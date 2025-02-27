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    Yeni Kia EV4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni Kia EV4'ün sedan ve hatchback gövde tipiyle yılın son çeyreğine doğru Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. 150 kW motora sahip olan ikili önden çekişli olarak satılacak.

    Kia, elektrikli araç pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce resmi görselleri paylaşılan yeni Kia EV4 bugün resmi olarak tanıtıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi beklenen yeni Kia EV4, sedan veya hatchback gövde tipiyle tercih edilebilecek. Kia EV4'ün Avrupa fiyatı 37 bin eurodan başlıyor.

    Yeni Kia EV4, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Kia EV4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Kia EV4 sedan/hatchback ikilisinin dış tasarımına artık aşinayız. Kia EV4'ün sedan versiyonu 4730 mm uzunluğuyla hatchback versiyondan 30 cm daha uzun gövdeye sahip. İkilinin 1860 mm genişliği ve 2820 mm aks mesafesi ise aynı. Sedan model 490 litre bagaj hacmi sunarken, hatchback versiyonda bu değer 435 litre olarak karşımıza çıkıyor.

    İç tarafta ise bizleri üç tane ekrandan oluşan bir konsol karşılıyor. Sürücünün önünde 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan dijital kokpit yer alıyor. Orta konsolda ise klima kontrollerinin yapıldığı 5.3 inçlik bir ekran daha mevcut. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan alanda kumaş malzemeler çoğunlukta. Ancak GT-Line donanımında daha koyu renklere sahip deri malzemeler ve üç kollu direksiyon simidi dikkat çekiyor.

    Buna ek olarak kapı panelleri ve konsolda ambiyans aydınlatması bulunuyor. Kablosuz şarj ünitesi, i-Pedal 3.0 değişken rejeneratif fren sistemi, Digital Key 2.0 ile Apple Watch dahil akıllı cihazlarla kolay erişim ve OTA yazılım güncelleme desteği de Kia EV4'ün dikkat çeken özellikleri arasında.

    Motor ve batarya

    2025 Kia EV4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Kia EV4; grubun E-GMP platformunu ve 400V elektrik mimarisini kullanıyor. Söz konusu modelde ön aks üzerine konumlandırılmış 150 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araç, gövde tipine göre 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 ve 7,4 saniyede tamamlarken maksimum hız her iki versiyonda da 170 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Elektrikli modelde 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa kapasiteli NMC batarya seçenekleri sunuluyor. EV4 sedan, 0.23 Cd'lik etkileyici sürtünme katsayısının da desteğiyle küçük batarya ile 430 km, büyük batarya ile 630 km'ye kadar menzil sunuyor. EV4 hatchback ise büyük batarya ile 590 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. 11 kW AC şarjın standart olarak sunulduğu modellerde DC hızlı şarj ile 31 dakikada %10-80 dolum sağlanıyor.

     

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