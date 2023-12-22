Stellantis'in Cezayir fabrikası üretime başladı: Fiat 500 ve Doblo üretilecek

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olan Stellantis, üretim gücünü artırmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği yatırımlar ve iş birlikleriyle performansını hızla artıran Stellantis, Kasım 2022’de verdiği taahhüdü yerine getirerek Cezayir’deki Tafraoui üretim tesisinde üretime başladığını açıkladı.
Bu stratejik hamleyle Stellantis, Fiat 500 ve Fiat Doblò dahil olmak üzere Fiat modellerinin yerli üretimi yoluyla ülke otomotiv sektörünün gelişimini desteklemenin yanı sıra şirketin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını daha da güçlendirecek.
Düzenlenen açılış töreninde konuşan Cezayir Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun, “Stellantis’in Cezayir sanayi projesinin genişlemesi ve bu tesisin üretim kapasitesinin yerel ve ihracat pazarları doğrultusunda genişletilmesine ilişkin niyet mektubunu imzaladık. Kamu olarak refah ve istihdam yaratmaya yönelik tüm yatırım projelerine destek sağlamayı taahhüt ediyoruz” dedi.
Bu gelişme, Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı (AAPI) ile Kasım 2022’de imzalanan ve 13 Ekim 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmasını onaylayan otomotiv özelindeki anlaşmayı tamamlıyor. Anlaşma, Fiat için endüstriyel, satış sonrası ve yedek parça faaliyetlerinin gelişimini başlatıyor. Stellantis ve tedarikçileri, 4 modelin üretimi için 200 milyon Euro’yu aşan bir başlangıç yatırımı taahhüt etti. 80 dönümlük bir alanı kapsayan Tafraoui Fabrikası, ilk etapta Fiat 500 ve Fiat Doblò ile başlayarak 4 modelden oluşan yıllık 90 bin otomobillik montaj kapasitesine sahip olacak.
2024 yılında SKD olarak 40 bin adet üretim hedefleniyor. Tesis, 2026 yılına kadar boyama, kaynak ve punto dahil 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. 2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200, 2026 yılına kadar ise 2.000 kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar 1.600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.
Stellantis, 2023 yılının mart ayında Cezayir’deki ticari faaliyetlerine başladı ve çok güçlü bir artış göstererek yılı, Cezayir topraklarının yüzde 65'ini kapsayan 50’nin üzerinde satış noktası, 9 model ve 2 marka sunarak kapattı. Fiat ve Opel; 900’e yakın ekibi ve güçlü lojistik altyapısıyla Cezayirli müşterilerine araç teslimatı gerçekleştiriyor. Bu taahhüdün bir parçası olarak Cezayir, Stellantis için Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir ihracat platformu haline gelecek şekilde konumlanıyor. Cezayir'in sunduğu avantajlardan yararlanan Stellantis, ülkeyi otomotiv üretiminde stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.