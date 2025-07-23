STM tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli hücumbotu tanıtıldı

Milli hücumbotu ne işe yarayacak?
Millî Hücumbot, Deniz Kuvvetlerinin küçük ama son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek savaş gemisi olarak görev yapacak. Suüstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkânlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.
Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dâhil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor.
STM tarafından tasarlanan milli hücumbotunun üretim çalışmaları başladı. 8 Temmuz 2025 tarihinde ilk sac kesimi yapıldı. Yüksek yerlilik oranı ile üretilecek hücumbotunda yerli ve milli silah sistemleri kullanılacak. Türk Deniz Kuvvetleri bugüne kadar çoğunluğu Alman menşeli yabancı hücumbotları kullanıyordu. Milli korvet ve milli fırkateynin ardından Türkiye artık kendi milli hücumbotunu üretebilecek.
STM Hücumbotu Özellikleri
- Tam Boy: 68 metre
- Azami En: 9,3 metre
- Deplasman: 700 ton
- Azami Hız: 39+ knot
- İntikal Hızı: 20 knot
- Seyir Siası: Asgari 800 deniz mili
- 36 personel için yaşam alanı
- Silah ve Sensörler:
-76mm Baş Top
-Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) İstemi
-Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS)
-2x 12,7mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi
-2x Chaff/Dekoy Sistemi
-Savaş Yönetim Sistemi
-3B Arama Radarı
- Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi:
-4x Dizel Makine
-4x Yönlendirilebilir Su Jeti
-3x Dizel Jeneratör
gözüm bozuldu sandım ya