ROKETSAN’dan yeni nesil dolanan mühimmat EREN, sahneye çıktı

EREN, Roketsan’ın geliştirdiği yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olarak öne çıkıyor. Hem havadan hem de karadan fırlatılabilen bu yeni nesil mühimmat, İHA ve SİHA’lardan, helikopterlere, kara araçlarına, yer konuşlu sistemlerden deniz platformlarına kadar farklı sistemlerden atılabiliyor.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, EREN’in özellikle SİHA'lar için büyük bir kuvvet çarpanı olacağını vurguladı. İkinci, "EREN mühimmatımız özellikle farklı tipteki hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen, çoklu özelliklere sahip bir dolanan mühimmat olarak hem insansız savaş araçlarımızdan hem de diğer platformlarımızdan fırlatılacak. EREN, özellikle bizim SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.
ROKETSAN EREN teknik özellikleri
Ağırlık: 35 kg
Uzunluk: 2 metre
Çap: 160 mm
Menzil: 100+ km
Havada kalış süresi: 15+ dakika
Kullanım alanları: İHA/SİHA, helikopter, kara aracı, deniz platformu, yer konuşlu sistemler
Hedef tipleri: Düşük hızlı hava araçları, zırhlı/zırhsız kara hedefleri, anti-personel
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya