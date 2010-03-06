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SteelSeries'den oyunculara yönelik kulaklık; 7H

SteelSeries, bilgisayar oyunculara yönelik kulaklığı olan 7H'yi tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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SteelSeries'den oyunculara yönelik kulaklık; 7H
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Bilgisayar oyuncularına yönelik kafa üstü kulaklık SteelSeries 7H

Kulaklık, klavye, mouse gibi harici bilgisayar bileşenleri üreten Danimarka merkezli üretici SteelSeries, 7H model isimli oyunculara yönelik bir kafa üstü kulaklık tanıttı.

7H, kapalı dizayna(closed-back-dinleme esnasında ses dışarı daha az gider, izolasyon daha yüksek olur) sahip. Kafa bandı, kablo ve her iki sürücü birbirinden ayrılabiliyor. Kulaklık 50 mm çapında sürücülere sahipken bu sürücülerin empedansı 32 Ohm, frekans tepki aralığı 18 Hz - 28 kHz, hassasiyeti 112 dB olarak göze çarpıyor. Sol sürücüde bulunan mikrofon itilip-çekilebilen bir yapıda. Bu sayede istenildiğinde mikrofon kaybedilebiliyor. 3 metre uzunluğundaki kablosunun üzerinde ses yüksekliğini ve mikrofonu kontrol eden tuş birimi, ucunda 3,5 mm jack kulaklık ve mikrofon girişleri bulunuyor. Kulaklık 3,5 mm jack uyumlu olarak 120 Dolar'lık fiyata sahipken, 3,5 mm jack yerine USB uyumlu olarak alınırsa fiyat 150 Dolar'a yükseliyor.

 

SteelSeries'den oyunculara yönelik kulaklık; 7H
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SteelSeries 7H, sürücülerin ve bandın ayrılmış görünümü


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DH Misafiri 7 yıl
USTALAR BİRŞEY SORACAM " SONY MDR V900HD PROFESYONEL DJ KULAKLIK " VAR BUNLA
OYUN OYNANIRMI.YANİ MÜZİK KULAKLIĞLA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLURMU. FİYATI :250$ DOLAR
CEVAPLARINIZI BEKLİOYMMMMM
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mobylette 9 yıl
süper..tipini çok beğendim. yalnız merak ediyorum acaba o kulak yastıklarının yapıldığı malzeme nedir. philips'in giriş seviyesi bu tarz kulaklıklarından var, o kulak yastıkları zamanla soyuluyor ve plastik parçacıklar kulaklara enseye falan yapışıyor.bunda durum nasıl acaba
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GOLDFALCON 9 yıl
çok buyuk duruyo yahu..warcraftın kulaklıları pahalı olmasa aslında onlardan alınır bunun ses kalitesinide bilmek lasım tabi..
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Pércussionist 9 yıl
gece sesını acamasam da yıne de ses sıstemımın yerını tutmaz bı kulaklık , herzaman odanın ıcınde duymak ısterım sesı , kısısel tercıh tabı bunlar .
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L337 9 yıl

Pércussionist

gece sesını acamasam da yıne de ses sıstemımın yerını tutmaz bı kulaklık , herzaman odanın ıcınde duymak ısterım sesı , kısısel tercıh tabı bunlar .

böyle bir kulaklık alırsan bununda sesini gece açamassın bende creative fatal1ty var bütün odalardan duyuluyo hoparlör gibi
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