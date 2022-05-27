Stepn platformu Çin operasyonlarını durdurdu: GMT çakıldı

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Hareket et ve kazan şeklinde tabir edebileceğimiz Move-to-Earn akımının patlamasını sağlayan ve kat kat artarak rekor hacimlere ulaşan STEPN/GMT kripto parası aynı hızla çakıldı. Yine bir skandalla karşı karşıyayız.

STEPN/GMT fiyatı neden düştü?

Son dönemde kripto para dünyasında yaşanan büyük düşüşler sonrasında zaten gerileme yaşayan STEPN/GMT bir darbe de Çin’den yedi. Firma 15 Temmuz itibariyle Çin operasyonlarını durduracağını ve uygulamanın artık kazanç sağlamayacağını bildirdi.

Kripto para borsalarına şok suçlama 5 gün önce eklendi

Normalde STEPN/GMT platformu Çin’de engellenmiş durumda ancak VPN gibi yan çözümlerle önemli bir kesim kazanç sağlıyordu. Platform artık buna tamamen son veriyor ve NFT ayakkabılarının enflasyonunu önlemek istiyor. Kesin çözüm olarak GPS algılama Çin’de devre dışı bırakılacak. Bu haberlerle STEPN/GMT fiyatı 80 cent seviyelerine kadar çekildi. Normalde 15 SOL seviyelerine kadar çıkan ayakkabılar da 3.5 SOL civarına düştü.

Gelişmeler tüm fitness uygulamalarını da etkiledi. FITFI, FIT, MOOV gibi yeni piyasaya çıkan kripto paralar büyük düşüşlere sahne oldu. Kripto para dünyasının yükselen yıldızı olması beklenen fitness akımı da böylece başlamadan bitmiş oldu.

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