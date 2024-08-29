Porsche, e-yakıtların daha çok kullanılmasını bekliyor

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Tam Boyutta Gör Porsche, sentetik e-yakıt kullanımının daha yaygın hale gelebileceğine ve hem mevcut hem de yeni içten yanmalı araçlara güç vererek çevreyi korumada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.

Alman üretici, şu anda Şili'de yenilenebilir enerjiyle çalışan bir e-yakıt üretim tesisi işletiyor. Tesis, Porsche Supercup yarış serisinde kullanılan araçlara yakıt üretiyor ve eski modeller için yakıt üretebiliyor. Başlangıçta Porsche'yi e-yakıt tesisi kurmaya iten şey, içten yanmalı araçları daha uzun süre yollarda tutma fikriydi.

Tam Boyutta Gör Giderek artan sayıda politikacı ve hükümet, sadece elektrikli araçları destekleyemeyeceklerini fark ettikçe, Porsche'nin araştırma ve geliştirme patronu Michael Steiner sentetik yakıtlara yönelik uygulamanın arttığını görüyor.

Autocar'a açıklamada bulunan Steiner, "Bu projeye başladığımızdan beri, giderek daha fazla insan (müşteriler ve politikacılar) yalnızca e-mobiliteyi destekleyemeyeceğinizi fark etti. E-mobilite gidilecek ana yol, ancak hala büyüyen, devasa içten yanmalı araç filosunu düşünmeliyiz. Herkes yeni araçları adım adım elektrikli araçlarla değiştirmek zorunda, ancak araçlara, gemilere, uçaklara vs. koyduğumuz tüm o fosil enerjiyi nasıl değiştirebileceğimize dikkat etmeliyiz." sözlerini kaydetti.

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Fosil yakıtlarla karışım yapılabilir

Steiner, içten yanmalı araç endüstrisinin bir bütün olarak aniden e-yakıtlara geçmesini beklemiyor. Bunun yerine, yavaş yavaş, fosil yakıtlarla bir karışım yaparak e-yakıta geçilebileceğini düşünüyor. Tıpkı günümüzde biyoyakıtların benzin ve dizele karıştırılması gibi, e-yakıtların da karıştırılarak fosil yakıt kullanımının azalmasını sağlamamız gerektiğini söylüyor. Giderek daha fazla destek aldıklarını söyleyen Steiner, 2030'a kadar önemli bir e-yakıt payına sahip olabileceğimizi belirtiyor.

Porsche'nin e-yakıtlara olan ilgisi, Avrupa Komisyonu'nun içten yanmalı araçlara yönelik tutumunu yumuşatmasından kaynaklanıyor. Başlangıçta, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2035'ten sonra AB genelinde yasaklanacaktı, ancak bu tarihten sonra e-yakıtlarla çalışan araçların satışına devam edilmesi için bir muafiyet oluşturuldu.

E-yakıt nedir?

Elektro yakıtlar, hidrojen ve karbondioksitten yapay olarak sentezlenen hidrokarbonlardır. Karbondioksit üç farklı kaynaktan çıkarılabilir: ortam havasından (doğrudan havadan yakalama), enerji santralleri gibi kaynaklardan (karbon yakalama ve kullanım) veya biyokütleden. Hidrojen ve karbondioksitten oluşan sentez gazı, birçok farklı teknik ve aşamadan geçirilerek sentetik yakıta dönüştürülür.

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