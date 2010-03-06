SteelSeries'den oyunculara yönelik kulaklık; 7H

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Bilgisayar oyuncularına yönelik kafa üstü kulaklık SteelSeries 7H

Kulaklık, klavye, mouse gibi harici bilgisayar bileşenleri üreten Danimarka merkezli üretici SteelSeries, 7H model isimli oyunculara yönelik bir kafa üstü kulaklık tanıttı.

7H, kapalı dizayna(closed-back-dinleme esnasında ses dışarı daha az gider, izolasyon daha yüksek olur) sahip. Kafa bandı, kablo ve her iki sürücü birbirinden ayrılabiliyor. Kulaklık 50 mm çapında sürücülere sahipken bu sürücülerin empedansı 32 Ohm, frekans tepki aralığı 18 Hz - 28 kHz, hassasiyeti 112 dB olarak göze çarpıyor. Sol sürücüde bulunan mikrofon itilip-çekilebilen bir yapıda. Bu sayede istenildiğinde mikrofon kaybedilebiliyor. 3 metre uzunluğundaki kablosunun üzerinde ses yüksekliğini ve mikrofonu kontrol eden tuş birimi, ucunda 3,5 mm jack kulaklık ve mikrofon girişleri bulunuyor. Kulaklık 3,5 mm jack uyumlu olarak 120 Dolar'lık fiyata sahipken, 3,5 mm jack yerine USB uyumlu olarak alınırsa fiyat 150 Dolar'a yükseliyor.

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SteelSeries 7H, sürücülerin ve bandın ayrılmış görünümü