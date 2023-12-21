Aston Martin ve Porsche, yeni Apple CarPlay arayüzünü gösterdi

Apple, yeni nesil CarPlay'i kullanacak olan ilk 14 markayı geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı. Bunlar arasında Honda, Nissan, Renault, Volvo, Mercedes-Benz gibi yakından tanıdığımız birçok marka var. Yeni nesil CarPlay, çoklu ekran desteğiyle öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki sistem, sadece ortadaki multimedya ekranında değil araç içerisindeki tüm ekranlarda kendini gösterecek.
Yeni CarPlay, aracın hızı, yakıt ve sıcaklık gibi diğer önemli bilgileri de gösterge ekranında gösterecek. Aracın klima kontrollerine de CarPlay’den erişilebilecek. Fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer fonksiyonlar CarPlay üzerinden kontrol edilebilecek. CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.