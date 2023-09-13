Steam'de 20. yıl indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Steam'de 20.yıl indirimleri başladı
Bildiğiniz gibi PC oyuncularının kalesi olarak görülen Steam, ilk olarak Eylül 2003'te kullanıma sunuldu ve o günden günümüze dünyanın en büyük dijital PC oyun mağazası haline gelmeyi başardı. Böylelikle PC oyunculuğunda dijital bir dönemin kapılarını açan Steam, 2004 yılında yayınlanan Counter-Strike: Condition Zero ve hemen ardından gelen Half-Life 2 ile büyük bir çıkış yaptı.
12 Eylül tarihi itibarıyla Steam, 20. yıldönümüne özel orijinal yeşil rengini döndü ve birçok yapımda indirimler sunuluyor. Donanımhaber olarak bu fırsatlar arasından en dikkat çeken yapımları sizler için bir araya getirdik.
Ayrıca Steam'e kayıtlı eski hesaplar da bu hafta 20. yaşını kutlayacak ve kullanıcılara Steam renk düzenini içeren özel dijital rozetler hediye edilecek. İşte Steam'in 20.yılına özel indirime giren oyunlar...
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|İndirim Oranı
|BattleBit Remastered
|144,00 TL
|180,00 TL
|-%20
|Need for Speed Unbound
|359,99 TL
|1.199 TL
|-%70
|Mass Effect Legendary Edition
|83,99 TL
|419,99 TL
|-%80
|Titanfall 2
|19,90 TL
|199,00 TL
|-%90
|Valheim
|60,00 TL
|100,00TL
|-%40
|Red Deat Redemption 2
|379,50 TL
|1.150 TL
|-%67
|Atomic Heart
|461,34 TL
|699,00 TL
|-%34
|Halo: The Master Chief Collection
|99,97 TL
|399,90 TL
|-%75
|CODE VEIN
|202,50 TL
|1.125 TL
|-%82
|F1 2023
|959,99 TL
|1.599 TL
|-%40
|Assassin's Creed Odyssey
|139,80 TL
|699,00 TL
|-%80
|Monster Hunter: World
|300,50 TL
|601,00 TL
|-%50
|Resident Evil Village
|403,50 TL
|807,00 TL
|-%50
|Dying Light 2 Stay Human
|349,50 TL
|699,00 TL
|-%50
|Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
|649,35 TL
|999,00 TL
|-%35
|Halo: The Master Chief Collection
|99,97 TL
|399,90 TL
|-%75
|Remnant: From the Ashes
|42,00 TL
|120,00 TL
|-%65
|Assassin's Creed Origins
|104,85 TL
|699,00 TL
|-%85
|Portal 2
|10,50 TL
|105,00 TL
|-%90
|Call of Duty Serisi
|Half-Life: Alyx
|173,40 TL
|510,00 TL
|-%66
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.