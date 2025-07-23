ROKETSAN’dan yeni nesil dolanan mühimmat EREN, sahneye çıktı

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Tam Boyutta Gör IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın koordinasyonunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla kapılarını açtı. Fuarın dikkat çeken katılımcılarından Roketsan, çok sayıda yeni ürününü tanıtırken en çok ilgi gören sistemlerden biri EREN oldu.

Hem havada hem karada kullanılabiliyor

EREN, Roketsan’ın geliştirdiği yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olarak öne çıkıyor. Hem havadan hem de karadan fırlatılabilen bu yeni nesil mühimmat, İHA ve SİHA’lardan, helikopterlere, kara araçlarına, yer konuşlu sistemlerden deniz platformlarına kadar farklı sistemlerden atılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 35 kilogram ağırlığında olan EREN, 160 mm çapında. Mühimmat, 100 kilometrenin üzerindeki menzili ve 15 dakikayı aşan havada kalış süresiyle sahada uzun süreli keşif ve angajman yeteneği sunuyor. Roketsan’ın verdiği bilgilere göre düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı ya da zırhsız kara hedefleri ve personel unsurlarına karşı etkili olabiliyor. EREN, mühimmatının ön kısmında yapay zeka destekli elektro-optik arayıcı başlık bulunuyor. İtki sisteminde ise bir turbojet motor yer alıyor.

ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, EREN’in özellikle SİHA'lar için büyük bir kuvvet çarpanı olacağını vurguladı. İkinci, "EREN mühimmatımız özellikle farklı tipteki hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen, çoklu özelliklere sahip bir dolanan mühimmat olarak hem insansız savaş araçlarımızdan hem de diğer platformlarımızdan fırlatılacak. EREN, özellikle bizim SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN EREN teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ağırlık: 35 kg

Uzunluk: 2 metre

Çap: 160 mm

Menzil: 100+ km

Havada kalış süresi: 15+ dakika

Kullanım alanları: İHA/SİHA, helikopter, kara aracı, deniz platformu, yer konuşlu sistemler

Hedef tipleri: Düşük hızlı hava araçları, zırhlı/zırhsız kara hedefleri, anti-personel

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