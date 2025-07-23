STM tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli hücumbotu tanıtıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında ilk adımları atılan Türkiye’nin ilk milli hücumbotu IDEF 2025’te tanıtıldı. STM tarafından geliştirilecek milli hücumbotunun tanıtım videosu ve maket versiyonu fuarda sergilendi.

Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi: Tayfun Blok 4 14 sa. önce eklendi

Milli hücumbotu ne işe yarayacak?

Millî Hücumbot, Deniz Kuvvetlerinin küçük ama son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek savaş gemisi olarak görev yapacak. Suüstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkânlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dâhil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor.

STM tarafından tasarlanan milli hücumbotunun üretim çalışmaları başladı. 8 Temmuz 2025 tarihinde ilk sac kesimi yapıldı. Yüksek yerlilik oranı ile üretilecek hücumbotunda yerli ve milli silah sistemleri kullanılacak. Türk Deniz Kuvvetleri bugüne kadar çoğunluğu Alman menşeli yabancı hücumbotları kullanıyordu. Milli korvet ve milli fırkateynin ardından Türkiye artık kendi milli hücumbotunu üretebilecek.

Tam Boyutta Gör

STM Hücumbotu Özellikleri

Tam Boy : 68 metre

: 68 metre Azami En : 9,3 metre

: 9,3 metre Deplasman : 700 ton

: 700 ton Azami Hız : 39+ knot

: 39+ knot İntikal Hızı : 20 knot

: 20 knot Seyir Siası : Asgari 800 deniz mili

: Asgari 800 deniz mili 36 personel için yaşam alanı

Silah ve Sensörler :

-76mm Baş Top

-Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) İstemi

-Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS)

-2x 12,7mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi

-2x Chaff/Dekoy Sistemi

-Savaş Yönetim Sistemi

-3B Arama Radarı

: -76mm Baş Top -Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) İstemi -Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS) -2x 12,7mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi -2x Chaff/Dekoy Sistemi -Savaş Yönetim Sistemi -3B Arama Radarı Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi:

-4x Dizel Makine

-4x Yönlendirilebilir Su Jeti

-3x Dizel Jeneratör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

STM tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli hücumbotu tanıt

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: