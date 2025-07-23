Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’den ilk deniz topu ihracatı: MKE Denizhan, Endonezya’ya açılıyor

    MKE, IDEF 2025’te Türkiye’nin ilk deniz topu ihracatını duyurdu. Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne 3 adet Denizhan Deniz Topu satışıyla Türk savunma sanayisi denizlerde yeni bir başarıya imza attı.

    MKE Denizhan ile Türkiye’den ilk deniz topu ihracatı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul’da savunma teknolojilerinin vitrine çıktığı önemli bir etkinliğe dönüştü. Fuar kapsamında Türkiye’nin köklü savunma kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), son derece önemli bir ihracat başarısına daha imza attı.

    İlk kez deniz topu ihraç edildi

    MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirmek üzere Endonezya Deniz Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, Republikorp firması ile yapılan iş birliği kapsamında 3 gemiye 3 adet Denizhan Deniz Topu tedarikini kapsıyor.

    Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Denizhan Deniz Topu, yüksek atım hızı ve gelişmiş ateş kontrol kabiliyetleriyle modern donanmalarda görev alabilecek düzeyde bir silah sistemi sunuyor. 76/62 mm kalibredeki sistem, dakikada 80 atıma kadar ulaşan yüksek atış hızı ile su üstü ve hava hedeflerine karşı etkili çözüm sağlıyor.

    Yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış yapabilen DENİZHAN-76, artırılmış menzilli mühimmatlarla bu değeri 20 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Sistem; tam otomatik, yarı otomatik ve manuel modlarda kullanılabiliyor.

    ASELSAN tarafından geliştirilen yerli atış kontrol sistemleriyle entegre çalışan top, gemi üzerindeki savaş yönetim sistemleriyle tam uyum içinde görev yapıyor. Elektro-optik hedef tespit sistemleri, düşük radar izine sahip hedeflere karşı dahi yüksek isabet oranı sunuyor.

    MİLGEM sınıfı gemiler başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarına entegre edilebilen sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak kullanılıyor. MKE, bugüne kadar bu sistemin beş farklı teslimatını başarıyla tamamladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme ön cam çatlağı muayeneden geçer mi osuruğum çok kokuyor ne yapmalıyım yanlışlıkla tiner içilirse ne olur küvet boyama yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum