz de bir gerçek. SpaceX bu alanda Starlink uydularını kendi kendini yörüngeden atmosfere atabilecek şekilde geliştirdiğini söylemişti ancak bakalım bu çabalar gerçek anlamda fayda sağlayabilecek mi.

https://techcrunch.com/2021/03/18/nasa-and-spacex-sign-a-special-info-sharing-agreement-to-help-avoid-starlink-collisions/?guccounter=1

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