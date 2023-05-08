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    Stellantis, Euro 6 motorlu modellerinde e-yakıt kullanılabilirliğini test ediyor

    Stellantis, 2014 yılından bu yana Avrupa’da satışa sunulan Euro 6 modellerinde e-Yakıt’ın kullanılabilirliğini test ediyor.                                        
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    Stellantis, Euro 6 motorlarında e-yakıt kullanımını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Bu gelişme, Avrupa’da 2014 yılından bu yana Stellantis’e ait üretilen 28 milyon içten yanmalı (ICE) Euro 6 motorun karbon emisyonlarını azaltma potansiyelini hızlandırmaya yardımcı olacak. Stellantis aynı zamanda önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar bölgede sadece BEV binek araçlar satma taahhüdünü sürdürecek.

    Karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için mevcut çözümlerin bir parçası olan e-Yakıt, su ile CO2’den ve yenilenebilir enerjiden üretilen ve sonradan değiştirilebilen sentetik bir yakıt olarak tanımlanabilir. e-Yakıt ile mevcut ICE araçlara sahip müşteriler; araçlarını değiştirmeden, motor yakıt sisteminde değişiklik yapmadan veya yeni bir altyapı beklemeden, araçlarını karbondan arındırmak için kolay ve uygun maliyetli bir seçeneğe kavuşacak.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Stellantis CEO’su Carlos Tavares şunları söyledi:

    “Kapsamlı karbondan arınma yaklaşımımıza tamamlayıcı bir çözüm olarak karbon nötr yakıtı test ederek küresel ısınmaya karşı mücadelemizi hızlandırıyoruz. Agresif elektrikliye geçiş stratejimizi uygulama konusunda kararlılığımızı sürdürürken, aynı zamanda mevcut 1,3 milyar içten yanmalı motorlu otomobilin CO2 emisyonlarını ele alacak akıllı alternatifler de bulmalıyız.

    Stellantis motorlarımızın e-Yakıt dostu olduğundan emin olmak için çalışarak, müşterilerimize küresel ısınmaya karşı mücadelede ve neredeyse anında etkisi olabilecek başka bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda 2038 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüzle uyumlu bir eylem”

    Avrupa’da 400 milyon tona kadar CO2 emisyonunu azaltma potansiyeli

    Stellantis, Euro 6 motorlarında e-yakıt kullanımını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 2014 yılından 2029 yılına kadar üretilen hem benzinli hem de dizel motorlar için 28 motor ailesini test ediyor ve onaylıyor. Kapsamlı doğrulama protokolü; egzoz emisyonları, çalışma, motor gücü, güvenilirlik, dayanıklılık, yağ eksiltmesi, yakıt deposu, yakıt hatları ve filtreler ile ilgili testleri içeriyor. Stellantis filosundaki 28 milyon kadar araçta e-Yakıt kullanımı; 2025 yılından 2050 yılına kadar Avrupa’da 400 milyon tona kadar CO2 emisyonunu azaltma potansiyeline sahip.

    e-Yakıt üretimi, mevcut fosil yakıt çıkarma konumlarına göre değil, rüzgar ve güneşten yararlanmaya odaklı enerji kaynak haritasını yeniden değerlendirmek ve oluşturmak için de bir fırsat anlamına geliyor. Stellantis, müşteri taleplerini karşılayan bataryalı elektrikli araçlar sağlamak için elektrikliye geçiş ve yazılıma 2025 yılına kadar 30 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak. Şirket ayrıca, toplum için temiz, güvenli ve uygun maliyetli ulaşım çözümleri sunma taahhüdünü yerine getirmek üzere CO2 emisyonunu azaltma çabalarını sürdürmek için tamamlayıcı çözümler üzerinde çalışıyor.

    Şirketin uzun vadeli stratejik planı Dare Forward 2030, 2021 yılına kıyasla, 2030 yılına kadar CO2’yi yarıya indirmek ve 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmak için kapsamlı emisyon kesintilerine dayanıyor. Dare Forward 2030 stratejik planı; Avrupa’daki binek otomobil satışlarının tamamının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının 10 yılın sonunda BEV’ler olması; 2021’e kıyasla 2030’a kadar Net Gelirleri ikiye katlama ve 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjlarını sürdürme; 2030 yılına kadar her pazarda ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer alma gibi hedefleri içeriyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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