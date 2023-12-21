Tam Boyutta Gör Apple, MWC2022 etkinliğinde duyurduğu yeni nesil CarPlay'in arayüzü Porsche ve Aston Martin'in lüks otomobillerinde böyle görünecek. Söz konusu sistemin önümüzdeki yıldan itibaren seçili markaların otomobillerinde yerini alması bekleniyor.

Apple, yeni nesil CarPlay'i kullanacak olan ilk 14 markayı geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı. Bunlar arasında Honda, Nissan, Renault, Volvo, Mercedes-Benz gibi yakından tanıdığımız birçok marka var. Yeni nesil CarPlay, çoklu ekran desteğiyle öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki sistem, sadece ortadaki multimedya ekranında değil araç içerisindeki tüm ekranlarda kendini gösterecek.

Tam Boyutta Gör Üreticilerle yapılan iş birlikleri sayesinde ekranlarda bolca kişiselleştirme seçeneği sunulacak. Örneğin; ekranlardaki duvar kağıtları ve menüler, her markanın kendi stilini ve görünümünü yansıtabilecek. Kullanıcılar, ekrandaki widget ve uygulamaları Apple cihazlarındaki formu ve fonksiyonları yansıtacak biçimde kişiselleştirebilecek.

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Yeni CarPlay, aracın hızı, yakıt ve sıcaklık gibi diğer önemli bilgileri de gösterge ekranında gösterecek. Aracın klima kontrollerine de CarPlay’den erişilebilecek. Fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer fonksiyonlar CarPlay üzerinden kontrol edilebilecek. CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.

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Aston Martin ve Porsche, yeni Apple CarPlay arayüzünü gösterdi