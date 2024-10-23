Titra Teknoloji, DELİ 2 kamikaze İHA’yı tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Pasifik Teknolojinin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, son geliştirdiği ürünleri ve sistemleri SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tanıttı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenleniyor. Titra Teknoloji, DELİ 2 kamikaze İHA başta olmak üzere yeni sistemlerini burada tanıttı.

Titra Teknoloji’nin Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Muhammed Selman Dönmez, fuarda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk insansız helikopteri olan Alpin'in Kara Kuvvetleri’ne teslim edildiğini ve bu platform üzerinde çeşitli iyileştirmelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, yeni siparişlerin yolda olduğunu da ifade etti.

DELİ 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dönmez, fuarda öne çıkan diğer ürünleri hakkında bilgi verirken DELİ 2, DELİ Mini, MERKÜT ve DUMRUL'un savunma sanayisine getirdiği yenilikleri vurguladı. Bu sistemlerin tamamen yerli mühendislik ürünleri olduğuna dikkat çeken Dönmez, Türk mühendisliğinin yaratıcılığını ve gücünü gözler önüne serdiklerini söyledi.

DELİ 2, askeri birliklerin görüş hattı ötesindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir sistem olarak öne çıkıyor. Hedef tespiti, imhası ve hedeflerin fotoğraf, video, konum bilgilerinin toplanması gibi kritik görevleri yerine getirebilen bu sistem, farklı harp başlıklarına uyum sağlayabilen bir yapıya sahip. Ayrıca, Dönmez, DELİ 2’nin güvenli geri çağırma imkânı sunan elektromekanik tapa sistemi sayesinde kullanıcı güvenliğini en üst düzeyde sağladığını belirtti.

DUMRUL, DELİ Mini ve MERKÜT

Titra Teknoloji aynı zamanda elektrik motorlu sessiz bir helikopter olan DUMRUL’u da sergiledi. DUMRUL, 17-18 kilogramlık kalkış ağırlığıyla dikkat çekerken 30 dakikaya kadar havada kalabilen bu sistem, yakın menzil takip yeteneği ve altına yerleştirilen silah sistemleri ile düşman unsurlarını etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip.

Tam Boyutta Gör GNSS'siz (küresel konumlama sistemi) ortamlarda görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkan DELİ Mini ise gelişmiş otonom ve yarı-otonom görev kabiliyeti ile sahada büyük avantajlar sunuyor. 30 dakikalık uçuş süresi, 35 kilometre menzili ve 20 kilometrelik kontrol mesafesiyle geniş operasyonel alanlarda kullanılabiliyor. DELİ Mini çok yönlü bir insansız hava aracı (İHA) olarak nitelendiriliyor.

6 tonluk insansız kara aracı AZMAN tanıtıldı: İşte detaylar 7 sa. önce eklendi

Son olarak düşük ışık koşullarında bile etkin görev yapabilme yeteneğine sahip olan MERKÜT, First Person View (FPV) teknolojisini kullanarak, pilotun hedefi görerek manuel müdahalede bulunmasına olanak tanıyor. Dönmez, bu sistemin elektronik harp ortamında etkin bir şekilde kullanılabildiğini vurgularken, düşman hedeflerini takip edip etkisiz hale getirebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Titra Teknoloji fuarda aynı zamanda 3 işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu bağlamda Meteksan Savunma ile ALPİN İnsansız Helikopteri'ne yerli üretim MILSAR SAR/MTI radarının entegre edilecek. Böylece ilk defa insansız bir bulut altı radar görüntüleme yeteneği kazanılacak. Repkon Savunma ile DUMRUL İnsansız Hava Aracına RDS40-MGL 40mm Tamburalı Bombaatar entegre edilecek. Dumrul İHA ‘nın kullanabileceği alt sistem sayısı artırılacak ve operasyonel kabiliyetleri çeşitlendirilecek. NARDAN Güç Dönüşüm Sistemleri ile ise DELİ Kamikaze İHA’ya yerli motorlar entegre edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.