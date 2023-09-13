Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Steam'in 20. yıl dönümüne özel yüzlerce oyunda sürpriz indirimler başladı. Öyle ki bunlar arasında çok sayıda AAA yapım bulunuyor. Gelin Steam'de indirime giren oyunlar göz atalım...

Steam'de 20.yıl indirimleri başladı

Bildiğiniz gibi PC oyuncularının kalesi olarak görülen Steam, ilk olarak Eylül 2003'te kullanıma sunuldu ve o günden günümüze dünyanın en büyük dijital PC oyun mağazası haline gelmeyi başardı. Böylelikle PC oyunculuğunda dijital bir dönemin kapılarını açan Steam, 2004 yılında yayınlanan Counter-Strike: Condition Zero ve hemen ardından gelen Half-Life 2 ile büyük bir çıkış yaptı.

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12 Eylül tarihi itibarıyla Steam, 20. yıldönümüne özel orijinal yeşil rengini döndü ve birçok yapımda indirimler sunuluyor. Donanımhaber olarak bu fırsatlar arasından en dikkat çeken yapımları sizler için bir araya getirdik.

Ayrıca Steam'e kayıtlı eski hesaplar da bu hafta 20. yaşını kutlayacak ve kullanıcılara Steam renk düzenini içeren özel dijital rozetler hediye edilecek. İşte Steam'in 20.yılına özel indirime giren oyunlar...

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Steam'de 20. yıl indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar