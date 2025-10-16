Giriş
    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı

    Avrupa’da yapılan araştırma, plug-in hibritlerin gerçek dünyada resmi rakamların neredeyse 5 katı CO² saldığını ve sürücülerin yıllık 582 dolar ek yakıt masrafı yaptığını ortaya koydu.

    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da yapılan kapsamlı bir araştırma, şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV) laboratuvar testlerinde belirlenen değerlerin neredeyse beş katı kadar karbon salımı yaptığını ortaya koydu. Transport and Environment (T&E) adlı çevre kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, bu araçların gerçek dünyadaki emisyonları, resmi tahminlerin çok üzerinde seyrediyor ve benzinli araçlara oldukça yakın seviyelerde kirlilik yaratıyor.

    Hibritlerde emisyon skandalı

    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Araştırma, 2021–2023 yılları arasında Avrupa’da kayıtlı 800.000 aracın dahili yakıt tüketim ölçerlerinden elde edilen verilerle yapıldı. Sonuçlara göre, 2023 yılında PHEV’lerin gerçek CO₂ salımı laboratuvar verilerinden 4,9 kat daha yüksek ölçüldü. Rapora göre bu oran 2021’de 3,5 kattı, yani yıllar içinde fark giderek büyüyor. Rapora göre PHEV'ler ile benzinli araçlar arasındaki emisyon farkı, laboratuvar testlerinin gösterdiği gibi yüzde 75 değil, yalnızca yüzde 19.
    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    T&E araştırmacısı Sofia Navas Gohlke, konuya ilişkin açıklamasında “Gerçek dünyadaki emisyonlar artarken, resmi emisyonlar azalıyor. Bu fark giderek artıyor ve bu gerçek bir sorun. Sonuç olarak, PHEV'ler benzinli arabalar kadar kirlilik yaratıyor” dedi.

    Rapor, bu farkın temel nedeninin, araçların elektrikli modda ne kadar yol gidebildiğini ölçen ‘kullanım oranı’ hesaplamalarındaki aşırı iyimser tahminler olduğunu belirtiyor. Üreticilerin yaptığı resmi testler sürüşlerin yüzde 84’ünün elektrik modunda yapıldığını varsayarken, gerçek kullanımda bu oran yalnızca yüzde 27 olarak ölçüldü.

    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Araştırma, araçlar elektrik modunda çalışsa bile elektrik motorlarının tek başına yeterince güçlü olmadığını ve bu nedenle sürüşün yaklaşık üçte birinde içten yanmalı motorun devreye girerek fosil yakıt kullandığını gösteriyor. Bu durum, emisyonların resmi tahminlerin üzerinde kalmasına yol açıyor. Uzmanlar, testler ile gerçek verilerin farkı nedeniyle PHEV’lere yönelik politikaların dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

    5 milyar euroluk cezadan kaçındılar

    Çevreci değilmiş! Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Rapor ayrıca, 2021–2023 arasında dört büyük otomobil üreticisinin bu emisyon farkı sayesinde Avrupa Birliği’nin filo başına CO₂ hedeflerini kağıt üzerinde daha kolay tutturduğunu ve bu sayede 5 milyar eurodan fazla cezadan kaçındığını ortaya koydu.  Bunun sonucunda, laboratuvar verilerine göre uyumlu görünen araçlar, gerçek dünyada 52 milyon ton daha fazla CO₂ saldı. Raporda, sürücülerin yakıt maliyetleri için resmi tahminlerden 582 dolar daha fazla ödediği de belirtiliyor.

    Bu bulgular, Avrupa’da 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motor yasağı tartışmalarının ortasında geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta yaptığı açıklamada otomotiv sektörüne destek sözü verdi. Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW, son yıllarda PHEV satışlarının büyük kısmını oluşturdu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/transportation/plug-in-hybrids-emit-almost-as-much-pollution-as-gas-cars-report-finds-120032534.html https://www.transportenvironment.org/articles/smoke-screen-the-growing-phev-emissions-scandal
