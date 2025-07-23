Türkiye’den ilk deniz topu ihracatı: MKE Denizhan, Endonezya’ya açılıyor

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul’da savunma teknolojilerinin vitrine çıktığı önemli bir etkinliğe dönüştü. Fuar kapsamında Türkiye’nin köklü savunma kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), son derece önemli bir ihracat başarısına daha imza attı.

İlk kez deniz topu ihraç edildi

MKE, Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını gerçekleştirmek üzere Endonezya Deniz Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, Republikorp firması ile yapılan iş birliği kapsamında 3 gemiye 3 adet Denizhan Deniz Topu tedarikini kapsıyor.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Denizhan Deniz Topu, yüksek atım hızı ve gelişmiş ateş kontrol kabiliyetleriyle modern donanmalarda görev alabilecek düzeyde bir silah sistemi sunuyor. 76/62 mm kalibredeki sistem, dakikada 80 atıma kadar ulaşan yüksek atış hızı ile su üstü ve hava hedeflerine karşı etkili çözüm sağlıyor.

Yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış yapabilen DENİZHAN-76, artırılmış menzilli mühimmatlarla bu değeri 20 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Sistem; tam otomatik, yarı otomatik ve manuel modlarda kullanılabiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli atış kontrol sistemleriyle entegre çalışan top, gemi üzerindeki savaş yönetim sistemleriyle tam uyum içinde görev yapıyor. Elektro-optik hedef tespit sistemleri, düşük radar izine sahip hedeflere karşı dahi yüksek isabet oranı sunuyor.

MİLGEM sınıfı gemiler başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarına entegre edilebilen sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak kullanılıyor. MKE, bugüne kadar bu sistemin beş farklı teslimatını başarıyla tamamladı.

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MKE Denizhan ile Türkiye’den ilk deniz topu ihracatı

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