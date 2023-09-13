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    Steam'de 20. yıl indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Valve’in dijital oyun platformu Steam'in 20. yılına özel indirimler başladı. Öyle ki birçok AAA yapımda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. İşte indirime giren tüm oyunlar...
    Steam'de 20. yıl indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Steam'in 20. yıl dönümüne özel yüzlerce oyunda sürpriz indirimler başladı. Öyle ki bunlar arasında çok sayıda AAA yapım bulunuyor. Gelin Steam'de indirime giren oyunlar göz atalım...

    Steam'de 20.yıl indirimleri başladı

    Bildiğiniz gibi PC oyuncularının kalesi olarak görülen Steam, ilk olarak Eylül 2003'te kullanıma sunuldu ve o günden günümüze dünyanın en büyük dijital PC oyun mağazası haline gelmeyi başardı. Böylelikle PC oyunculuğunda dijital bir dönemin kapılarını açan Steam, 2004 yılında yayınlanan Counter-Strike: Condition Zero ve hemen ardından gelen Half-Life 2 ile büyük bir çıkış yaptı.

    12 Eylül tarihi itibarıyla Steam, 20. yıldönümüne özel orijinal yeşil rengini döndü ve birçok yapımda indirimler sunuluyor. Donanımhaber olarak bu fırsatlar arasından en dikkat çeken yapımları sizler için bir araya getirdik.

    Ayrıca Steam'e kayıtlı eski hesaplar da bu hafta 20. yaşını kutlayacak ve kullanıcılara Steam renk düzenini içeren özel dijital rozetler hediye edilecek. İşte Steam'in 20.yılına özel indirime giren oyunlar...

    Steam'in 20. yılına özel indirime giren oyunlar
    Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı İndirim Oranı
    BattleBit Remastered  144,00 TL 180,00 TL -%20
    Need for Speed Unbound 359,99 TL 1.199 TL -%70
    Mass Effect Legendary Edition 83,99 TL 419,99 TL -%80
    Titanfall 2 19,90 TL 199,00 TL -%90
    Valheim 60,00 TL 100,00TL -%40
    Red Deat Redemption 2 379,50 TL 1.150 TL -%67
    Atomic Heart 461,34 TL 699,00 TL -%34
    Halo: The Master Chief Collection 99,97 TL 399,90 TL -%75
    CODE VEIN 202,50 TL 1.125 TL -%82
    F1 2023 959,99 TL 1.599 TL -%40
    Assassin's Creed Odyssey 139,80 TL 699,00 TL -%80
    Monster Hunter: World 300,50 TL 601,00 TL -%50
    Resident Evil Village 403,50 TL 807,00 TL -%50
    Dying Light 2 Stay Human 349,50 TL 699,00 TL -%50
    Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition 649,35 TL 999,00 TL -%35
    Halo: The Master Chief Collection 99,97 TL 399,90 TL -%75
    Remnant: From the Ashes 42,00 TL 120,00 TL -%65
    Assassin's Creed Origins 104,85 TL 699,00  TL -%85
    Portal 2 10,50 TL 105,00 TL -%90
    Call of Duty Serisi
    Half-Life: Alyx 173,40 TL 510,00 TL -%66
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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