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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle

    NASA ve SpaceX, yörüngedeki potansiyel çarpışmaların önüne geçmek için anlaşma imzaladı. Getirilen bazı yeni düzenlemeler ve karşılıklı bilgi alışverişleriyle çarpışma riskleri sıfıra indirilecek.
    19 Mart 2021, 23:00 (6 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle
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    Uzay çöplüğü problemi önümüzdeki yıllarda önemli bir soruna dönüşecek gibi görünüyor. Özellikle de SpaceX'in Starlink projesiyle birlikte şu anda yörüngedeki uydu sayısı hızlı bir şekilde artmaya başlamış durumda. Bu alana bazı düzenlemeler getirmek isteyen NASA, SpaceX ile Starlink uyduları için bir anlaşma imzaladıklarını ve yörüngedeki potansiyel çarpışmaların önüne geçileceğini duyurdu.

    NASA-SpaceX arasındaki yeni anlaşma, iki kurumun uydu fırlatmalarında birbirleriyle bilgi paylaşımı yapmalarını zorunlu hale getiriyor. SpaceX burada Starlink filosundaki her bir uydu için NASA'ya detaylı bilgiler sunacak. İki kurumun karşılıklı bilgi alışverişleriyle çarpışma risklerini minimuma indirmesi bekleniyor. SpaceX ayrıca potansiyel bir çarpışma halinin ortaya çıkması durumunda Starlink uydularının yörüngelerini değiştirme zorunluluğunu üstlenecek.

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    Anlaşmanın bir diğer önemli noktası ise Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olmuş. SpaceX bundan sonra artık Starlink uydularını ISS'nin en yüksek ve en düşük yüksekliğinin minimum 5 kilometre altına veya üstüne yerleştirebilecek.

    SpaceX uzayın en büyük uydu operatörü olmuştu

    SpaceX şu anda yörüngede en çok aktif uyduya sahip kurum olarak dikkat çekiyor. Şirket şu anda kktif 1260 Starlink uydusuna sahip. Ancak SpaceX için bu yalnızca bir başlangıç. Şirket sadece birkaç yıl içerisinde Starlink filosunu 12 bin uyduya yükseltmek istiyor. Sonrasında uzun vadede ise 42 bin uydu hedefi var.

    Uzaydan internet projeleri nedeniyle şu anda özellikle de alçak Dünya yörüngesi tarafında daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir trafik var. SpaceX bu alanda yarışın lideri konumunda bulunuyor ancak Amazon ve OneWeb gibi bazı diğer şirketlerin de yakında yörünge binlerce uyduluk filolar kurma hedefi var.

    Uzaydan internet projelerinin, dünya genelinde internet erişiminin daha da kolay haline getirmesi bekleniyor. Ancak uzay çöplüğü konusunda daha önce hiç olmadığı kadar riskli bir sürece girdiğimiz de bir gerçek. SpaceX bu alanda Starlink uydularını kendi kendini yörüngeden atmosfere atabilecek şekilde geliştirdiğini söylemişti ancak bakalım bu çabalar gerçek anlamda fayda sağlayabilecek mi.



    https://techcrunch.com/2021/03/18/nasa-and-spacex-sign-a-special-info-sharing-agreement-to-help-avoid-starlink-collisions/?guccounter=1
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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce kim gider kaparsa onun uyduları olacak başkasına pek yer kalmayacak gibi.
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin demez mi ileride "kardeşim benim neden uydum yok", sonra başlasın uzay savaşları :-D
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