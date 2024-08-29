Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche, e-yakıtların daha çok kullanılmasını bekliyor

    Porsche, sentetik e-yakıt kullanımının daha yaygın hale gelebileceğine ve içten yanmalı araçlara güç vererek çevreyi korumada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.
    Porsche, e-yakıtların daha çok kullanılmasını bekliyor Tam Boyutta Gör
    Porsche, sentetik e-yakıt kullanımının daha yaygın hale gelebileceğine ve hem mevcut hem de yeni içten yanmalı araçlara güç vererek çevreyi korumada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.

    Alman üretici, şu anda Şili'de yenilenebilir enerjiyle çalışan bir e-yakıt üretim tesisi işletiyor. Tesis, Porsche Supercup yarış serisinde kullanılan araçlara yakıt üretiyor ve eski modeller için yakıt üretebiliyor. Başlangıçta Porsche'yi e-yakıt tesisi kurmaya iten şey, içten yanmalı araçları daha uzun süre yollarda tutma fikriydi.

    Porsche, e-yakıtların daha çok kullanılmasını bekliyor Tam Boyutta Gör
    Giderek artan sayıda politikacı ve hükümet, sadece elektrikli araçları destekleyemeyeceklerini fark ettikçe, Porsche'nin araştırma ve geliştirme patronu Michael Steiner sentetik yakıtlara yönelik uygulamanın arttığını görüyor.

    Autocar'a açıklamada bulunan Steiner, "Bu projeye başladığımızdan beri, giderek daha fazla insan (müşteriler ve politikacılar) yalnızca e-mobiliteyi destekleyemeyeceğinizi fark etti. E-mobilite gidilecek ana yol, ancak hala büyüyen, devasa içten yanmalı araç filosunu düşünmeliyiz. Herkes yeni araçları adım adım elektrikli araçlarla değiştirmek zorunda, ancak araçlara, gemilere, uçaklara vs. koyduğumuz tüm o fosil enerjiyi nasıl değiştirebileceğimize dikkat etmeliyiz." sözlerini kaydetti.

    Fosil yakıtlarla karışım yapılabilir

    Steiner, içten yanmalı araç endüstrisinin bir bütün olarak aniden e-yakıtlara geçmesini beklemiyor. Bunun yerine, yavaş yavaş, fosil yakıtlarla bir karışım yaparak e-yakıta geçilebileceğini düşünüyor. Tıpkı günümüzde biyoyakıtların benzin ve dizele karıştırılması gibi, e-yakıtların da karıştırılarak fosil yakıt kullanımının azalmasını sağlamamız gerektiğini söylüyor. Giderek daha fazla destek aldıklarını söyleyen Steiner, 2030'a kadar önemli bir e-yakıt payına sahip olabileceğimizi belirtiyor.

    Porsche'nin e-yakıtlara olan ilgisi, Avrupa Komisyonu'nun içten yanmalı araçlara yönelik tutumunu yumuşatmasından kaynaklanıyor. Başlangıçta, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2035'ten sonra AB genelinde yasaklanacaktı, ancak bu tarihten sonra e-yakıtlarla çalışan araçların satışına devam edilmesi için bir muafiyet oluşturuldu.

    E-yakıt nedir?

    Elektro yakıtlar, hidrojen ve karbondioksitten yapay olarak sentezlenen hidrokarbonlardır. Karbondioksit üç farklı kaynaktan çıkarılabilir: ortam havasından (doğrudan havadan yakalama), enerji santralleri gibi kaynaklardan (karbon yakalama ve kullanım) veya biyokütleden. Hidrojen ve karbondioksitten oluşan sentez gazı, birçok farklı teknik ve aşamadan geçirilerek sentetik yakıta dönüştürülür.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözde uçuşan cisimler yorumları el bilek çatlağı kaç günde iyileşir honor 90 yorumlar goce delcev üniversitesi yorumlar suyu yükseğe çıkarmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız