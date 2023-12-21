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    Aston Martin ve Porsche, yeni Apple CarPlay arayüzünü gösterdi

    Yeni CarPlay, yalnızca merkezi bilgi ekranı yerine araçtaki tüm ekranlara bağlanarak tüm arayüzün ve sistemin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayacak.             
    Aston Martin ve Porsche, yeni Apple CarPlay arayüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Apple, MWC2022 etkinliğinde duyurduğu yeni nesil CarPlay'in arayüzü Porsche ve Aston Martin'in lüks otomobillerinde böyle görünecek. Söz konusu sistemin önümüzdeki yıldan itibaren seçili markaların otomobillerinde yerini alması bekleniyor.

    Apple, yeni nesil CarPlay'i kullanacak olan ilk 14 markayı geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı. Bunlar arasında Honda, Nissan, Renault, Volvo, Mercedes-Benz gibi yakından tanıdığımız birçok marka var. Yeni nesil CarPlay, çoklu ekran desteğiyle öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki sistem, sadece ortadaki multimedya ekranında değil araç içerisindeki tüm ekranlarda kendini gösterecek.

    Aston Martin ve Porsche, yeni Apple CarPlay arayüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Üreticilerle yapılan iş birlikleri sayesinde ekranlarda bolca kişiselleştirme seçeneği sunulacak. Örneğin; ekranlardaki duvar kağıtları ve menüler, her markanın kendi stilini ve görünümünü yansıtabilecek. Kullanıcılar, ekrandaki widget ve uygulamaları Apple cihazlarındaki formu ve fonksiyonları yansıtacak biçimde kişiselleştirebilecek.

    Yeni CarPlay, aracın hızı, yakıt ve sıcaklık gibi diğer önemli bilgileri de gösterge ekranında gösterecek. Aracın klima kontrollerine de CarPlay’den erişilebilecek. Fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer fonksiyonlar CarPlay üzerinden kontrol edilebilecek. CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 21 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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