Titra Teknoloji, DELİ 2 kamikaze İHA’yı tanıttı

Titra Teknoloji’nin Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Muhammed Selman Dönmez, fuarda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk insansız helikopteri olan Alpin'in Kara Kuvvetleri’ne teslim edildiğini ve bu platform üzerinde çeşitli iyileştirmelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, yeni siparişlerin yolda olduğunu da ifade etti.
DELİ 2 tanıtıldı
DELİ 2, askeri birliklerin görüş hattı ötesindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir sistem olarak öne çıkıyor. Hedef tespiti, imhası ve hedeflerin fotoğraf, video, konum bilgilerinin toplanması gibi kritik görevleri yerine getirebilen bu sistem, farklı harp başlıklarına uyum sağlayabilen bir yapıya sahip. Ayrıca, Dönmez, DELİ 2’nin güvenli geri çağırma imkânı sunan elektromekanik tapa sistemi sayesinde kullanıcı güvenliğini en üst düzeyde sağladığını belirtti.
DUMRUL, DELİ Mini ve MERKÜT
Titra Teknoloji aynı zamanda elektrik motorlu sessiz bir helikopter olan DUMRUL’u da sergiledi. DUMRUL, 17-18 kilogramlık kalkış ağırlığıyla dikkat çekerken 30 dakikaya kadar havada kalabilen bu sistem, yakın menzil takip yeteneği ve altına yerleştirilen silah sistemleri ile düşman unsurlarını etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip.
Son olarak düşük ışık koşullarında bile etkin görev yapabilme yeteneğine sahip olan MERKÜT, First Person View (FPV) teknolojisini kullanarak, pilotun hedefi görerek manuel müdahalede bulunmasına olanak tanıyor. Dönmez, bu sistemin elektronik harp ortamında etkin bir şekilde kullanılabildiğini vurgularken, düşman hedeflerini takip edip etkisiz hale getirebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Titra Teknoloji fuarda aynı zamanda 3 işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu bağlamda Meteksan Savunma ile ALPİN İnsansız Helikopteri'ne yerli üretim MILSAR SAR/MTI radarının entegre edilecek. Böylece ilk defa insansız bir bulut altı radar görüntüleme yeteneği kazanılacak. Repkon Savunma ile DUMRUL İnsansız Hava Aracına RDS40-MGL 40mm Tamburalı Bombaatar entegre edilecek. Dumrul İHA ‘nın kullanabileceği alt sistem sayısı artırılacak ve operasyonel kabiliyetleri çeşitlendirilecek. NARDAN Güç Dönüşüm Sistemleri ile ise DELİ Kamikaze İHA’ya yerli motorlar entegre edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)