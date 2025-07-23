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    Anadolu Savunma, IDEF 2025’te Seyit 6x6 ve Kia LTV’yi tanıttı

    Anadolu Savunma'nın IDEF 2025 standında iki yeni zırhlı kara aracı sergileniyor. Yüzde 70 yerlilikle üretilen Seyit 6x6 ve Kia LTV'yi tanıttı.                       

    Anadolu Savunma, IDEF 2025’te Seyit 6x6 ve Kia LTV’yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025’te iki yeni araç tanıttı. SEYİT 6x6 taktik tekerlekli araç ve Kia iş birliği ile üretilen Kia LTV ilk kez sergilendi.

    Seyit 6x6 güncel muharebe şartlarına göre geliştirildi

    2017 yılından beri zırhlı kara araçları geliştiren Anadolu Savunma, yeni aracı Seyit 6x6’yı geliştirirken güncel ve gelişen harekat ortamını dikkate aldığını vurguluyor. Seyit 6x6, yüzde 70 yerlilik oranıyla geliştirildi. Kritik alt sistemlerde dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltıldı.

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Seyit 6x6 aracı, modüler, güvenilir ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. %60 dik eğim tırmanma, %30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 metre derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün arazi yetenekleriyle dikkat çekiyor. 32'den +55°C’ye kadar sıcaklıklarda görev yapabiliyor.

    Anadolu Savunma, IDEF 2025’te Seyit 6x6 ve Kia LTV’yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    Seyit ürün ailesinde rijit akslı zırhlı 6x6, rijit akslı zırhsız 6x6, zırhlı/zırhsız rijit akslı 4x4 versiyonu ve zırhsız bağımsız süspansiyonlu 4x4 versiyonu bulunuyor. Modüler tasarım sayesinde hava savunma, komuta kontrol, silah sistemleri veya sistem taşıyıcı gibi çok çeşitli lojistik görevler için uyarlanabiliyor.

    Anadolu Savunma, IDEF 2025’te Seyit 6x6 ve Kia LTV’yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    Seyit 6x6 özellikleri

    • Uzunluk: 9410 mm
    • Genişlik: 2550 mm
    • Yükseklik: 3175 mm
    • Dingil Arası Mesafe: 4800 mm
    • Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 18500 kg
    • Azami Yüklü Ağırlık: 33000 kg
    • Maksimum Hız: 90 km/h
    • Menzil: 750 km
    • Tırmanma: %60
    • Yan Eğim: %30
    • Sudan Geçme Yüksekliği: 1000 mm
    • Hendek Geçme Kabiliyeti: 800 mm
    • Dik Engel Geçme Yüksekliği: 400 mm
    • Çalışma Sıcaklığı: -32 C / +55 C
    • Motor: Cummins ISG12
    • Güç: 373 kW (510 HP) @1900 rpm
    • Maksimum Tork: 2100 Nm @1000-1600 rpm
    • Şanzıman: Allison 4000 SP, 6 ileri otomatik

    Kia LTV

    Anadolu Savunma, IDEF 2025’te Seyit 6x6 ve Kia LTV’yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kia iş birliği ile Anadolu Savunma tarafından geliştirilen Kia LTV, IDEF 2025’te tanıtıldı. Kia LTV; silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek performans gösteriyor. Zorlu arazilerde ve hava koşullarında görevini aksatmadan sürdürebilen LTV modeli, %60 dik eğim tırmanabiliyor ve %40 yan eğimde dengede kalabiliyor.

    Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler yapısı sayesinde farklı silah sistemleri, elektronik harp ekipmanları ve özel görev donanımlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen Kia LTV; ergonomik kabini, gelişmiş dijital sistemleri ve balistik koruma seçenekleriyle zorlu görevlerde kuvvetlerin stratejik ortağı olarak görev yapıyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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