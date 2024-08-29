Porsche, e-yakıtların daha çok kullanılmasını bekliyor

Alman üretici, şu anda Şili'de yenilenebilir enerjiyle çalışan bir e-yakıt üretim tesisi işletiyor. Tesis, Porsche Supercup yarış serisinde kullanılan araçlara yakıt üretiyor ve eski modeller için yakıt üretebiliyor. Başlangıçta Porsche'yi e-yakıt tesisi kurmaya iten şey, içten yanmalı araçları daha uzun süre yollarda tutma fikriydi.
Autocar'a açıklamada bulunan Steiner, "Bu projeye başladığımızdan beri, giderek daha fazla insan (müşteriler ve politikacılar) yalnızca e-mobiliteyi destekleyemeyeceğinizi fark etti. E-mobilite gidilecek ana yol, ancak hala büyüyen, devasa içten yanmalı araç filosunu düşünmeliyiz. Herkes yeni araçları adım adım elektrikli araçlarla değiştirmek zorunda, ancak araçlara, gemilere, uçaklara vs. koyduğumuz tüm o fosil enerjiyi nasıl değiştirebileceğimize dikkat etmeliyiz." sözlerini kaydetti.
Fosil yakıtlarla karışım yapılabilir
Steiner, içten yanmalı araç endüstrisinin bir bütün olarak aniden e-yakıtlara geçmesini beklemiyor. Bunun yerine, yavaş yavaş, fosil yakıtlarla bir karışım yaparak e-yakıta geçilebileceğini düşünüyor. Tıpkı günümüzde biyoyakıtların benzin ve dizele karıştırılması gibi, e-yakıtların da karıştırılarak fosil yakıt kullanımının azalmasını sağlamamız gerektiğini söylüyor. Giderek daha fazla destek aldıklarını söyleyen Steiner, 2030'a kadar önemli bir e-yakıt payına sahip olabileceğimizi belirtiyor.
Porsche'nin e-yakıtlara olan ilgisi, Avrupa Komisyonu'nun içten yanmalı araçlara yönelik tutumunu yumuşatmasından kaynaklanıyor. Başlangıçta, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2035'ten sonra AB genelinde yasaklanacaktı, ancak bu tarihten sonra e-yakıtlarla çalışan araçların satışına devam edilmesi için bir muafiyet oluşturuldu.
E-yakıt nedir?
Elektro yakıtlar, hidrojen ve karbondioksitten yapay olarak sentezlenen hidrokarbonlardır. Karbondioksit üç farklı kaynaktan çıkarılabilir: ortam havasından (doğrudan havadan yakalama), enerji santralleri gibi kaynaklardan (karbon yakalama ve kullanım) veya biyokütleden. Hidrojen ve karbondioksitten oluşan sentez gazı, birçok farklı teknik ve aşamadan geçirilerek sentetik yakıta dönüştürülür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.