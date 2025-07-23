Türkiye’den ilk deniz topu ihracatı: MKE Denizhan, Endonezya’ya açılıyor

İlk kez deniz topu ihraç edildi
MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirmek üzere Endonezya Deniz Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, Republikorp firması ile yapılan iş birliği kapsamında 3 gemiye 3 adet Denizhan Deniz Topu tedarikini kapsıyor.
Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Denizhan Deniz Topu, yüksek atım hızı ve gelişmiş ateş kontrol kabiliyetleriyle modern donanmalarda görev alabilecek düzeyde bir silah sistemi sunuyor. 76/62 mm kalibredeki sistem, dakikada 80 atıma kadar ulaşan yüksek atış hızı ile su üstü ve hava hedeflerine karşı etkili çözüm sağlıyor.
Yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış yapabilen DENİZHAN-76, artırılmış menzilli mühimmatlarla bu değeri 20 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Sistem; tam otomatik, yarı otomatik ve manuel modlarda kullanılabiliyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen yerli atış kontrol sistemleriyle entegre çalışan top, gemi üzerindeki savaş yönetim sistemleriyle tam uyum içinde görev yapıyor. Elektro-optik hedef tespit sistemleri, düşük radar izine sahip hedeflere karşı dahi yüksek isabet oranı sunuyor.
MİLGEM sınıfı gemiler başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarına entegre edilebilen sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak kullanılıyor. MKE, bugüne kadar bu sistemin beş farklı teslimatını başarıyla tamamladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya