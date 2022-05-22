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    Kripto para borsalarından bilgi mi sızdırılıyor?

    Kripto para borsalarının projeleri listelemeden önce dışarıya bilgi sızdırıldığı ve bu bilgilerle satın alım yapan kişilerin önemli kârlar elde ettiklerini iddia eden haberler yayılıyor.
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    Bitcoin
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    Özellikle LUNA ve UST kripto paralarında yaşanan büyük skandallar bir anda düzenleyici kuruluşların dikkatini çekti. Aynı günlerde ABD Hazine Bakanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’den ardı ardına güvensizlik açıklamaları geldi. Şimdi ise kripto para borsalarında Insider Trading denen sızıntı satışları kurcalanmaya başladı.

    Kripto para borsalarına büyük suçlama

    Wall Street Journal tarafından yapılan bir habere göre kripto para borsalarında listelenecek projelerin önceden bilgisini alan bazı finansörler ucuz fiyattan satın alarak listeleme günü yatırımcıların üzerine boca ediyor ve fahiş kârlar elde ediyor.

    Haber Ginosis kripto parasının Binance, Coinbase ve FTX borsasında listelendiği döneme dayandırılıyor. Takip edilen onlarca cüzdan 17.4 milyon dolarlık Ginosis parasını listelemeden önce satın alarak listeleme günü yüksek fiyattan satmış. Böylece 1.7 milyon dolarlık kâr elde edilmiş.

    Haberde bizzat çalışanların mı satın alımlar yaptığı veya dışarıya bilgi sızdırdığı tam olarak tespit edilememiş. Bahse konu borsalar ise düzenlemelere kesinlikle uyduklarını ve herhangi bir şekilde bilgi sızdırılmadığını açıkladı.

    Elbette olay bir sızdırma var gibi duruyor ancak kripto para dünyasında projelerin ilk listelemelerini veya küçük borsalarda listelenmiş projelerin büyük borsalara geçişlerini haber almak kolay. Telegram ve Discord gruplarında mutlaka bunlarla ilgili ipuçları paylaşılıyor ve bir heyecan uyandırmaya çalışılıyor. Böylece daha borsaya çıkmadan projenin fiyatı değerlenmiş oluyor. Kaldı ki bu tarzda haberleri takip ederek bir kaç kat kâr elde eden yatırımcılar var. WSJ haberi yüzde 10 civarında bir kârı konu edinmiş.

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